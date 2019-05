FÅR KRITIKK: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair ble 10. mai sendt ut av Norge fordi UDI mener hun har jobbet ulovlig. Foto: Frode Hansen

Jurist om Kallmyr-saken: – Har aldri opplevd at en au pair kastes ut for å være gjest

Advokat Marit Vik har gjennom flere år jobbet med spørsmål knyttet til au pair-ordningen. Hun betegner saken som merkelig.

Justisministerens au pair ble sendt ut fra Norge 10. mai fordi UDI mener hun har jobbet ulovlig mens hun har bodd hos Jøran Kallmyr og familien.

Au pairen flyttet inn i august i fjor – snaue to måneder før hun leverte inn sin søknad om fornyet kontrakt som au pair til politiet.

– Hele au pair-regelverket er veldig ullent og vanskelig å forstå, men jeg har aldri opplevd at en au pair kastes ut av landet for å være gjest hos noen. Det er for meg veldig merkelig, sier advokat Marit Vik til VG.

Sentralt i saken er om au pairen jobbet for familien før søknaden var godkjent, eller om hun kun bodde der. I et Facebook-innlegg viser Kallmyr selv til advokaten, som gjennom flere år har jobbet med spørsmål knyttet til au pair-ordningen.

Vik viser til at det ofte kan være vanskelig å skille kulturutveksling fra arbeid.

– Dersom au pairen gjør hagearbeid alene vil man betrakte det som arbeid, hvis hun gjør det sammen med familien vil det ses på som kulturutveksling. Det er svært vanskelig å skille jobb fra kulturutveksling, sier advokaten.

Kallmyr sier selv at au pairen ikke har jobbet for familien, noe også au pairen selv har uttalt via sin advokat.

REAGERER: Jurist Marit Vik. Foto: PRIVAT

Har ikke anmeldt

Presserådgiver John Olav Kroken i UDI skriver i en e-post til VG at forhold som dette generelt blir anmeldt til politiet, og at de i alle saker av denne typen bil gå inn og se konkret på hva som har skjedd.

– Har det skjedd politianmeldelse i denne konkrete saken?

– Nei, det er noe som må vurderes når klagen er ferdig behandlet, sier Kroken

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI sier til VG at de råder familier til ikke å la au pairen bo hos dem før søknaden er godkjent.

– Beklageligvis har dette byrået og andre sagt andre ting. Og sier at de har fått en annen beskjed fra oss. Men vi er veldig tydelige på det. Grunnen til at vi vil ha all dokumentasjon i orden først, er jo for å være sikre på at au pairene har forstått avtalen, sier Grimsmo.

Hun sier videre at denne informasjonen har ligget på deres hjemmesider siden 2014.

Er i lignende situasjon

En vertsfamilie VG har vært i kontakt med er i en lignende situasjon som det Kallmyr var i fjor høst: For en uke siden fikk de en au pair som kommer fra en annen vertsfamilie, men det er to uker til møtet hos politiet for å få godkjent au pair-søknaden. Moren i vertsfamilien forteller at det er veldig vanskelig å forstå regelverket.

– Når man bor et sted, så bidrar man jo på sett og vis. Men er det å ikke jobbe det samme som å ikke løfte en finger? spør moren.

Familien ønsker ikke å stå frem med navn av hensyn til situasjonen de er i, men VG kjenner deres identitet. De har rådført seg med au pair-byrået de bruker frem til au pairen deres har møte hos politiet.

– De sier at de ikke kommer til å endre praksis etter saken som er i mediene nå: Det er fortsatt bare det å utføre arbeid som er ulovlig, sier kvinnen.

Fredag ringte hun UDI for å rådføre seg med dem også på grunn av stormen rundt Kallmyrs sak, hun sier hun da fikk klar beskjed om at au pairen måtte vente med å flytte inn.

Viste til gammel brosjyre

I Politisk kvarter fredag viste Jøran Kallmyr til en fire år gammel brosjyre fra Norsk Folkehjelp der det står at en au pair kan flytte inn som gjest hos sin nye familie dersom det er greit for vertsfamilien.

Brosjyren ble utgitt av Norsk Folkehjelp i 2015, som på det tidspunktet drev au pair-senteret, et rådgivningssenter for au pairer og vertsfamilier.

På side 16 i brosjyren står det: «Husk alltid å sjekke UDIs nettsider når det gjelder regelverk og søknadsprosessen».

På side 18 står det om hvilke regler som gjelder dersom en au pair ønsker å bytte vertsfamilie. Det var dette punktet Kallmyr viste til:

«3. Du kan søke om ny oppholdstillatelse fra Norge. Du må søke på UDI sine nettsider, og bestille time hos politiet for å levere dine papirer. Hvis det er greit for din nye vertsfamilie, kan du nå flytte inn der og bo der som gjest frem til søknaden blir godkjent. UDI vil regne med denne tiden i din totale tid som au pair.»

