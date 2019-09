VALG: Det er 28 år siden det var like høy deltagelse ved lokalvalg som i år. Her står folk i kø for å forhåndsstemme ved Rådhuset i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Høyeste valgdeltagelse på 28 år – i denne kommunen stemte flest

Norges minste kommune har også landets høyeste valgdeltagelse. – Klar over at det ikke hjelper å sitte i sofaen.

Oppdatert nå nettopp







Man skal helt tilbake til 1991 for å finne høyere valgdeltagelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg enn i år. I år har 65 prosent brukt stemmeretten sin.

Det er et kraftig hopp fra sist lokalvalg hvor valgdeltagelsen på rett over 60 prosent i 2015, viser tall fra SSB.

Dette er interessante tall, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Signe Bock Segaard.

les også FNB-Myrhol kan sikre Ap ordførermakt i Stavanger

– Det finnes ingen fasitsvar på hvorfor det er slik – da må det analyser til, men det man kan fastslå er at partiene har klart å mobilisere grupper som ikke har stemt tidligere, sier Segaard.

Også for fylkestingsvalget har det vært økt valgdeltagelse. I år ser det ut til at 59,7 prosent har stemt ved dette valget, mot 55,8 prosent i 2015, ifølge Valgdirektoratet.

les også Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

Landets høyeste valgdeltagelse

Utsira kommune i Rogaland har bare 196 innbyggere, hvorav 156 av disse er stemmeberettigede. Av disse leverte 127 godkjente stemmesedler – fem stemte blankt og fem fikk sine stemmesedler forkastet. Det utgjør en deltagelse på 84,6 prosent.

– Det sier jo noe om at det er viktig for oss å bruke stemmeretten vår, spesielt vi som er en liten kommune, det handler blant annet om å vise engasjement for å beholde kommunestatusen, sier ordfører Marte Eide Klovning til VG.

Valgdeltagelse: Topp ti kommuner Utsira i Rogaland: 84,6 prosent Kvitsøy i Rogaland: 84,4 prosent Leka i Trøndelag: 83,2 prosent Fedje i Vestland: 83,1 prosent Røst i Nordland: 81,7 prosent Holtålen i Trøndelag: 81,4 prosent Bindal i Nordland: 81,4 prosent Tydal i Trøndelag: 80 prosent Åseral i Agder: 79,8 prosent Vegårshei i Agder: 79,5 prosent (Rundet opp til ett desimal)

Hun er stolt over innbyggerne som hun mener tar demokratiet på alvor.

– Jeg synes det er kjempebra at de bruker retten til å stemme, det er ikke en selvfølge i mange land. At vi har et så godt demokrati i Norge skal vi bruke og sette pris på. Tror det er mange her ute som er klar over at det ikke hjelper å sitte hjemme i sofaen, sier ordføreren.

VG har laget reisesak om Utsira: Eksotisk kunstnerøy

Tallene er hentet fra Valgdirektoratet, og er inkludert blanke stemmesedler og forkastede stemmesedler.

TREDJE PERIODE: Ordfører Marte Eide Klovning er stolt over valgdeltagelsen til sin lille kommune Utsira. Hun går inn i sin tredje periode som ordfører. Foto: Privat

Lav deltagelse i nye Viken

På listen over de ti kommunene med lavest valgdeltagelse finner vi hele fem fra Viken – fylket som fra nyttår vil inkludere Akershus, Buskerud og Østfold. Aller lavest er det hos Ullensaker, hvor så vidt over halvparten av de 39.000 innbyggerne har benyttet seg av stemmeretten sin.

les også Kaffemøter i Tromsø: Kjemper om posisjoner

– Min umiddelbare kommentar er at jeg skulle ønske at flere hadde stemt. Jeg har ikke rukket å reflektere mer over det. Jeg husker ikke hva tallene var i 2015, men det var ikke så høyt da heller. Vi har ligget ganske lavt lenge, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

– Hvorfor tror du at det er sånn?

