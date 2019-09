IKKE GODT NOK: Jonas Gahr Støre erkjente at partiet ikke hadde gjort det valget de håpet på under sin tale på valgvaken i Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Støre: – Vi har ikke vært gode nok

FOLKETS HUS, OSLO (VG) Ap oppnår etterkrigstidens dårligste valgresultat, ifølge kveldens første prognoser.

Jubelen sto i taket da partileder Jonas Gahr Støre ankom Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus i Oslo.

Med et bredt smil og til en fullsatt sal som messet «Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas», talte Støre til en spent forsamling. Men forventningene hans var dempet:

– Vi er spente og slitne, og begge deler er lov. Vi som har vært gjennom noen valgkamper vet at det ikke alltid er samsvar mellom hvor mye vi har jobbet og hvilket resultat vi får.

Støre avsluttet med å be salen se frem mot stortingsvalget i 2021. En knapp halvtime senere sto jubelen igjen i taket da de første prognosene ble offentliggjort.

Dette selv om Ap går mot sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg noensinne med 25,2 prosent.

Det viser de foreløpige valgprognosene.

Støre: Tar beskjeden fra velgerne på alvor

Etter den korte talen klokken 2030, forsvant Støre inn i et bakrom – og vil ikke kommentere valgresultatene før senere i kveld. Da han var tilbake på scenen litt etter klokken 23, var jubelen like stor som to timer tidligere.

– Jeg ser at dere er glade i denne salen nå. Og la meg bare si, det vil være historisk hvis vi klarer å beholde makten i Oslo, sa Støre.

– Ap går tilbake, noen steder ganske mye. Vi kan ikke være fornøyde som parti i Norge i dag. Ambisjonene er større.

Støre mener nedgangen føyer seg inn i et mønster fra flere land.

– Styringspartier som vi, som er stolte av å ta ansvar, har motvind.

Likevel bør Ap ta resultatene, særlig i Nord-Norge, alvorlig, mener Støre.

– Det er en klar beskjed til oss, og la meg si det veldig tydelig, den beskjeden er hørt. Vi har ikke vært gode nok til å høre eller møte den frustrasjonen folk føler i distriktene, særlig i nord.

– Vår ambisjon kan ikke være noe annet enn å igjen bli det ledende partiet i nord.

Støre varsler en gjennomgang av valgresultatet, både i sentralstyret og landsstyret.

– Men gode venner, så skal vi videre. Vi skal raskt i gang med en programprosess.

Partilederen mener partiet må vurdere om de hører og møter folks frustrasjon når de gjennomgår politikken sin før stortingsvalget i 2021.

Tajik: Kan beholde Oslo og øker i Stavanger

– Det er foreløpige tall, men dette gjør at vi kan få gjennomslag for Aps politikk i mange kommuner. Alle regjeringspartiene går tilbake, sier Hadia Tajik.

– Tror du dette vil utløse krav om endringer i ledelsen?

– Jeg opplever at ledelse og organisasjon står sammen, sier hun.

Hun ser lyspunkter i byene.

– Vi må ta forbehold om det endelig resultatet, men det vi ser på de ulike målingene er at vi ser at vi kan ha et utgangspunkt for å fortsette å styre Oslo. Vi ser også at Ap ifølge disse målingene er det største partiet i Stavanger. Det gir en energiboost når Stavanger har vært styrt av høyrepartier i 24 år, sier hun.

Hun uttrykker den lettelsen som mange faktisk faktisk opplever over prognosene, selv om det ligger an til etterkrigstidens dårligste resultat.

– Vi har hatt målinger som har vært lavere enn det som har vært valgresultatet tidligere. Og det er mange her og ellers i landet som har jobbet beinhardt for å få frem Aps budskap. Vi er stolte over det og det gjenspeiles i stemningen vi ser her nå, sier hun.















– Utrolig dårlig

Partisekretær Kjersti Stenseng er klar.

– Dette er et utrolig dårlig valgresultatet for Ap. Men vi ser an til å vinne mange av byene og ser vi på blokkene, så går alle regjeringspartiene tilbake.

Hun sier de begynner selvransakelsen og arbeidet med å vinne valget, allerede tirsdag.

– Vi skal ha en grundig evaluering og begynner allerede imorgen i sentralstyret. Så skal vi også se fremover. Vi skal lage et nytt partiprogram frem mot 2021.

– Vi er ikke fornøyd med det og vi ønsker å ligge høyere. Men vi er fortsatt med god margin det største partiet i landet, sier partiets andre nestleder, Bjørnar Skjæran.

– Tror du dette vil utløse krav om endringer i ledelsen?

– Nei, ledelsen har hovedansvaret for strategien og vi har opplevd bred støtte for den. I Ap går vi i oppoverbakke og nedoverbakke - i lag.

HISTORISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre opplever å lede partiet til det som ser ut til å bli det dårligste resultatet i et kommunevalg etter krigen. Foto: Gisle Oddstad

Valgdirektoratet leverer prognose for de fire største kommunene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For fylkestingsvalget beregnes det prognoser for hvert av fylkene og på landsnivå.

Kampen om storbyene: Sjekk hvem som kan ta makten

Dette forteller prognosen En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit på dette. Valgdirektoratets prognoser seg baserer seg på foreløpig opptalte stemmer samt historikk fra 2017 og 2015 gjennom en matematisk modell.

Valgdirektoratet leverer prognose for de fire største kommunene – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For fylkestingsvalget beregnes det prognoser for hvert av fylkene og på landsnivå.

For øvrige kommuner ved kommunestyrevalget er det faktisk opptalte stemmer som danner grunnlaget for resultatene som vises på valgresultat.no.

Omtrent klokken 02.00 på valgnatten skrus prognosen av og kun faktiske resultater vises på nettsiden. Kilde: Valg.no

Dramatisk fall

Aps svakeste resultat i et kommune- og fylkestingsvalg etter krigen, var i 2003 da 27,5 prosent stemte på partiet. Ser vi på utviklingen av valgresultatene til Ap, så viser det tre nivåer.

Da partiet var ørnen i norsk politikk på 1950- og 60-tallet, hadde partiet stort sett over 40 prosent. På 1970- og 80-tallet scoret de noe under 40 prosent, mens de 1990-tallet og utover på 2000-tallet har forsøkt å klamre seg rundt 30 prosent.

33 prosent ved kommunevalget for fire år siden, var et godt resultatet som gjør kveldens fall så dramatisk høyt.

50 kroner for en cola

På Aps valgvake i Folkets Hus i Oslo kom ledelsen i god tid før de første resultatene ble kjent etter klokken 2100. Stemningen var synlig nervøs, etter målinger ned mot 20 prosent.

Flere ga uttrykk for at et resultatet opp mot 25 derfor ville bli tatt imot med lettelse, selv om de nådde 33 prosent ved kommunevalget for fire år siden.

Partisekretær Kjersti Stenseng ble tatt imot med trampeklapp da hun åpnet vaken klokken 2030.

Støre fikk enda større applaus. Og før valgresultatene ble kjent takket han for innsatsen:

– Vi føler dyp stolthet og er rørt for den ståpåviljen vi har opplevd der ute i partiet i valgkampen. Vi har et apparat, som det er fantastisk å jobbe med.

PS: 50 kroner for en cola. Det er prisen på Aps valgvake i Folkets Hus i Oslo. En halvliter øl må gjestene betale 90 kroner for. En flaske husets vin: 450 kroner. Maten som serveres er Biff stroganoff til 140 kroner og lapskaus til 125 kroner.

