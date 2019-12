TRENGER NÆRPOLITI: Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Tidligere har hun vært eldre- og helsebyråd, stortingsrepresentant og barne- og familieminister. Foto: Frode Hansen, VG

Byråd om vold og trusler på skoler: Ønsker mer politi på skolene

Vold og trusler mellom barn og unge i Oslo sør, uroer skolebyråden. Inga Marte Thorkildsen (SV) anklager regjeringen for å ha innført et fjernt nærpoliti. Justisministeren mener Thorkildsen desinformerer.

Slåsskamper, narkotikasalg, utpressing og gjengkriminalitet har de siste månedene preget Mortensrud-området sør i Oslo.

Spesielt området på og rundt Lofsrud skole har vært preget av en anspent situasjon, bekrefter skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun utfordrer nå regjeringen om å samarbeide tettere med Oslo kommune for å ta tak i forholdene.

– Det viser seg at politiet i altfor liten grad har vært til stede i dette området. De har ikke vært til stede over tid og bygget tillit og relasjoner til nærmiljøet - selv om dette skulle være en del av den såkalte nærpolitireformen. Skolene opplever at de ikke har sett noe nevneverdig til denne reformen. Det bekymrer meg veldig, og det er et politisk ansvar å løse dette, sier Thorkildsen som selv mener å vite at mange politifolk ønsker å være mer til stede - uten at de får anledning til det.

Hun foreslår en ny avtale med politiet der skolene får tilbake de faste politikontaktene sine.

Skolebyråden avviser ikke at kommunen selv også har et ansvar for utviklingen. Hennes egen underliggende etat, Utdanningsetaten har innrømmet for dårlig forebygging mot vold og kriminalitet.

– Hvorfor har dette vært for dårlig?

– De har nok vært for opptatt av å reagere etter at ting har oppstått. Det sier de selv. I tillegg har ikke etaten jobbet systematisk nok med forebyggende og inkluderende arbeid. Dette er nå i endring. Utdanningsetaten går nå i gjennom hvilket apparat de har - og spør seg hva som skal til for å samle disse ressursene. Det må være lett for skolene å få hjelp, sier Thorkildsen.

MØTE OM OSLO-KRIM: Ungdomskriminalitet i Oslo er et gjengangertema - også for politikerne. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte senest 21. oktober politimester Beate Gangås og byrådsleder Raymond Johansen (bak) til et møte om utviklingen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Men hun slipper ikke politiet og justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Utdanningsetaten er kjempetydelig overfor oss på at deres skoler opplever at det er vanskelig å få tak i politiet. Det oppleves av mange ungdommer at politiet ikke er for dem. Dette er et politisk ansvar, adresserer Thorkildsen.

Hun påstår at politiets jevnlige tilstedeværelse har vært dårligere enn tidligere.

– Rammene for at politiet skal være til stede over tid og bli kjent med de unge - de er mye dårligere nå, selv om politifolk virkelig vil dette. Jeg vet at i stedet føler enkelte politifolk seg mer utrygge i patruljebilene sine enn tidligere. Dette er en kjempeutfordring, sier skolebyråden.

UTRYGGHET: Inga Marte Thorkildsen sier at en utrygg skole for elever og lærere går utover læringen. Foto: Frode Hansen, VG

Ny rektor: Synlig politi nå

Ny rektor ved Lofsrud skole, Trond Nilsen, har de aller siste dagene opplevd at politiet har vært veldig nærværende på skolen.

– Den siste uken har politiet vært veldig på banen, det er vi fornøyde med, sier Nilsen som startet i rektorjobben kun for en uke side dager siden.

Før han kom på plass, var imidlertid meldingene fra skolen foruroligende.

På et møte for en måned siden - i regi av Utdanningsetaten, kom det frem at barn og unge måtte underordne seg regler og hilse på eldre ungdommer - for å opprettholde et slags hierarki.

Daværende rektor Per Øyvind Hammerstad beskrev at et nettverk med kriminelle unge og voksne, utøvde vold, truende atferd og krevde betaling for at andre barn og unge skulle føle seg trygge.

Det kom også frem at hittil i år hadde 15 elever sluttet ved skolen - uten at de hadde flyttet fra skolens nærområde, ifølge NRK Østlandssendingen.