– Det har jeg ingen formening om. Vi har vært veldig offensive i form av forhåndsstemmegivning, og valglokale både søndag og mandag, sier han.

LAVEST DELTAGELSE: Ordfører Tom Staahle skulle ønske flere enn 56,8 prosent av de stemmeberettigede stemte under årets kommunevalg. Han er likevel godt fornøyd med at Frp er største parti i Ullensaker. Foto: Ullensaker kommune

Ordføreren har likevel grunn til å juble – partiet hans er fortsatt størst i kommunen. Om han får beholde ordførerkjedet får han svar på tirsdag kveld.

– Jeg er veldig stolt og ydmyk over det resultatet vi har fått isolert sett for Frp. Vi står og vipper mellom rødt og blått styre, så sånn sett hjelper det ikke å være det største partiet. Jeg er rimelig rasjonell av meg, men det er ikke til å legge skjul på at det er spennende. Jeg har ikke noen plan B. Jeg har gått all in i dette, og det gjør jeg fortsatt.

Valgdeltagelse: Kommunene på bunn Ullensaker i Viken: 56,8 prosent Narvik i Nordland: 56,8 prosent Alta i Troms og Finnmark: 57,1 prosent Hitra i Trøndelag: 57,5 prosent Moskenes i Nordland: 57,7 prosent Sarpsborg i Viken: 57, 8 prosent Undre Østfold i Viken: 57,8 prosent Nannestad i Viken: 57,8 prosent Skien i Vestfold og Telemark: 57,9 prosent Fredrikstad i Viken: 58,1 prosent (Rundet opp til ett desimal)

Årsaken? – Partienes enkeltsaker

Det finnes flere mulige årsaker til den økte valgdeltagelsen, ifølge valgforsker Segaard. Den ene er partienes enkeltsaker.

– Årets valgresultater viser en fremgang til partiene som er tydelige på en eller flere enkeltsaker. Vi vet også at miljø og klima de siste årene har vært mobiliserende, spesielt bland de unge, sier Segaard.

Hun får støtte fra professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal.

– Jeg lurer på om det har skjedd en mobilisering knyttet til klimaspørsmålet og bompengepartiet. Flere steder i landet har de lagt merke til en del ungdom som kom for å stemme og de kan ha brukt stemmeretten sin mer enn ellers på grunn av disse sakene, sier Aardal.

Han peker også på at jevne valg stimulerer til valgdeltagelse.

– I flere kommuner og byer har det vært fokus på at det er jevnt mellom partier, og det vet vi fra tidligere at stimulerer til deltagelse, fordi man føler sin egen stemme kan vippe resultatet.

POSITIVT: Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, sier det er veldig positivt at valgdeltagelsen går opp. Spesielt siden man har vært bekymret for deltagelsen som har vært jevnt nedadgående siden 1963 – da valgdeltagelsen var på 81 prosent. Foto: Morten Holm / Scanpix

les også Stenseng om Aps nederlag: – Vi betaler en høy pris for regjerings-forlik

Nesten en million forhåndsstemmer

Ved kommunestyrevalget er andelen som har forhåndsstemt foreløpig 32 prosent, mot 24 prosent i 2015, ifølge Valgdirektoratet. Tirsdag viser tallene at nesten 900.000 har forhåndsstemt.

Det er rekordhøy forhåndsstemming.

– Tidligere har man sett at forhåndsstemming ikke har hatt den store innflytelsen på valgdeltagelsen fordi tilgangen på å stemme har vært så god i utgangspunktet. Men nå har jo antall forhåndsstemmer økt betraktelig, og det bør man undersøke om har hatt noen betydning for valgdeltagelsen, sier valgforsker Segaard.

Hun peker også på at man bør undersøke hvem det er som har forhåndsstemt, om det er unge eller de som ikke ville stemt i utgangspunktet.

Publisert: 11.09.19 kl. 01:40 Oppdatert: 11.09.19 kl. 01:50







Mer om