SKRED: På det høyeste er skredet over riksvei 825 i Grovfjord på 6–7 meter. Foto: Mats Reinholtsen

Stort snøskred i Troms

Troms politidistrikt skriver at det har gått et skred over riksvei 825 i Grovfjord. Store snømasser, og det er uklart om noen kjøretøy er tatt. Redningshelikopter med hundeekvipasjer på stedet.

Nå nettopp







– Vi mottok en melding rett før klokken 10 i dag om et skred. Det var et brøytemannskap som meldte om skredet, som er 6–7 meter på det høyeste, sier Roy Tore Meyer operasjonsleder i Troms politidistrikt til VG.

Politiet sier det ikke var noen vitner til hendelsen, og at de dermed ikke vet om noen er tatt av skredet.

– Vi søker nå med tre hundeekvipasjer, sier Meyer.

Rett før klokken 11.30 er det fortsatt uvisst om noen er tatt av skredet.

22.03.19 11:26