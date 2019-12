HUSKER IKKE: Erna Solberg skriver at hun ikke kan huske hvordan hun fanget opp Navs praksisendring. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg: Husker ikke hvordan hun ble informert

Solberg svarer på spørsmål om NAV-skandalen i et ferskt brev. Hun skriver at hun ikke kan huske hvordan hun fanget opp NAVs praksisendring.

Oppdatert nå nettopp

«Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at NAV endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere. Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids og sosialdepartementet»

Det svarer statsminister Erna Solberg (H) i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Spørsmålet var hva hun og Statsministerens kontor (SMK) foretok seg da hun i juni 2019 ble orientert om at NAV hadde endret praksis.

Endringen gjaldt nye saker om rett til ytelser under kortvarige midlertidige opphold i andre EØS land, for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

les også Skatteetaten endrer regler etter avsløring

«Praksisendringen var en offentlig opplysning. Basert på den informasjonen jeg hadde på tidspunktet, var det ikke grunnlag for at Statsministerens kontor skulle foreta seg noe i sakens anledning», fortsetter Solberg.

Hun skriver at det var først den 18. oktober i år SMK ble varslet om at regelverket hadde vært praktisert feil helt siden 2012 og at enkeltpersoner kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.

les også Brev glemt i skuff rammer Hauglie: – Jeg beklager så mye

HAR BEKLAGET: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har beklaget NAV-skandalen ved en rekke anledninger. Foto: Tore Kristiansen, VG

Statsministeren har bedt alle departementer om å gå gjennom sin praktisering av EØS-regelverket for å avdekke eventuelle feil.

Solberg ble av kontrollkomiteen også bedt om å redegjøre for hvorfor denne beskjeden ikke ble gitt tidligere, og hvordan hun vil sikre at regelverket er avklart rundt eksport også av andre ytelser enn de tre (arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger) som den eksterne granskingen skal undersøke.

Solberg svarer at første prioritet etter at saken ble avdekket, har vært å sikre at de rammede blir ivaretatt.

«Jeg har likevel allerede nå bedt alle statsråder å gå gjennom hvordan de har innlemmet sentrale direktiver og forordninger. Jeg ønsker også å få belyst mekanismer for å følge med på rettsutviklingen og hvordan departementene holder seg orientert om praksis i underliggende etater», skriver hun videre.

Publisert: 10.12.19 kl. 17:46 Oppdatert: 10.12.19 kl. 18:07

Mer om