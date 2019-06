STRID OM BOMMER: Å fjerne bomstasjonene vil være ødeleggende for Oslo, mener Miljøpartiet De Grønne. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

MDG: – Frykter borgerlig bompengekaos i Oslo

Bompengepartiet debuterte med hele 9,1 prosents oppslutning på VGs siste valgmåling for Oslo. Miljøpartiet De Grønne krever at de andre partiene på borgerlig side avklarer om de vil samarbeide med bompengemotstanderne.

– Fremskrittspartiet og bompengepartiet har begge som sitt fremste valgløfte at de skal rive ned alle bomstasjonene i Oslo. De har 16,8 prosent til sammen i VGs måling, og det virker helt urealistisk at et borgerlig byråd skal kunne styre byen uten støtte fra disse to partiene, sier leder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG til VG.

PÅ VG siste partimåling, utført av Respons Analyse, fikk Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) 9,1 prosent oppslutning. Fremskrittspartiet fikk 7,7 prosent.

Wilhelmsen sier dette bekymrer MDG.

KREVER AVKLARING: Einar Wilhelmsen er leder i Oslo MDG.

– Urealistisk

– Å fjerne bomstasjonene vil være ødeleggende for Oslo. Det vil ha

dramatiske konsekvenser for byen med en enorm økning i biltrafikken

over hele byen, dårligere luft og høyere klimautslipp. Vi vil også måtte

skrinlegge planer om utbygging av viktige kollektivprosjekter som

Fornebubanen og ny sentrumstunnel med T-banestasjoner på Grünerløkka

og Bislett.

– Det virker helt urealistisk at et byråd med støtte fra Fremskrittspartiet og bompengelisten skal kunne fortsette den grønne satsingen vi har satt i gang, legger Wilhelmsen til.

Ifølge Wilhelmsen er det helt uaktuelt for MDG å samarbeide med Fremskrittspartiet og bompengepartiet.

– Ingen andre partier har avklart sitt ståsted til samarbeid med bompengepartiet. Vi vil oppfordre alle partier, spesielt Høyre og Venstre, til å avklare om det er aktuelt for de å samarbeide med de. Det fortjener velgerne å vite.

Høyre: Har ikke gjort avtaler

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, sier til VG at det ikke bør være overraskende for noen at Høyre ikke har gjort avtaler med et parti som ennå ikke er representert i Oslo bystyre.

– Høyre snakker med alle, og vårt ønske er å få mest mulig av vår politikk gjennomført. Ingen trenger å frykte for at Høyre ikke skal satse på kollektivtrafikken, det er en av våre valgkampsaker, sier Nordby Lunde.

SNAKKER MED ALLE: – Ingen trenger å frykte at Høyre ikke skal satse på kollektivtrafikken, sier leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Hun mener MDG i denne saken fremstår som vel «høye og mørke».

– Jeg må minne om at det er et flertall bestående av Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre som har stått bak den massive utbyggingen av kollektivtrafikken vi har hatt i Oslo. Til tross for at innbyggertallet i Oslo har økt, har antall biler gått ned. Høyre var også med på forhandlingene om å redusere bompengesatsene, før vi gikk ut av byråd i 2015.

Om et fremtidig samarbeid med bompengepartiet som nå fosser frem på meningsmålingene, sier hun:

– Hvis de modererer seg, og går inn for byutvikling, er jeg sikker på at vi skal komme frem til konstruktive løsninger.

GIR GARANTI: Førstekandidat for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, sier at bompenger er en viktig del av satsingen på kollektivtilbudet i Oslo.

Venstre-garanti

Førstekandidat for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, svarer slik på spørsmålet om hvordan Venstre vil stille seg til et samarbeid med bompengepartiet.

– Venstre har vært arkitekten bak den storstilte satsingen på kollektivtilbudet som de siste 20 årene har gjort Oslo til en bedre by for alle. Bompenger er en viktig del av den satsingen, fordi det reduserer køer og luftforurensing, og fordi pengene brukes til å gi både folk og næringslivet i byen mer effektiv transport.

– Om det blir borgerlig flertall i valget til høsten, er Venstre garantist for at den satsingen skal fortsette, og vi vil selvsagt ikke gi fløypartier som Bompengelisten mulig til å ødelegge for det, sier Bjercke.

I dag har KrF én representant i Oslo bystyre. På VGs nyeste Oslo-måling faller partiet ned på 1 prosent, og er mandatløse i hovedstaden. De har ikke avklart om Bompengepartiet er en mulig samarbeidspartner.

– Vi har ikke tatt eksplisitt stilling til det, sier Espen Andreas Hasle, førstekandidat for KrF i Oslo.

Partiet satt i byråd med Høyre og Venstre fra 2011 til de rødgrønne tok over i 2015.

– Vi ønsker et byrådsskifte i Oslo og vil ellers jobbe for at den etablerte enigheten om Oslopakke 3 videreføres, sier Hasle.

Publisert: 15.06.19 kl. 06:02