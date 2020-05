KREVENDE: Anders Jensen (til høyre) og Espen Løken har begge vært permitterte fra jobbene sine i Industriparken på Raufoss. Anders har fortsatt ikke fått en eneste krone utbetalt fra NAV. Foto: Frode Hansen, VG

Får ikke NAV-utbetalinger: – Det er en skam

RAUFOSS (VG) Han ble permittert 23. mars. Men fortsatt har ikke Anders Jensen (27) fått utbetalt en eneste krone fra NAV. De manglende utbetalingene vekker sterke reaksjoner og har satt mange arbeidstagere i en vanskelig situasjon.

– Når du går på andre måneden uten å få penger fra NAV så røyner det på, sier Anders Jensen. 27-åringen er ansatt i bildelprodusenten Benteler i Industriparken på Raufoss.

Solen skinner på det gamle industristedet i Vestre Toten kommune. Men vinden er kald. Våren har vært hustrig. VG møter 27-årige Jensen sammen med jevngamle Espen Løken – permittert fra Kongsberg Automotiv Raufoss der de lager bremserørkoblinger til lastebiler.

Nå er det NAV-systemet som er blitt bremseklossen. Ingen har ennå kunnet søke på de 18 dagene med full lønn i arbeidsgiverperioden som staten skal betale for. Det skal handle om 400.000 permitterte rundt om i landet.

«En skam»

– Det er en skam. Det er skandale for hvordan vi som permitterte blir behandlet. Vi er jo så uforskyldt i en situasjonen skapt av en pandemi. Det er skremmende, sier Jensens kollega i Bentler, Torhild K.R. Løkken, til VG.

Hun sitter i kommunestyret for Ap i Vestre Toten.

– Systemet er så tungrodd at det ikke er til å tro. Mens det virker som det har vært ganske enkelt å få ut penger for bedriftene, som kanskje står regjeringen nærmest hjertet. Det er veldig bra, men de kan ikke glemme oss andre som kanskje ikke har noen ting, sier hun.

FORBANNET: Torhild K.R. Løkken reagerer sterkt på problemene med NAV-utbetalingene i coronakrisen. Foto: Jostein Overvik, VG

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni, lovet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG tirsdag. I tillegg forteller han at NAV ikke lenger skal trekke permitterte for dagpenger som nedbetaling av forskuddet de har fått før denne ordningen er på plass.

– NAV jobber på spreng for å få akkurat denne ordningen på plass, sier ministeren.

Han kan ikke gi noen mer konkret dato, men forteller at fordi ordningen er automatisert, vil pengene komme raskt når alt først er klart.

– Vi har vi forståelse for at en del kan oppleve møtet med NAV som vanskelig nå. Det skyldes den svært krevende situasjonen vi er i, og det enorme antallet personer som nå trenger hjelp fra NAV. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, så fort som mulig, men saksbehandlingen av søknader vil ta lengre tid enn i en normalsituasjon, sier NAVs beredskapsleder Yngvar Åsholt i en E-post til VG.

STATSRÅD: Torbjørn Røe Isaksen (H) er arbeids- og sosialminister. Foto: Tore Kristiansen, VG

Oppsøker Frelsesarmeen

Torhild K. Løkken forteller at situasjonen er blitt så prekær at enkelte av de permitterte har måtte gå til Frelsesarmeen for å be om mat.

– Når du ikke får inn penger på mange måneder så begynner det å butte imot, sier hun.

Historien blir bekreftet av Bjørn Sigurd Svingen – leder for Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall med 2500 medlemmer.

– Jeg har hørt det samme. Mange av oss yngre har ikke fått spart opp en buffer på konto og har ingen familie rundt seg som de kan spørre om å få låne penger, sier Anders Jensen.

– Men mentaliteten til de fleste er at de skal klare seg selv. Jeg hadde vegret meg veldig for å spørre Frelsesarmeen om mat, sier industriarbeideren.

Han fikk raskt innvilget dagpenger i mars. Dermed kunne Anders Jensen ikke få utbetalt forskudd fra NAV.

Han jobber denne uken tre dager og håper etter hvert å være tilbake i halv jobb. Men fremtiden er usikker. Han ble innvilget dagpenger i slutten av mars, men kom da ikke med i ordningen om å få utbetalt forskudd på dagpengene. Dermed har ingen ting dukket opp på kontoen siden gang.

– Når pengene ikke kommer, så har du et problem. Jeg har ventet og levd på sparepenger, slår 27-åringen fast og legger til:

– Jeg har en kjæreste. Vi har planer om å flytte sammen, men hvis dette blir langvarig kan det by på problemer, mener han.

«Vanskelig at alt er så uvisst»

Espen Løken har fått de første pengene fra NAV.

– Jeg rakk å søke om forskudd, men det hjelper jo ikke når en må begynne å betale dem tilbake nå. Det er egentlig bare å skyve problemene foran seg, mener Espen Løken og legger til at han venter på den første normale utbetalingen fra NAV nå.

– Jeg er spent. Kolleger har blitt trukket for hele forskuddet og ikke fått utbetalt penger. Jeg vet ikke hvordan det blir. Det er vanskelig at alt er så uvisst, sier han.

Bortimot en tredjedel av de 3000 arbeidstagerne i Industriparken på Raufoss er eller har vært i permisjon. Hele stedet er preget av situasjonen som coronakrisen har ført til i byen en drøy mil øst for Gjøvik.

TØFFE TAK: Bjørn Sigurd Svingen i Fellesforbundet opplever tøffe dager på Raufoss. Foto: Frode Hansen, VG

Nedfor og bekymret

– Dette virker veldig på psyken til folk. Det merker jeg selv. En blir nedfor, bekymret og begynner å gruble på mye. Det har jeg god tid til nå. Det er ikke bra, sier Espen.

Han blir fulgt opp av Torhild K.R. Løkken – selv permittert.

– Jeg bekymret for den psykiske og fysiske helsen til folk. Hvis det er noe som tar på så er det å havne i denne fortvilte situasjonen. Jeg er redd for at folk tyr til kredittkort i nødens stund. Hvis det ikke blir betalt til rett tid så er rentene hinsides. Jeg håper at vi ikke ender opp med gjeldsslaver etter dette, sier hun.

Løkken møter kolleger det tidligere var mye «tjo og hei» med, men som nå har sluknet i øynene. VG snakket i forrige uke med flere som har klart seg takket være sparepenger, utsatt husleie og forskutterte penger.

På Raufoss vegrer folk seg for å oppsøke sosialhjelp i krisen.

– Vi prøver å si til medlemmene våre at det ikke er en skam. Dette er en ordning folk betalt inn for å ha. Men det sitter dypt i folk. Det er synd. For du skal stå rakrygget og gjøre krav på det du har rett på. Men dette er vanskelig, sier Bjørn Sigurd Svingen i Fellesforbundet.

Publisert: 19.05.20 kl. 20:37

