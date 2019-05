arrow-left









SØPPEL: På Runde bruker havsulene plastsøppel fra havet til å bygge reirene sine.

Søppelreir i Sunnmøre: – Dødsfelle for fuglene

Naturfotograf Roger Brendhagen har fotografert fugleøyen Runde i ti år, han har aldri sett en så stor forekomst av søppel i fuglereirene.

– Det er ikke uvanlig i seg selv med søppel i fuglereirene, men når det er så mye garnrester og plast er det en dødsfelle for fuglene, sier Roger Brendhagen til VG.

Hvert år drar han til Runde i Herøy kommune på Sunnmøre for å holde foto-workshop og jobbe. Han mener at den høye søppelforekomsten i fuglereirene er skremmende.

– For en syv-åtte år siden så jeg at det var noen farger i fjellet som ikke burde være der, nå er det 80–90 prosent søppel, sier han.

Reirene er bygget av havsuler, se bildekarusell i toppen av saken

Det var Dagbladet som først omtalte bildene til Brendhagen.

NATURFOTOGRAF: Roger Brendhagen har vært på Runde hvert år de siste ti årene, han har aldri sett reirene så ille som nå. Foto: ROGER BRENDHAGEN

– Kjenner motløsheten

Brendhagen forteller at fuglene som regel bruker flytende tang og gress til å bygge reirene sine, men at alt søppelet i havet gjør at det blir brukt i stedet.

– De tar det som flyter i havet. 90 prosent av plasten synker, resten flyter, så det de finner er ferskvare.

Han mener at forsøpling er et problem generelt, men at det er ekstra ille når det går utover dyreliv.

–Rett før jeg kom til Runde var jeg i India, der er det mye søppel, men at dyrene bruker søppelet så bevisst og aktivt har jeg aldri sett.

– Er det noe man kan gjøre for å reversere dette?

– Etter fire uker i India blir man motløs. Det er søppel over alt, så da blir man litt mettet. Motløsheten kommer sigende, men på en annen side, man kan forhindre at det blir verre.

Han forteller også at det er vanskelig å skulle rydde opp i søppelet.

– Fuglene bruker de samme reirplassene år etter år, så man kan ikke bare fjerne de heller.

Foto: Roger Brendhagen

Farlig for barna

Brendhagen forteller at konsekvensene kan være dødelig for fuglene.

– Flere steder ser man fugler som sitter fast, både voksne fugler og barn som henger etter hodet.

Han sier at det også går utover fuglene som ikke har klekket ennå.

– De skal ikke klekke før om noen uker, men de minste fuglene har virkelig ikke godt av dette. Litt søppel er vanlig, men det er veldig mye plast og gammelt garn.

Publisert: 09.05.19 kl. 15:18