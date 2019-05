STUKKET: Den 27 år gamle mannen ble stukket i mageregionen på Egertorget, 17. mai. FOTO: Torstein Boe, VG

To menn siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Oslo

En 27 år gammel mann ble påført stikkskader midt på Karl Johan i Oslo, på 17. mai. Nå er to menn i 20- og 30-årene siktet for drapsforsøk.

Det opplyser Oslo-politiet onsdag kveld. Mennene ble pågrepet utenfor Oslo. Begge de siktede mennene er norske statsborgere.

– Grunnen til pågripelsen er taktisk etterforskning i saken, sier leder av seksjon for alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt, Anne Alræk Solem, til VG.

Politiet opplyste overfor VG at den 27 år gamle mannen ble stukket i magen, men ville fredag ikke si noe om hendelsesforløpet eller motiv. Mannens tilstand blir beskrevet som alvorlig, men han er utenfor livsfare.

De to pågrepne skal avhøres torsdag. De har foreløpig ikke fått oppnevnt noen forsvarer.

Etter voldshendelsen fredag, jaktet politiet tre personer - to menn og en kvinne.

– Ut fra det vi vet nå, sier vi at vi ikke kan utelukke at det blir flere pågripelser i saken, sier Solem onsdag.

VG snakket fredag med Rokas Samuolis, som da befant seg midt i dramaet. Han sto like utenfor bakeriet W.B. Samson da en mann tok ham på skulderen.

– Han sa at han hadde blitt knivstukket. Jeg tror det skjedde rett før, for da jeg først snudde meg var det ingenting på skjorten hans, men etter hvert spredte det seg blod, sier 22-åringen til VG.

Samuolis sa at han ikke fikk med som hvem som skadet mannen, men at det var tre personer som like etterpå sprang oppover Karl Johan.

Publisert: 22.05.19 kl. 20:42 Oppdatert: 22.05.19 kl. 20:55