FLERE OBDUKSJONER: Dette bildet er fra en hundeobduksjon. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har nå utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer. Foto: Ola Vatn, VG

Minst 173 hunder syke siden august

Årsaken til den mystiske hundesykdommen er fremdeles ikke kjent.

For mindre enn 10 minutter siden







Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder, viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Dette har kommet frem via en spørreundersøkelse sendt til veterinærer over hele landet.

Det kommer inn meldinger om nye tilfeller av syke hunder løpende. De to siste dagene har det kommet seks meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom, og én av disse døde, opplyser Mattilsynet. Tilfellene kommer fra Akershus, Finnmark, Oppland og Østfold.

Iføle Mattilsynet ser det nå ut til at antall sykdomstilfeller er på vei ned.

«Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det kan være manglende eller forsinkede innrapporteringer til Mattilsynet og Veterinærinstituttet», heter det i pressemeldingen.

les også Mystisk hundesykdom: Dette skjer hos veterinæren

15 obdusert

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder. Alle disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse.

Foreløpig er det ingen fellestrekk mellom tilfellene når det gjelder alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

les også Veterinærforeningen om hundesykdom: – En norsk situasjon

– Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de hundene som er meldt inn med disse symptomene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom disse. Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen, i tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet i pressemeldingen.

Mattilsynet opprettholder sine råd om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd, slik at man har kontroll på dem.

Fylkesoversikt

Mattilsynet har utført en spørreundersøkelse til veterinærer i alle fylker. Her er en oversikt over tilfellene i hvert fylke.

Se oversikten her Oslo: 56 Akershus: 27 Østfold: 6 Hedmark: 14 Oppland: 2 Buskerud: 16 Vestfold: 3 Telemark: 5 Rogaland: 2 Vest-Agder: 5 Aust-Agder: 9 Hordaland: 2 Møre og Romsdal: 6 Sogn og Fjordane: 2 Trøndelag: 8 Nordland: 3 Troms: 4 Finnmark: 3

Obs! Merk det kan være en forskjell på tallene over nye tilfeller som løpende har blitt meldt til Mattilsynet, og svarene i spørreundersøkelsen.

Publisert: 19.09.19 kl. 16:31







Mer om