STATSRÅD-BESØK: Mortensrud-området har i flere år pådratt seg politisk oppmerksomhet for utfordringer innen kriminalitet og vold blant unge. I august 2017 var daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på besøk med pressen på slep. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Ansvarsfraskrivelse

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp), som selv har vært byråd i Oslo, deler Thorkildsens bekymring for utviklingen blant barn og unge i deler av hovedstaden. Men han deler slett ikke SV-byrådens beskrivelse av politiets nærvær.

– Sett hen til alle tiltak som Oslo politiet har gjennomført det siste året, kan ikke uttalelsene fra Thorkildsen sies å være annet enn klassisk ansvarsfraskrivelse. I stedet for å adressere tiltak innen Oslo kommune, velger hun å legge all skyld for utviklingen på Mortensrud på politiet og nærpolitireformen. Det vitner om at hun verken har tatt inn over seg utfordringene man står overfor eller fakta, skriver Kallmyr i en epost til VG.

Satsingen Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 videreført de særskilte midlene til en styrket politiinnsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet (24 mill. kroner).

I Oslo er politiinnsatsen styrket i utsatte områder for å følge opp unge i risikosonen og for å forhindre rekruttering til kriminelle miljøer. Områdesatsingen i Oslo er foreslått videreført i statsbudsjettet for 2020 med en bevilgning på 37 mill. kroner. (Kilder: statsbudsjettet 2020, Justis- og beredskapsdepartementet.)

Han minner om at i enhet Øst i Oslo politidistrikt er det ansatt 65 «dedikerte forebyggere».

– Dette er operative politifolk, med god lokalkunnskap, som er ute blant folk. Påstander om at politiet ikke er tilstede er rett og slett feil. Jeg har fra politiet selv fått opplyst at det aldri har vært så mange operative forebyggere i enhet øst som det er i dag. Jeg får videre opplyst at alle skoler har en politikontakt gjennom bydelene, kontrer Kallmyr.

Det er også enhet Øst som har ansvaret for Mortensrud-området, selv om dette ligger sør i Oslo. Der er det også ansatt 11 jurister som jobber med vold i nære relasjoner i enheten i det siste.

– Når Thorkildsen beskriver at Oslopolitiets arbeid mot vold i nære har «falt sammen» skjønner jeg rett og slett ikke hva hun baserer disse uttalelsene på, skriver Kallmyr.

LEDER ENHET ØST: Enhetsleder John Roger Lund i Oslo politidistrikt forografert på Holmlia ved en annen anledning. Foto: VG

Hans beskrivelse bekreftes langt på vei av driftsenhetsleder John Roger Lund i Oslo politidistrikt.

- I bydel Søndre Nordstrand, som Mortensrud-området er en del av, er jeg ansvarlig. I dette området har vi fra sommeren 2018 hatt et eget team som går skift dag og kveld. Dette er forebyggende team bestående av delvis nye folk som er mikset med folk som har jobbet i området tidligere, sier Lund til VG.

Han beskriver at disses primære oppgave er å jobbe med ungdom og skape et tillitsforhold til dem.

– Dette er det viktig å formidle slik at folk forstår at vi faktisk prioriterer forebygging og en høyere polititetthet i Mortensrud-området. Vi har også en sivil tilnærming opp mot spesielt narkotika. Det vil ikke folk se så godt, for det skal de ikke se så godt, sier Lund.

Tre hver dag

Han legger til at på Lofsrud skole som ligger i Mortensrud-området, har politiet hatt spesiell hyppig tilstedeværelse den siste tiden.

– Der har vi hatt tre medarbeidere hver dag, blant annet for å finne ut hva som spesielt ligger bak utfordringene der.

– Og hva har dere funnet ut?

– Det er det noe for tidlig å kommentere. Det skal vi svare ut under et møte med Oslo kommune den nærmeste tiden, sier Lund.

Onsdag slo også lærere på Lofsrud alarm: I et innlegg på NRK skriver der følgende:

– Grensene for hva som anses som normaladferd i klasserommet har blitt dramatisk forflyttet: Høylytt og obskøn omtale av lærere og medelever, trusler, filming i klasserommet, hinsides språkbruk og voldsepisoder, som også filmes og spres på sosiale medier, heter det i innlegget.

