VANNKILDEN: Dette er Kleppevannet, der drikkevannet på deler av Askøy kommer fra. Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i kommunen. Foto: Terje Bringedal / VG

Askøy prioriterer vannskandalen: Utsetter politiske beslutninger

ASKØY (VG): Uten innvendinger støttet gruppelederne i Askøy at kommunen utsetter politiske beslutninger til de er mindre belastet med den akutte vannskandalen.

Gruppeledere møttes i rådhuset på Askøy fredag klokken 14 for å beslutte hvorvidt noen av postene i neste ukes program kan utsettes grunnet vannskandalen i kommunen.

– Det var generell enighet om at vi utsetter det vi kan utsette. Noe må vi behandle fordi det er formelle frister i forhold til å gi fullmakt til ordfører i generalforsamlinger i kommunale selskap og vi må godkjenne årsregnskapet innen juni, forklarte varaordfører Bård Espelid, som representerer Askøylisten.

Sakspapirer i andre rekke

Etter at sykepleiere i kommunen forrige torsdag slo alarm om at de så mange lignende symptomer hos pasienter som holdt til rundt de samme stedene, har kommunen jobbet natt og dag for å takle krisen.

– Vi er oppe i en veldig spesiell situasjon. Administrasjonen er veldig belastet når det gjelder å håndtere krisen. All forberedelse, utsendelse av sakspapirer og slike ting, det har ikke vi greid å ivareta på en skikkelig måte, sier varaordføreren.

Det har vært to dødsfall – et lite barn og en eldre kvinne – som undersøkes i forbindelse med det som etter alt å dømme er forurensning av vannet med tarmbakterier. Det har preget både lokalsamfunnet og kommunens administrasjon.

INSPISERER: Representanter for vannverket inspiserer et av høydebassengene der det er påvist E.Coli. Bildet er tatt 11. juni. Foto: Terje Bringedal, VG

Utsetter det de kan

– Men det vil bli minimal politisk aktivitet neste uke og det som kan utsettes til uken deretter og så vil det bli et ekstraordinært kommunestyremøte i august, sier Espelid.

Han begrunner det med administrasjonen ikke har konsentrert seg om de politiske sakene etter smitteutbruddet og den påfølgende vannkrisen, samt at de ikke mener det er riktig å ha politiske møter i kommunehuset når de jobber med å takle virkningene av krisen.

Ifølge Espelid var det ingen av gruppelederne som hadde innvendinger mot utsettelsen.

– Alle skjønner at vi har en utfordrende situasjon, konstaterer han.

Kongen kommer

Etter planen skulle det være formannskapsmøte mandag, budsjettseminar tirsdag, kommunestyremøte onsdag, og muligens et kommunestyremøte torsdag.

Torsdag blir første gang på 400 år at Askøy får kongebesøk. Det har kommunen besluttet at skal gjennomføres etter planen, trass smitteutfordringene, dog har Kongen ønsket å få en oppdatering om situasjonen i kommunen med tanke på smitten og vannkrisen.

Publisert: 14.06.19 kl. 21:46