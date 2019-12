PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold ble sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i mars i år. Han kom da fra jobben som politimester i Oslo politidistrikt. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet: PST-sjefens våpen ble lagt i safe

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har sagt at han leverte inn våpen fra en avdød losjebror under et våpenamnesti. Oslo politidistrikt opplyser nå at våpnene først ble lagt i safe og senere overført til et våpenamnesti.

PST-sjefen er under etterforskning for tjenestefeil og brudd på våpenloven etter at VG avslørte at han har oppbevart våpen ulovlig gjennom flere år.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti og da fikk jeg levert de inn, sa Sjøvold til VG i oktober.

Et våpenamnesti innebærer at man i en tidsbegrenset periode kan levere inn ulovlige og uregistrerte våpen uten å bli straffet for det.

Motstrid om levering

Hans Sverre Sjøvold mottok våpnene fra en enke i Vestfold etter at hennes mann døde i 2008. Siden den gang har det kun vært ett våpenamnesti. Det fant sted i mars, april og mai 2017.

Den tidligere sjefen for våpenforvaltningen i Oslo, politiinspektør Audun Kristiansen, sa i oktober at han mente Sjøvold leverte inn de aktuelle våpnene før amnestiet trådte i kraft.

– Det var nok en gang mellom 2015 og 2016. Jeg kan ikke si det noe klarere enn det, men det var ikke 2017. Det er jeg rimelig sikker på, sa Kristiansen til VG.

Sjøvold var selv politimester i Oslo da han leverte inn våpnene til distriktets våpenkontor.

VAR LEDER: Politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt håndterte dokumentasjon fra Sjøvold i forbindelse med innleveringen av våpnene. Foto: Geir Olsen

OPD: Overført senere

I forrige uke ba VG om innsyn i all kommunikasjon mellom Oslo politidistrikt og Spesialenheten i saken. Det ble gitt innsyn i én e-post. Vedlagt i denne e-posten lå det en redegjørelse for saken.

Politiinspektør Runa Bunæs har avslått VGs innsynsbegjæring i denne redegjørelsen, men har valgt å gi en oppsummering av dokumentet:

«Jeg kan imidlertid si at rapporten viser til når tidligere pm (politimester Hans Sverre Sjøvold red.anm.) leverte våpnene, og at de ble tatt imot, lagt i safe, og skjema “innlevering av våpen og tilhørende ammunisjon for destruksjon" ble fylt ut. Våpenkontoret gjorde også noen egne undersøkelser. Det fremgår også at våpnene sammen med andre innleverte våpen senere ble "administrativt" overført til et våpenamnesti. Det er også fremholdt at politidistriktet mottar våpen fra dødsbo hele tiden.»

VG har spurt hvor lang tid det gikk fra Sjøvold leverte inn våpnene til de ble «administrativt» overført til våpenamnestiet.

Hverken forvaltningsenheten eller Bunæs svarer på spørsmålet.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere nærmere eller forklare andre forhold omkring innleveringen, skriver Bunæs som hadde ansvaret for å oversende saken fra Oslo politidistrikt til Spesialenheten.

INGEN KOMMENTAR: Politiinspektør Hanne Fauske ved Forvaltningsenheten i Oslo politidistrikt viser til Spesialenheten for politisaker for spørsmål om saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

VG har også spurt Forvaltningsenheten hva det vil si at et våpen blir «administrativt» overført til et våpenamnesti.

Politiinspektør Hanne Fauske svarer i en e-post at VGs innsynsbegjæringer er avslått og at politiet ikke vil kommentere de konkrete spørsmålene.

les også PST-sjefens advokat om våpensak: Ikke begått tjenestefeil

Innleveringen av våpnene som Sjøvold i flere år hadde oppbevart ulovlig, utløste ingen melding til Spesialenheten eller etterforskning for våpenlovbrudd fra ordinært politi.

FORSVARER: Advokat Erling O. Lyngtveit representerer PST-sjefen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Taus PST-sjef

VG har stilt PST-sjefen flere spørsmål om de nye opplysningene via hans forsvarer Erling O. Lyngtveit. Sjøvold besvarer ingen av spørsmålene. Lyngtveit skriver følgende i e-post:

– Det er nærliggende å forstå VGs henvendelse som basert på lekkasje av taushetsbelagt informasjon, en lekkasje som i så fall kan være straffbar. Vi finner det ikke riktig å kommentere opplysninger fremkommet på en slik måte. Sjøvold forholder seg til Spesialenheten i denne sak og besvarer alle spørsmål derfra.

I et intervju med VG i oktober erkjente Hans Sverre Sjøvold at han kan ha begått noen «mindre formalfeil» da han tok imot pistoler fra en enke i Vestfold og oppbevarte de gjennom flere år uten at våpnene var registrert på ham.

Lyngtveit har på vegne av Sjøvold avvist at det er begått tjenestefeil.

ETTERFORSKER: Kari-Anne Hille Valla leder etterforskningen av Hans Sverre Sjøvold hos Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

Spesialenheten uten svar

VG har vært i kontakt med etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten, som ikke vil svare på spørsmål om hvilken plass de nye opplysningene har i deres etterforskning.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Valla.

Hun antar at Spesialenheten vil komme i mål med de viktigste etterforskningsskrittene innen jul.

Publisert: 09.12.19 kl. 20:44

