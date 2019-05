FRP-GLEDE: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er fornøyd med at hennes eget bystyre i Arendal sa nei til bompengefinansiert samferdselspakke torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politikere på Sørlandet: Skroter enda en bom-bypakke

Bystyret i Arendal sa torsdag nei til en bompenge-finansiert samferdselspakke i sørlandskommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Dermed rakner enda en av de mange planlagte bypakkene som etter planen skulle finansieres med bompenger i årevis fremover.

– Nok er nok når det gjelder bompenger. Men nå kreves det at regjeringen kommer på banen med nye løsninger til finansiering av samferdselsprosjekter, sier ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal til VG.

Han var en av det solide flertallet på 31 av 39 representanter som stemte mot bompenger.

Onsdag sa Nedre Eiker kommunetyre nei til bompenger i Byutviklingspakke 2 i Drammensregionen. Dermed ble den bompenge-løsningen lagt død.

I neste uke ryker etter alt og dømme en planlagt bompengefinansiert veipakke på Jæren i Rogaland.

Også i Bergens-regionen er forhandlingene om en ny såkalt byvekst-avtale i ferd med å bryte sammen, etter at Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes har varslet at Os krever utsettelse av sluttforhandlingene til etter valget.

– Jeg anbefaler at vi ikke signerer noen avtale nå. Det skal snart avholdes et valg. Vi mener det er lurt at det nye kommunestyret får muligheten til å uttale seg, sier Søviknes til Bergens Tidende.

ORDFØRER: Robert Cornels Nordli (Ap) er ordfører i Arendal. Foto: Arendal kommune

I Arendal torsdag formiddag behandlet bystyret en plan som innebar etablering av 20 nye bomstasjoner i fire sørlandskommuner. Hele tiden har forutsetningen vært flertall i alle de fire kommunene for at planene kunne videreføres.

Etter forslag fra Frps Anders Kylland, vedtok kommunestyret følgende:

«...det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres eller finansieres ved hjelp av andre lignende brukerbetalinger som lokale avgifter eller ved annen økt skatt.»

I praksis innebærer beslutningen også et nei til veiprising.

Vedtaket ble gjort mot åtte stemmer, fra SV, Venstre og to fra Høyre.

Så sent som i 2017 vedtok kommunestyrene å gå videre med prosjektet, med unntak av Fremskrittspartiet.

Men nå har pipa fått en annen lyd.

Fra før har kommunestyrene i både Tvedestrand og Grimstad sagt nei til bompenge-opplegget. Torsdag formiddag gjorde Arendal kommunestyre det samme.

– Vi i Frp har vært knalltydelige på at vi ikke vil etablere en lokal bomring i Arendal. Dagens nei fra bystyret betyr at prosjektet endelig kan skrotes formelt, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG. Hun er stortingsrepresentant for Agder, i tillegg sitter hun i bystyret i hjemkommunen Arendal.

Hun mener hele bomprosjektet har vært feilslått fra starten av.

– Hele prosjektet var latterlig fra begynnelsen av. Ap og Sp ønsket å gjøre Arendal til en bilfri by, men glemte at det ikke er en storby. Folk bor spredt og klarer seg ikke uten bil, minner hun om.

Hun er klar på at innbyggerne ikke fortjener å bli «muret inne» av en bomring.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sa onsdag at det også kan bli enda flere planlagte bompenge-finansierte bypakker som kan bli skrotet i nær fremtid.

– Det er lignende forslag på gang i flere av de store byene, sa Dale til NRK.

Både i Tromsø, nedre deler av Glomma, Grenland og Kristiansand har planleggere og politikere jobbet lenge med å sy sammen samferdselsløsninger som de vil at bilistene skal betale sin del av gjennom bompenger.

I Bergen hersker det usikkerhet rundt en ny bompengefinansiert avtale. Men ifølge VGs opplysninger ønsker det rødgrønne byådet i Bergen å fortsette forhandlingene med staten og fylkeskommunen for å få til en avtale.

