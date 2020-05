SENTRAL: Politiet mener eieren av Sprox-skoen, som avsatte dette avtrykket på åstedet i Sloraveien 4 på Fjellhamar, har en rolle i drapssaken. Foto: Tore Kristiansen/Politiet

Fant ni avtrykk fra den mystiske Sprox-skoen

Politiet har brukt store ressurser i jakten på hvem som hadde på seg de mye omtalte Sprox-skoene. På åstedet fant de ni avtrykk av skoen i størrelse 45.

Nå nettopp

I løpet av etterforskningen har politiet sikret og identifisert en rekke skoavtrykk fra åstedet i første etasje i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Avtrykk fra én sko står fortsatt igjen uten eier eller bruker, til tross for massiv innsats fra politiet:

Avtrykket fra en Sprox-sko i størrelse 45.

Ifølge politiet viser avtrykkene spor inn og ut av huset, hvor politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept 31. oktober 2018.

Politiet har så langt ikke ønsket å oppgi hvor mange avtrykk fra denne skoen de har funnet på åstedet, utover at de var avsatt på en slik måte at det er «svært relevant for den handlingen» som etterforskes.

VG kan nå for første gang fortelle at brukeren av den aktuelle Sprox-skoen etterlot seg ni avtrykk.

Se sending – hvor står politiet en måned etter pågripelsen:

– Politiet kan av hensyn til etterforskningen ikke kommentere detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt vi gjør eller hvorfor vi gjør dem. Av hensyn til etterforskingen kan vi heller ikke kommentere bevis eller spor på åstedet, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en e-post til VG.

Polititeori: Derfor er huset åsted for drap

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning for drap, men nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt. To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Hans forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere denne saken.

Tom Hagen i vitneavhør: Avfeide sjalusi og hevn som motiv

SØKER TIPS: Politiet søker folk som har kjøpt denne skoen i størrelse 44, 45 eller 46, i perioden mellom august 2016 og mai 2019. Foto: Tore Kristiansen

På forsommeren i fjor ble skoavtrykket sendt til en rekke utenlandske politimyndigheter for hjelp til identifisering.

Kort tid senere fikk politiet svar fra Tyskland, og det viste seg at den aktuelle Sprox-skoen selges både i Norge og i utlandet.

I Norge er Sprox-skoen solgt i to ulike modeller i butikkjeden Spar Kjøp. Butikken har 24 utsalgssteder og modellene har vært i salg fra august 2016 til mai 2019, ifølge politiet.

Les også: Slik svarer politiet på kritikken

Sprox-skoen fra åstedet må naturligvis har blitt solgt før utgangen av oktober 2018, da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Begge modellene har det samme mønsteret på skosålen og det er mønsteret som har vært av interesse for politiet. Politiet har tidligere opplyst at skoen som de mener har vært på åstedet ser ut til å ha vært lite brukt.

I jakten på svar har de blant annet undersøkt tidligere straffedømte som har kjøpt Sprox-sko.

Bakgrunn: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

Publisert: 29.05.20 kl. 16:30

Les også

Fra andre aviser