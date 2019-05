POSITIV TIL FORSLAGET:– Dette er en tanke vi har lekt med i flere år, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NTB Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiforbundet i Sverige vil ha norske nyutdannede politifolk

Politiforbundet mener norske nyutdannede politifolk bør få jobbe i nabolandet. Leder i Politiets Fellesforbund i Norge, Sigve Bolstad, applauderer forslaget.

NTB-Sofie Dege Dimmen

Oppdatert nå nettopp







I Sverige har det svenske politiforbundet bedt regjeringen om å utrede muligheten for å ansatte arbeidsløse norske politifolk.

Ifølge forbundets leder Lena Nitz har Norge et overskudd av «nyutdannede og svært motiverte» politifolk, mens Sverige trenger å øke bemanningen.

– Dette er en tanke vi har lekt med i flere år, og det er svært gledelig å høre at vi er samstemte om utviklingen, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NTB.

les også Politidistrikter utsetter ansettelser: Politijobber står ledige, men nyutdannet politi får ikke jobb

Nå ber han den norske regjeringen om å se på muligheten for å tilby norske politifolk jobb i nabolandet.

– Det er noen hindringer der, som at svensk politi er generelt bevæpnet og at utdanningen er noe ulik. Derfor ber vi om en utredning, sier Bolstad til NTB.

Må få flere i jobb

Ifølge Bolstad begynte de første samtalene med Lena Nitz om en utveksling av politifolk for om lag fire år siden. Fordi Sverige mangler politifolk, og fordi det tar stadig lengre tid for de nyutdannede å få jobb i Norge.

Tall fra Politidirektoratet viser at 81,2 prosent av studentene som besto eksamen i 2018 har jobb i politiet per første kvartal i 2019. 44,5 prosent har fått fast jobb.

les også Få nyutdannede politifolk i fast jobb

– Tallene varierer, men de siste årene har det tatt stadig lengre tid før studentene får fast jobb. Det er mange som tar kontakt med oss og som sier at de er bekymret for jobbmulighetene etter endt utdanning. Det er en farlig utvikling som vi advarer sterkt mot, sier Sigve Bolstad.

Han frykter at usikkerheten vil føre til at færre søker seg til Politihøgskolen og at ytterste konsekvens blir å fire på opptakskravene. Siden 2012 har opptaksantallet ligget på 720 studenter, hvorav om lag 700 fullfører innen tre år.

– Diagnosen er at ikke alle får jobb, og resepten er at de som går ut av Politihøgskolen får tilbud om fast stilling.

les også Her er Martin (5) på politipatrulje

– Økende samarbeid

Det svenske politiforbundet ber regjeringen utrede om de norske politifolkene kan ansettes etter en kortvarig komplementerende utdanning i Sverige.

I en kommentar til det svenske nyhetsbyrået TT skriver det svenske politidirektoratet at det per i dag ikke finnes noen planer om å ansette politi fra andre land. De stiller seg positive til nye innspill, men skriver at det foreligger et krav om svensk statsborgerskap for å bli ansatt i politiet.

Politiforbundets leder Sigve Bolstad kjenner ikke til tilfeller hvor politifolk blir ansatt på tvers av landene, men sier at han ser en generell økning i det internasjonale samarbeidet.

– Det gjelder blant annet bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn, digitale utfordringer og grensesamarbeid, sier Sigve Bolstad.

Publisert: 17.05.19 kl. 20:01 Oppdatert: 17.05.19 kl. 20:46