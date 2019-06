NEDOVER: I 2010 var Norge på femteplass i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, når det gjelder andelen 25–34-åringer med fullført høyere utdanning. I 2017 hadde vi sunket til tiendeplass. Foto: Frank May, NTB Scanpix

Ny rapport: Andre land tar igjen Norges utdanningsnivå

Andelen unge med fullført høyere utdanning vil om få år ligge under gjennomsnittet for OECD-landene hvis dagens trend fortsetter.

Det viser en fersk OECD-rapport.

Hvis dagens utvikling fortsetter, vil andelen 25–34-åringer med fullført høyere

utdanning i Norge ligge under gjennomsnittet for OECD-landene allerede om fire

år, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Alvorlig

– Det er alvorlig både for Norges konkurranseevne og for vår omstillingsevne,

sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I rapporten har OECD sett på hvordan norsk utdanning og norske universiteter og høyskoler gjør det sammenlignet med andre OECD-land.

– Norge har i mange år utmerket seg internasjonalt med et høyt utdanningsnivå i befolkningen. Men hvis utviklingen denne OECD-rapporten viser – fortsetter, så vil Norge havne under OECD-gjennomsnittet allerede i 2023, utdyper Nybø overfor VG.

«ALVORLIG»: – Det er alvorlig både for Norges konkurranseevne og for vår omstillingsevne, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Fra femte til 10. plass

I 2010 var Norge på femteplass i OECD når det gjelder andelen 25–34-åringer med

fullført høyere utdanning. I 2017 hadde vi sunket til tiendeplass.

Det er i denne aldersgruppen at Norge sakker akterut når man ser på dem som fullfører høyere utdanning.

Mens veksten i Norge er på 13 prosent i perioden 2007 til 2017, er veksten i OECD-landene på hele 37 prosent, viser den nye sammenligningen fra OECD.

VG skrev for få dager siden at kun fire av 10 menn fullfører studiene på normert tid. Fra 2008 til 2012 startet 167.000 studenter på et bachelorstudium. Kvinneandelen var på 59 prosent – et lite hav foran guttas 41 prosent.

Tre år etter studiestart hadde halvparten av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens kun 43 prosent av de mannlige studentene gjorde det samme.

Det viser SSBs analyse om frafall i høyere utdanning.

Og nå viser OECD-rapporten at utdanningsnivået her til lands ikke holder tritt med de andre landene i organisasjonen.

– Høyt utdanningsnivå er utrolig viktig for Norges konkurranseevne. Vi konkurrerer på kompetanse og kvalitet, minner Nybø om.

Få flere til å gjennomføre

– Hva gjør du og regjeringen for at Norge ikke blir «tatt igjen» av OECD-snittet?

– Det er to ting vi kan gjøre: For det første kan vi opprette flere studieplasser for å få flere til å ta høyere utdanning. For det andre må vi sikre en kvalitet på utdanningene som gjør at flere gjennomfører. Rapporten viser at det gir best effekt å øke andelen som gjennomfører på normert tid fremfor å øke opptaket, sier Nybø som er oppriktig bekymret for det lave gjennomføringssnittet i Norge, for eksempel sammenlignet med Storbritannia.

Norge havner på en tredjeplass i andel som fullfører en bachelorgrad på normert tid blant de 14 landene som er målt, blant annet etter Danmark.

Størst fremgang har Storbritannia. I motsetning til i Norge, er høyere utdanning på andre siden av Nordsjøen ofte kostbart. Det kan være at det er en egen driver til at studentene fullfører oftere. Men det er helt uaktuelt å bryte med gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge. Det vil bryte med den norske modellen der alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning, mener Iselin Nybø.

