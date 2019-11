BLID: Helseminister Bent Høie (H) vurderer å vrake det kraftigste virkemiddelet i Samhandlingsreformen – kommunal betalingsplikt til sykehusene. Foto: Krister Sørbø

Høie hyller Moldes sykehus-protest – oppfordrer andre kommuner til å gjennomgå dagbøter

Helseminister Bent Høie (H) roser Molde opp i skyene etter at kommunen slo alarm fordi sykehusene i Møre og Romsdal ikke sendte nødvendig helseinformasjon med pasientene de skrev ut.

Nå oppfordrer den øverste ansvarlige for helsevesenet norske kommuner til blant annet å sjekke om de har betalt for mye i dagbøter til sykehusene de siste årene.

– Her har vi en kommune som har brukt samhandlingsavtalen sånn som den egentlig skal brukes. Og det har vært noe av min bekymring og bakgrunnen for det vi nå gjør med helsefellesskapene. Jeg har oppfattet at ganske mange ikke har brukt disse avtalene aktivt, at de har vært veldig sovende avtaler, sier Høie til VG.

VG skrev tirsdag at Molde klagde inn helseforetaket til tvisteløsningsnemnda, fordi sykehusene i fylket i 2016 sendte med epikrise eller annen helsedokumentasjon til bare 21 prosent av pasientene.

I et enestående vedtak fra 2017 tok nemnda Moldes parti.

Helse Møre og Romsdal, som eier sykehusene i fylket, måtte betale tilbake hele 17,6 millioner til Molde og fem andre kommuner, fordi de ikke hadde sendt med nødvendig pasientinformasjon.

Det kraftigste virkemiddelet i Samhandlingsreformen fra 2012, var at kommunene plikter å motta alle pasienter sykehuset umiddelbart etter utskrivning. Klarer ikke kommunen dette, utløses «kommunal betalingsplikt» – en «bot» til sykehuset på i underkant av 5000 kroner for hvert døgn ekstra pasienten forblir på sykehuset.

SER TIL MOLDE: Helseministeren mener Molde kommune gjorde det riktige da de tok Helse Møre og Romsdal til tvisteløsningsnemnda. Foto: Jørgen Braastad

Nå hyller helseministeren Molde – ikke minst fordi andelen pasienter som skrives ut med ferdig epikrise har steget fra 21 prosent i 2016 til 75 prosent så langt i år i kommunen.

– Her har Molde kommune faktisk brukt avtalen sånn som intensjonen er, og det har også ført til en betydelig forbedring i helseforetakets praksis. Det mener jeg er et godt resultat, som jeg håper at vi skal få se mer av når vi får etablert helsefellesskapene, som skal møtes jevnlig og diskutere disse problemstillingene, sier helseministeren.

– Jeg har inntrykk av at man mange steder bare aksepterer det som kommer fra den ene eller den andre, så gjør man ikke noe med det, og så er det pasienten som blir den tapende til slutt.

– Mener du at det Molde har gjort er forbilledlig?

– Ja, jeg synes absolutt det er forbilledlig. De har brukt avtalen og de har brukt dagens system sånn som det skal brukes. Jeg er mer bekymret for de kommunene og sykehusene som ikke bruker avtalen, men har dette som sovende avtaler. For da oppnår vi ingen ting.

– Vil du oppfordre andre kommuner om å se til Molde og hva de gjorde i denne saken?

– Jeg vil oppfordre kommunene om å se til Molde, men jeg vil også oppfordre sykehusene til å bruke avtalene når de opplever at kommunene ikke gjør sin del jobben. For det skjer også. Dette går begge veier, sier Høie – og påpeker at det Molde gjorde fikk Helse Møre og Romsdal til å skjerpe seg.

– Du vil at kommunene nå går inn og ser på avtaleverket sitt, og om man rett og slett har betalt for mye i bøter til sykehusene?

– Ja, absolutt. Det å bruke avtalene og se på hva som faktisk står i dem, og la de avtalene bli levende dokumenter som brukes, det gjelder også for sykehusene, svarer statsråden.

– Mener du at kommunene bare kan ha det så godt hvis de ikke hadde skjerpet seg og tenkt på alt da de fremforhandlet avtalene med helseforetakene?

– Kommunene må også være bevisste på sin rolle, og hvilke krav de kan stille. Disse avtalene reforhandles jo. Så hvis man oppdager at en har hull i avtalene, har man mulighet til å ta dette inn senere, sier Høie.

– Akkurat det med epikriser er jo noe jeg som helseminister også stiller krav til i oppdragsdokumentet til helseforetakene. Men vi ser at når kommunene bruker makten sin, så har det veldig stor effekt, og det er bra.

VG har gjennom en rekke artikler omtalt konsekvensene av Samhandlingsreformen, en av de største helsereformene i nyere tid,

I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter.

I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige nivå i helsevesenet.

En av dem var Karen Anna Nilsen, som ble flyttet tre ganger på 26 timer – kun få døgn før hun gikk bort.

Én av fire kommuner har hatt mer enn 1000 prosent økning i bøteutgiftene etter at Samhandlingsreformen ble innført i 2012, viser VGs kartlegging.

