ARBEIDSTELT: Politiet satte opp telt for å hindre regn og innsyn mens de åpnet en grav på Øvsttun gravplass i søket etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix/Privat

Fant ingen spor etter Trine Frantzen på gravplass

Politiet har gjennomsøkt 13 graver i Bergen i jakten på levningene etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. Tirsdag ble arbeidet avsluttet.

– Den jobben som er gjort, er så nøyaktig og detaljert at vi kan konkludere med at det ikke er levninger etter Trine Frantzen, eller andre gjenstander som kan settes i forbindelse med henne i gravene, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt til VG.

De fem første gravene på Øvsttun gravplass ble undersøkt i mai.

I forrige uke ble det kjent at politiet ville undersøke flere graver etter å ha fått nye vitneopplysninger, og de to siste dagene er åtte nye graver blitt undersøkt.

– Vi har gravd ned til de levningene som var i gravene. En og en halv meter på det meste, sier Salvesen.

LEDET ARBEIDET: – Dette var et spor vi hadde tro på kunne gi oss noe, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Øvsttun gravplass ligger i forholdsvis nærhet til Trine Frantzens siste kjente bevegelser. Hun ble sist sett på en sammenkomst nettopp på Øvsttun natt til 7. mai 2004. Hun var da 31 år gammel.

– Dette var et spor vi hadde tro på kunne gi oss noe. Når det ikke holdt stikk, er det klart at mulighetene for en oppklaring av saken må anses for noe mindre, sier Salvesen.

Ifølge politiinspektøren skal politiet nå gjennomgå undersøkelsene som er gjort det siste året, for å gjøre opp status.

– Vi skal ha et møte på det neste uke.

Publisert: 04.06.19 kl. 20:55