Prognose: Ap går mot krisevalg - men beholder makten i storbyene

Det viser Valgdirektoratets prognoser for fylkestingsvalget. En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit – og de endelige resultatene kommer først senere.

Dette forteller prognosen En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit på dette. Valgdirektoratets prognoser seg baserer seg på foreløpig opptalte stemmer samt historikk fra 2017 og 2015 gjennom en matematisk modell.

Valgdirektoratet leverer prognose for de fire største kommunene – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For fylkestingsvalget beregnes det prognoser for hvert av fylkene og på landsnivå.

For øvrige kommuner ved kommunestyrevalget er det faktisk opptalte stemmer som danner grunnlaget for resultatene som vises på valgresultat.no.

Omtrent klokken 02.00 på valgnatten skrus prognosen av og kun faktiske resultater vises på nettsiden. Kilde: Valg.no

Prognosene fra Valgdirektoratet endrer seg stadig, men dette var status klokken 23:

På landsbasis får Ap en oppslutning på 25,1 prosent. Det tilsvarer en nedgang på hele 8,5 prosentpoeng fra 2015 – da gjorde Ap det veldig godt og fikk 33,6 prosent i fylkestingsvalget.

De sliter også kraftig i byene: I både Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger og Kristiansand går partiet kraftig tilbake (se oversikt lenger ned).

Likevel ligger resten av venstresiden an til å gjøre det så bra at de kan veie opp for Aps dårlige resultater. Dermed vil Ap kunne beholde makten i de fleste store byene i landet, og til og med ta makten i den blå bastionen Stavanger - hvor de ligger an til å bli største parti.

Ap-leder Jonas Gahr Støre virket mandag kveld forberedt på et dårlig resultat. Kort tid før prognosene kom, oppfordret han partiets valgvake på Youngstorget i Oslo til å se fremover mot 2021.

– Vi er spente og slitne, og begge deler er lov. Vi som har vært gjennom denne valgkampen vet at det ikke alltid er samsvar mellom hvor mye vi har jobbet og hvilket resultat vi får, sa Støre da.

LIGGER DÅRLIG AN: Ap-leder Jonas Gahr Støre er i kveld på partiets valgvake på Youngstorget i Oslo. Foto: Gisle Oddstad, VG

Senterpartiet ligger derimot an til å gjøre et brakvalg. Med 14,6 prosent ligger de an til å innta plassen som Norges tredje største parti.

Dette er en økning på 6,7 prosentpoeng – utvilsomt ved hjelp av mange velgere de har hentet fra Ap. I Finnmark, Troms og Nordland ligger de an til å ta hver fjerde velger.

Brakvalg for MDG

Også for Miljøpartiet De Grønne (MDG) peker pilene oppover. På landsbasis ligger de an til å knuse alle sine tidligere rekorder: De får her en oppslutning på 7,6 prosent, en økning på 2,5 prosentpoeng.

Ifølge prognosene har imidlertid ikke statsminister Erna Solberg (H) noen grunn til å smile: Her får Høyre 18,5 prosent på landsbasis, en nedgang på 4,9 prosentpoeng.

Også de andre regjeringspartiene sliter. Prognosene viser en nedgang hos alle tre: Venstre ligger an til 3,1 prosent, Frp får 8,7 prosent og KrF får 4,4 prosent.

Noen som kan smile er imidlertid Audun Lysbakken og SV. Mens Ap faller, viser prognosene at SV får 6,2 prosent, en fremgang på 2,2. Også Rødt ligger an til å gjøre et bedre valg enn i 2015.

Ifølge landsprognosen for fylkestingsvalget, går Rødt frem 2,0 prosentpoeng, og får 4,2 prosents oppslutning.

Prognosene for de største byene har ikke kommet ennå. Men forhåndsstemmer som er telt opp viser følgende:

I Oslo har Miljøpartiet De Grønne all grunn til å juble: De ligger an til 16,9 prosent, og går med det frem hele 8,7 prosentpoeng. De foreløpige tallene viser at de dermed puster Ap i nakken.

Ifølge forhåndsstemmene får Ap 19,8 prosent, en nedgang på dramatiske 12,2 prosent. Høyre er fortsatt det største partiet, men de har heller ingen grunn til å juble:

Tall fra forhåndsstemmene viser 24 prosent, en nedgang på 7,8 prosentpoeng.

Rødt og SV gjør det derimot svært godt i hovedstaden, og ligger an til å få henholdsvis 8,1 prosent og 8,9 prosent.

Arbeiderpartiet-ordfører Rita Ottervik har styrt Trondheim sammenhengende i 16 år, men dette er en av byene hvor partiet har falt dramatisk på de siste målingene. Dette bildet blir også styrket i tallene fra de forhåndsstemmene som så langt er telt opp:

Her får Ap 23,8 prosent, og går med det ned dramatiske 17,5 prosentpoeng fra valget i 2015.

SV ligger derimot an til å gjøre et svært godt valg: Telte forhåndsstemmer viser 11,2 prosent, en fremgang på 5,5 prosentpoeng.

Miljøpartiet De Grønne går frem 3,6 prosentpoeng, og ligger an til å få 11,2 prosent. Høyre forblir Trondheims nest største parti, og ligger an til å få 20 prosent.

I Bergen kom Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som lyn fra klar himmel, og har på flere meningsmålinger vært byens største parti. Alt tyder også på at de har gjort et brakvalg:

De foreløpige opptalte stemmene viser hele 18,6 prosent. Dersom dette tallet blir stående, puster de både Høyre og Arbeiderpartiet i nakken.

For Ap er det et dramatisk fall – de foreløpige opptalte stemmene viser at de nærmest har halvert sin oppslutning fra forrige kommunevalg: De ligger an til 19,4 prosent, en nedgang på 18,5 prosentpoeng.

Også her gjør Miljøpartiet De Grønne det bra; de ligger an til 10 prosent, en fremgang på 4 prosentpoeng.

I Stavanger viser de foreløpige tallene at Arbeiderpartiet ligger an til å kapre posisjonen som største parti, og Høyre kan miste makten for første gang siden 1995.

Forhåndsstemmene viser at Høyre går 6,5 prosentpoeng tilbake og havner på 22,5 prosent. Det er rundt 2 prosentpoeng bak Ap.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) går frem hele 6,3 prosentpoeng og får 10,4 prosent, viser tall fra forhåndsstemmene. Dermed kan partiet havne på vippen i bystyret, hvor de ligger an til å få inn syv representanter.

Rødt, med Mimir Kristjansson som ordførerkandidat, gjør et kjempevalg: De foreløpige tallene viser 6,7 prosent, en oppgang på 5,5 prosentpoeng, og med det er de større enn SV.

I Tromsø har SV store forhåpninger om å ta ordførerkjedet, og de foreløpige tallene tyder på et brakvalg: SV får 14,8 prosent, en oppgang på 6,8 prosentpoeng. Dermed puster de Høyre i nakken.

Også Nei til bombpenger (FNB), Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet ligger an til å gjøre et svært godt valg i Nord-Norges største by.

For Ap er trenden den samme som i de andre byene: Tall fra forhåndsstemmene viser 18,7 prosent, en nedgang på hele 11,2 prosentpoeng

I Norges sjette største kommune Kristiansand viser prognosene at partiet Demokratene ligger an til å bli byens tredje største parti.

Prognosene viser en oppslutning på 14,8 prosent, noe som er en økning på hele 11 prosentpoeng siden valget i 2015.

