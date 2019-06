Bodde med knivmannen på Grünerløkka i Oslo: – Han truet oss

– Der og da trodde jeg at jeg skulle dø. Jeg var skikkelig redd, sier en kvinne som skal ha blitt truet av mannen som nå er pågrepet for knivstikkingen på Grünerløkka.

Mens åstedsundersøkelsene pågår for fullt, møter VG flere av dem som skal ha bodd i kollektiv med mannen som ble pågrepet for knivstikkingen på Eventyrbrua på Grünerløkka i Oslo tirsdag morgen.

– Han truet oss med kniv, hevder en av kvinnene som bor i leiligheten.

– Der og da trodde jeg at jeg skulle dø. Jeg var skikkelig redd.

Nesten samtidig som politiet fikk flere meldinger om en ustabil mann med kniv på Schous plass ved 8-tiden i da, ble det også meldt om en brann i en leilighet i området.

LEILIGHETEN: Politiet gjør nå undersøkelser i leiligheten hvor gjerningsmannen skal ha bodd. Foto: Privat

Tidligere dømt

Det var i denne leiligheten gjerningsmannen skal ha bodd, sammen med flere personer i et kollektiv. Politiet bekrefter at mannen har en tilknytning til leiligheten, og at han hadde bodd der en kortere periode.

Den 30 år gamle mannen, som er russisk statsborger, er nå siktet for drapsforsøk mot en jevnaldrende filippinsk statsborger.

Siktede er tidligere dømt for vold etter en episoden i 2017 hvor han rev ned gjerdet til en byggeplass og angrep de som jobbet der. I 2014 ble han dømt for vold mot offentlig tjenestemann og kroppskrenkelse.

I den siste dommen kommer det frem at han har slitt med psykiske utfordringer, rus og sinnemestring.

Politiet jobber nå med å finne ut om mannen hadde en direkte tilknytning til brannen. Han er ikke avhørt, og er nå til helsemessig vurdering.

Kvinnen som bor i kollektivet forteller at hun våknet av en sterk lukt inne på rommet. Samtidig hørte hun mannen skrike.

– Leiligheten er helt svart, sier hun.

Ropte «Allahu Akbar»

Politiet opplyste tidligere i dag at flere personer skal ha blitt truet med kniv, før mannen i 30-årene knivstakk en mann på broen. Vedkommende ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Flere vitner opplyser til VG at den pågrepne mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» en rekke ganger under hendelsen.

– Vi har per nå ikke opplysninger som tilsier at dette er en terrorrelatert hendelse, sier Anne Alræk Solem, sjef for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde tirsdag undersøkelser i leiligheten. Foto: Trond Solberg

En annen kvinne, som også bor i kollektivet, forteller at mannen løp ut i gaten.

– Jeg gikk ut, og så sier jeg «hva skjer?». Han sa et eller annet, før han trakk kniven. Så begynte jeg å trekke meg bakover. Han blunket ikke engang. Han var uten sko og T-skjorte. Så begynte han å gjøre stikkebevegelser. Jeg var fem meter unna, sier kvinnen.

Politioverbetjent Solem sier at de så langt er kjent med at tre andre personer ble truet. Det er opprettet anmeldelse på disse forholdene.

– Det er grunn til å tro at flere ble truet, sier Solem, som oppfordrer alle som har informasjon om å ta kontakt med politiet.

Publisert: 04.06.19 kl. 14:30 Oppdatert: 04.06.19 kl. 14:54