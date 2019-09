UTEBLIR: Carl I. Hagen blir ikke å se på Frps valgvake i Oslo. Han skal tilbringe kvelden hjemme med kona Eli. Foto: Frode Hansen

Carl I. Hagen sitter hjemme på valgkvelden

Frp-nestoren Carl I. Hagen (75) skal ikke delta på partiets valgvake i Oslo.

Anders Lange ledet valgkampen for det nystiftede partiet i 1973. I dag er Siv Jensen leder. Mellom dem handlet alt om Hagen, fra 1978 til 2006.

– Om det er vemodig ikke å være med på valgvaken? Ja, selvsagt, sier Carl I. Hagen til VG hjemmefra godstolen foran Dagsrevyen.

Til Dagbladet, som først opplyste at Hagen ikke er til stede på Hotel Bristol, sier den tidligere partiformannen at han ikke lenger har noen rolle i partiet eller stiller til valg som kandidat.

Hagen: Første gang på 45 år

Ifølge ham selv er det første gang på 45 år at han ikke deltar på valgvaken. Under stortingsvalget i 2013 sa imidlertid Hagen til VG at han ikke kom til å være til stede.

– I kveld har jeg helt fri, sa Hagen til VG den gangen, og la til at han skulle klippe gresset.

Overfor Dagbladet er imidlertid Hagen i dag klar på at han var til stede på valgvaken i 2013, da Frp var valgvinner og endte i regjering.

Planen for valgkvelden i år forteller han at er en stille og rolig kveld med kona Eli, fremfor «masse mas» fra journalister.

– Tror du at du ville vært velkommen på Frp-vaken?

– Å ja. Ja, ja, ja, ja, sier Hagen bestemt til VG.

Han tar sikte på å følge valgsendingene forbi partilederdebatten fra Stortingets vandrehall ved midnatt.

Spent om det blir lederdebatt – i Ap

– Hva er du spent på ved dette valget?

– Alt. Hvor MDG havner. Selvsagt Frp også, samme med bompengelisten. Og om Ap havner så lavt at de får en lederdebatt.

– Kan det bli lederdebatt i Frp også?

-Jeg avventer valgresultatet.

– Tror du Frp forblir i regjeringen?

– Det er et spørsmål jeg ikke vil kommentere før om en dag eller to, sier den tidligere partiformannen i Fremskrittspartiet.

Kraftig tilbake

Frp går tilbake 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg, ifølge VGs siste måling. Partiet har gått fra 15,2 prosent under stortingsvalget i 2017 til 8,1, ifølge målingen.

– Hver eneste stemme vil telle på mandag. Jeg tror det er mange som er opptatt av å redusere og fjerne eiendomsskatt, god mat til eldre med kjøkken tilbake på sykehjem, som vil forhindre nye bomringer, ha en integreringspolitikk som gir muligheter og stiller krav, de som mener dette må stemme Frp slik at resultatet blir bedre enn denne målingen, sa nestleder Sylvi Listhaug til VG i mandag.

– Målinger varierer, på andre målinger de siste dagene har Frp gått frem. Det er bare valgdagen som teller, la hun til.

