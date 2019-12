SKOLE: IKT-Norge mener barn bør få bruke smarttelefoner og nettbrett i skoletiden så lenge dingsene blir brukt til læring. Dette bildet er tatt ved en skole i Trondheim i 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Reagerer på mobilnekt: – Gjør barna en bjørnetjeneste

Digitaliseringsministeren mener barn ikke bør få smarttelefon og i Stavanger innføres mobilforbud i skolen. IKT-Norge mener begge er på bærtur.

Nå nettopp

– Som både mamma og leder for en bransjeorganisasjon forstår jeg behovet for å verne barn mot alt som er skummelt, som uønsket innhold på nettet. Som voksne har vi selvsagt et ansvar, men dersom vi tror at vi utfører det ansvaret ved å nekte barna våre teknologi, så tror vi feil. Barna vil alltid finne en utvei. På samme måte som du og jeg fant pornoblader under en stein i skogen da vi var små, sier direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid til VG.

Hun reagerer både på at digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) har gått ut og sagt at han mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen og at den nye koalisjonen som skal styre Stavanger kommune ifølge Klassekampen ønsker å innføre mobilforbud i hele grunnskolen, samt at elever fra første til fjerde klasse ikke lenger skal få private nettbrett.

– I stedet for å innføre forbud må vi som voksne engasjere oss og være sammen med barna våre også i bruken av digitale dingser. Akkurat som vi gjør ellers i livene deres, sier Austlid.

Hun mener å lære barn god digital dømmekraft og det å bruke teknologien smart, slik at barna kan håndtere den verden de faktisk lever i, blir den viktigste delen av barneoppdragelsen fremover.

– Jeg skjønner tankegangen til både Astrup og politikerne i Stavanger, men det blir veldig følelsesstyrt.

Bjørnetjeneste

IKT-Norge-direktøren mener slike avgjørelser bør bli tatt på pedagogisk grunnlag, ikke på grunn av følelser. Hun sier det handler om å vite når man skal bruke for eksempel nettbrettene, og når man ikke skal bruke dem.

IKT-SJEF: Heidi Austlid. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Teknologien i seg selv utgjør ikke magi, men satt i sammen med pedagogikk kan den være et veldig nyttig hjelpemiddel, sier hun, og viser til hvordan for eksempel algoritmer i dataprogrammer kan hjelpe læreren til å gi ulike elever oppgaver som passer til det læringsnivået de er på.

Det mener hun er vanskeligere for den enkelte lærer å gjøre for alle elevene. Dessuten, sier hun, frigjør det tid for læreren til andre viktige oppgaver.

– Derfor gjør man barna en bjørnetjeneste dersom man fjerner disse hjelpemidlene, sier Austlid.

Det samme mener hun foreldre som nekter barna sine smarttelefon gjør. I stedet oppfordrer hun foreldre til å bli bedre rollemodeller gjennom egen bruk av digitale duppedingser.

les også IT-minister Astrup ber foreldre holde barna unna smarttelefoner

– I dag er vi ekstremt dårlige. Vi kan ikke forvente at 13-åringen skal skjønne at det ikke er greit å legge ut en video på TikTok av vennene sine uten og spør om lov først dersom vi legger ut bilder av barna våre på Instagram uten først å spørre dem.

Ni av ti

Austlid sier det er et paradoks at digitaliseringsministeren mener barn ikke skal bruke smarttelefoner. Hun mener han burde heller snakke om hvordan man bruker disse sammen med barna.

– Ved å nekte dem mobiltelefon ekskluderer vi dem også fra det digitale fellesskapet.

Ni av ti tiåringer hadde i 2018 egen smarttelefon, en økning fra 2014 da 67 prosent av landets tiåringer hadde slik telefon.

– Du representerer en bransje som har økonomisk interesse av at for eksempel skoler kjøper digitalt utstyr og software. Hvorfor skal vi lytte til dere som tjener penger på det?

– Fordi en skole som i 2019 ikke tar inn over seg den digitale verden og de absurd store endringene som skjer, er ikke en skole som forberede ungene på det som kommer. Men det er klart at å sitte inne på et nettbrett ikke lærer unger god motorikk. De må også ut og klatre i trær og falle ned.

– Dårlig løsning

IKT-Norge får støtte av Medietilsynet. I en pressemelding sendt ut mandag skriver de at det er en dårlig løsning å forsøke holde smarttelefonen unna barn før de begynner på ungdomsskolen. Også deres råd er at foreldre engasjerer seg i hva barna gjør på smarttelefonen.

De advarer samtidig mot å bagatellisere utfordringene, som digital mobbing, kommersielt press, kroppspress eller faren for å bli eksponert for skadelig innhold.

«Men er løsningen å prøve å holde barna helt unna smarttelefonen til de fyller 13, for så å slippe dem løs? Medietilsynet tror ikke det. Vi mener det er bedre at barna får begynne å utforske det digitale landskapet mens foreldrene ennå slipper til med råd og veiledning.», skriver de.

STATSRÅD: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Kristofer Sandberg / VG

– Jeg sier ikke nei

Nikolai Astrup sier til VG at han mener det bør være opp til den enkelte skole å bestemme hvilke mobilregler som skal gjelde. Det samme sier han på spørsmål om de yngste elevene bør ha hvert sitt nettbrett på skolen. Det viktigste for ham er at skolene oppfyller kravene i de nye læreplanene om å legge større vekt på digitale ferdigheter og dømmekraft.

– Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bruke digitale læremidler, men hvordan de skal brukes. Her tror jeg nok en del skoler har litt å gå på, sier Astrup.

Når det gjelder hans eget utspill om å vente med smarttelefon til ungdomsskolealder, sier han at det uansett om barna har egen telefon eller ikke, er viktig med tilstedeværelse i deres digitale hverdag.

– Jeg sier ikke nei til digitale dingser før ungdomsskolen, men jeg mener små barn ikke trenger egen smarttelefon. Jeg er overhodet ikke bekymret for at barna ikke får nok skjermtid selv om de ikke har egen smarttelefon. Det er dessverre altfor mange som setter likhetstegn mellom mye skjermtid og god digital kompetanse. Skolen må jobbe med reell digital kompetanse, som koding og programmering.

– Skille mellom underholdning og læring

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) nener den enkelte skole og skoleeier må selv avgjøre hvordan de stiller seg til mobilbruk på skolen. ’

– Forskning viser at digitale verktøy som mobiltelefoner og nettbrett kan ha god læringseffekt i undervisningen, men kan også ha negative effekter for konsentrasjon, skoleresultater og mobbing. Spørsmålet er derfor ikke om man skal bruke digitale verktøy eller ikke, men hvordan man bruker dem, sier han til VG.

– Er du enig med Astrup i at barn ikke bør få smarttelefon før de når ungdomsskolealder?

– I debatten om nettbrett og mobiler i skolen er det viktig å skille mellom skjermtid brukt til underholdning og digitale verktøy til læring. Det er ikke noe likhetstegn mellom skjermbruk og digital kompetanse – hverken på skolen eller fritiden. Det avgjørende er ikke om man bruker digitale verktøy, men hvordan man bruker dem. Hvor mye skjermbruk det skal være i skolen, bør også skolen og hjemmet ha dialog om. Og i skolepolitikken deler Astrup og jeg det samme målet – med nye læreplaner skal alle elever lære mer om digital skaperkraft og digital dømmekraft, sier han.

Publisert: 06.12.19 kl. 15:19

Mer om