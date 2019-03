SNØ INGEN HINDRING: Noen huggormer er ivrigere på å stå opp enn andre. Foto: Ivar Ljønes

Se denne våryre huggormen

Da Iver Ljønes og hunden Kaisa var på ettermiddagstur i Bærum, fikk de seg en overraskelse. Oppå snøen lå en huggorm og koste seg. – En a-huggorm, sier ekspert.

– Kaisa var ganske interessert i den, kan du si, sier Iver Ljønes om opplevelsen ved Burudvann i Lommedalen.

Selv er han ikke særlig redd for huggorm, men han er redd for at Kaisa skal bli bitt, så han passet godt på mens han knipset duoen.

– Den hveste litt da vi nærmet oss, men så ellers ut til å ligge og slappe av, sier turgåeren, som ble overrasket over å treffe på krabaten så tidlig på året – og i snøen.

Dette fordrer en telefon til en huggorm-ekspert. Dag Dolmen, herpetolog og zoolog ved NTNU, blir ivrig når VG forteller om Ljønes’ observasjon.

– Det er forskjell på huggormer, akkurat som på mennesker. Noen er a-huggormer, andre er b-huggormer. Nå når vårsolen kommer, så titter de første frem. Men det store rykket lar nok vente på seg.

Elsker å sole seg

Det er ikke så veldig ofte huggorm trekker ut i snøen, men det hender, forklarer Dolmen. Det er helst de med mørkest farge som velger denne varianten, fordi de klarer å holde på varmen ettersom de tiltrekker seg sollys.

Kroppstemperaturen til huggormen er nemlig avhengig av temperaturen som omgir dem. Orm-oppdager Ljønes bekrefter for øvrig overfor VG at det nettopp hadde vært sol på stedet hvor huggormen lå.

Ekspert Dolmen forteller at huggorm går i hi i september-oktober, og at hiene ligger der hvor snøen forsvinner først.

– Men hi-området kan ligge i skyggen, så da kryper de dit hvor det er sol og blir liggende der. Det liker de. De soler seg i en måneds tid, før de kryper enda lenger bort fra hiet. Og så kommer hunnene frem.

– Så krabaten i snøen er en hann-orm?

– Nesten helt sikkert. Og når hunnene kommer frem, returnerer hannene, og så blir det paring.

