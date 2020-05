Vil at Manshaus skal idømmes forvaring

Aktor Johan Øverberg ber om at draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) dømmes til forvaring.

I sitt sluttinnlegg i saken mot terrorsiktede Philip Manshaus ber aktor om at han får forvaring.

– Dette må bedømmes som en planlagt henrettelse. Det må legges til grunn at drapet er utført med overlegg under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Johan Øverberg om drapet på stesøsteren, under sluttinnlegget i rettssaken mot Philip Manshaus.

Etter åtte dager i Asker og Bærum tingrett er det i dag tid for sluttinnleggene fra aktor og forsvarer. Retten har hørt Manshaus egen forklaring om hva som skjedde da han i august i fjor skjøt og drepte stesøsteren, før han reiste til Al Noor-moskeen og ble overmannet under forsøket på å drepe så mange som mulig. Han sier at han ikke angrer på drapet eller angrepet.

Påtalemyndigheten mener også at Manshaus skal straffes for fullbyrdet terrorhandling i form av drapsforsøk.

– Han ville drepe flest mulig muslimer, med hensikt å skape frykt, polarisering av folkegrupper, akselerere rasekrig gjennom massedrap. Han vurderer å kjøre ned muslimer på Grønland, bruke bil. Planen inkluderer foruten skytevåpen også tanken om bruk av brannbomber, sa Johan Øverberg.

Også foreldrene til stesøsteren og Manshaus har vitnet, såvel som mennene som overmannet ham i moskeen, og tidligere venner.

– Uten restriktive tiltak vil han være i høy risikogruppe for fremtidig vold. Tiltalte bekrefter at han vil gjøre det igjen dersom han får muligheten, og håper at han får gjort mer skade neste gang. Han vil kjempe videre. Det er hans klare oppfatning som vi må legge til grunn. Det sier han selv om han risikerer meget lang fengselsstraff, sa Øverberg.

Han mener også at Manshaus må dømmes som tilregnelig, slik de sakkyndige mener han er.

– Hans reaksjoner før handlingen er ikke psykose, det er naturlige kroppslige reaksjoner når du har bestemt deg for å drepe søsteren din og begå en terrorhandling, sa aktor.

les også Stanset Manshaus mens han skjøt: – Han veivet med våpnene og skrek høyt

Faren fortalte blant annet at han hadde reagert på at Manshaus truet med å drepe broren om han fikk seg en ikke-europeisk kjæreste. Flere fortalte om en rask radikalisering av Manshaus, som skal ha begynt like før han begynte på folkehøgskole høsten 2018 - året før terrorhandlingen.

Stemoren fortalte i sin forklaring 13. mai at hun først ble virkelig bekymret sommeren før drapet, da Manshaus på soveromsveggen hang opp avisklipp om terrorangrepet i Christchurch, New Zealand. Politiets rapport over Manshaus’ digitale liv fra 2017 og frem til angrepet i august 2019 viser en kraftig økning i nettaktiviteten i andre og tredje kvartal av 2019.

Etter at aktor har holdt sitt sluttinnlegg, skal forsvarer Unni Fries holde sitt. Dommen forventes å komme neste uke.

