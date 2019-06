MINNESTED: Blomster, bamser og lys ble lagt ned på stedet etter at Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg, VG

Forsvarer for Varhaug-tiltalt: – Han har vært psykotisk

Varhaug-tiltaltes forsvarer mener man ikke kan utelukke at hans klient var psykotisk da han drepte Sunniva Ødegård (13), og at han derfor skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalte 18-åringen har erkjent drapet, men erkjenner ikke straffskyld da han mener han var utilregnelig på drapstidspunktet.

De sakkyndige har forklart at han var psykotisk, men at psykosen var rusutløst. En rusutløst psykose regnes som selvpåført og gir ikke grunnlag for å konkludere med utilregnelighet.

Mannens forsvarer Tor Inge Borgersen er uenig i dette, og mener klienten skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Han viser blant annet til at klienten hans ble innlagt på psykiatrisk avdeling etter å ha vært psykosefri i flere måneder i slutten av mars i år, og at han har fått diagnosen schizofreni.

– Han har sagt til psykolog at han har hørt stemmer i hodet helt siden han var i 13 års alderen, sier Borgersen.

Tidligere tirsdag la aktor ned påstand om 12 års forvaring for tiltalte.

– Han har forklart mye merkelig i denne saken, men han har vært psykotisk, sier Borgersen.

FORSVARERE: Advokatene Tor Inge Borgersen og Aleksander Barkved Steinsvåg representerer den tiltalte 18-åringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viste til Halloween-drapet

Under sin prosedyre viste Borgersen til Galina-saken der drapsmannen først ble dømt til 18 års fengsel i tingretten, for så å bli kjent utilregnelig i Borgarting lagmannsrett.

Forsvareren refererte også til Halloween-drapet der mannen som drepte kameraten sin ble dømt til tvunget psykisk helsevern, selv om han hadde røykt hasj.

Han viste flere ganger til at det er retten som avgjør tilregnelighetsspørsmålet. Han trakk også inn tilbakemeldingen fra Den rettsmedisinske kommisjonen.

– Kommisjonen bemerker at de sakkyndige i denne saken burde ha gått nærmere inn og drøftet tvilen rundt min klients tilstand på drapstidspunktet, sier Borgersen.

Forsvareren sier også at han kommer til å legge ned påstand om frifinnelse for sin klient for tiltaleposten som gjelder falsk anklage.

Fengsel i åtte år

Dersom retten finner tiltalte tilregnelig mener mannens forsvarer at hans klient bør dømmes til åtte år i fengsel.

– Jeg er uenig med statsadvokaten i at dette hadde blitt definert som et overlagt drap i den gamle straffeloven, sier han.

Han er heller ikke enig i at det har vært noen skjerpende omstendigheter i denne saken.

– Jeg viser til det familie og venner har sagt om tiltalte. Han er ikke en voldelig person, sier forsvareren.

Han mener videre at straffen i denne saken vil være så lang at den vil ivareta samfunnsvernet, og at en forvaringsdom kan være skadene for mindreårige.

Publisert: 04.06.19 kl. 15:34