SKJEBNEDAGER: Denne kvartetten presenterte regjeringserklæringen for et år siden. Nå krever Frp endringer i Granavold-plattformen. Fra venstre Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

KrF-Ropstad om reforhandling: Utelukket

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad har en klar helgemelding til Frp-leder Siv Jensen før partiet skal legge frem sine krav til regjeringen mandag: Tenk deg om!

Fredag var det nøyaktig ett år siden regjeringserklæringen til firepartiregjeringen ble lagt fram på en pressekonferanse på Gardermoen. På jubileumsdagen sier Ropstad at han håper Frp-leder Siv Jensen og partiet bruker helgen til å tenke seg om.

Han advarer og sier at de kan glemme å rikke på regjeringsplattformen som de laget på Granavolden.

– Jeg håper og tror at Frp bruker helgen til å tenke seg nøye om og på at de faktisk i samarbeid med oss tre andre i regjering har funnet gode løsninger for landet vårt, sier Ropstad.

Han er også klar på hva det er mulig for Frp å få ut av eventuelle forhandlinger basert på krav fra Frp om at de skal ha noe tilbake etter å ha tapt kampen om at de to barna skulle få komme til Norge sammen med sin mor med IS-tilknytning.

– Det er utelukket å reforhandle eller endre Granavolden-plattformen. Vi kan ikke jobbe slik. Godtar vi dette nå, så kan det komme en ny runde om tre måneder. Det sier seg selv at det er en totalt uholdbar arbeidsform for en regjering. Jeg er innstilt på dialog, men det må være innenfor de politiske rammene som denne regjeringen er dannet på, sier Ropstad.

Det er samme melding som partileder Trine Skei Grande ga via VG torsdag:

– Vi har en Granavold-plattform som jeg er fornøyd med, sa hun.

Frp-opprør

Fremskrittspartiets medlemmer over hele landet har reagert kraftig etter at en syk gutt (5), søsteren og moren er hentet ut fra al Hol-leiren i Syria.

De mener regjeringen har forhandlet med et IS-medlem og tapt. Kvinnens sønn (5), som er eldst av de to barna, er alvorlig syk. Moren har nektet å la barna bli hentet ut uten henne. Tirsdag var alle tre trygt ute av den beryktede leiren nord i Syria. De er ventet til Norge i løpet av helgen.

Aksjonen har hisset opp Fremskrittspartiet som absolutt ikke ønsket å bruke ressurser på å hente ut moren til de to barna, en Oslo-kvinne (29) som fikk barn med to forskjellige IS-krigere som begge er døde.

Etter et krisemøte i Frps stortingsgruppe tirsdag kveld ble det klart at partiet vil kreve tydelige politiske gjennomslag som plaster på såret.

LETTET: Knut Arild Hareide er medlem i Stortingets utenrikskomité. Han sier han jeg har tolket den fortrolige informasjonen fra regjeringen slik at de har ønsket å få barna i sikkerhet og at en har gjort det en kunne for å få det til også tidligere. Foto: Cicilie S. Andersen

– Strategiske grunner

I KrF er man derimot svært fornøyde: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide tror ikke på at aksjonen i Syria er grunnen til regjeringskrisen. I en kronikk i avisen Vårt Land skriver han at hvis Frp bruker denne saken for å gå ut av regjeringen, er det fordi de tror det vil sikre et bedre valgresultat i 2021.

– Jeg kan ikke forstå at det skal lages en regjeringskrise av at et sykt barn får komme hjem til Norge. Det er nok uforståelig for flere enn meg. Sånn debatten er nå og slik merkelappene hagler, tror jeg mange glemmer at det er mennesker vi snakker om. Og noen av dem er små, sårbare og helt uskyldige mennesker som vi må gjøre alt for å gi en trygg fremtid i landet vårt.

– Hva mener du er det egentlige grunnlaget for krisen?

– Det må Frp selv svare for, sier Hareide som mener det kan være mer strategiske grunner til at regjeringspartneren tar så kraftig i.

KrFs stortingsrepresentant Torhild Bransdal fra Vest-Agder mener aksjonen for å få barna og moren ut av Syria, er en av aller viktigste seirene for KrF i regjering. Det er Knut Arild Hareide enig i.

– Ja, det er det. Men det viktigste er ikke at dette er en KrF-seier, men at to små barn nå er i sikkerhet. KrF har både innad i regjeringen og offentlig markert et konsekvent syn, sier Hareide og roser partileder Robstad.

OVER GRENSEN: Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Jon Helgheim, mener det er mulig å stramme inn ytterligere på innvandringsfeltet, blant annet når det gjelder familiegjenforening. Han vil ikke bekrefte at det er et av kravene fra Frp. Foto: Fredrik Solstad

– Svært alvorlig

De siste dagene har partiapparatet til Fremskrittspartiet vært involvert i å utarbeide kravene Frp vil ha innfridd for ikke å forlate regjeringen. Situasjonen beskrives som «svært alvorlig» av flere sentrale Frp-ere som VG snakket med fredag.

Flere representanter i stortingsgruppen sier rett ut at Fremskrittspartiet bør gå ut av Solberg-regjeringen uavhengig av utfallet av prosessen med kravlisten. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener prosessen bærer i retning av at Frp forlater regjeringen.

– Det er åpenbart hvilken vei dette går. Det må komme noe meget stort ut av de kommende samtalene mellom Siv og Erna for at vi skal bli værende i regjering, sier Wiborg til VG.

TYDELIG PARTILEDER: Siv Jensen var tydelig etter møtet med stortingsgruppen til Frp tirsdag. Fremskrittspartiet vil utarbeide en kravliste som skal kompensere for at de tre andre regjeringspartiene valgte å hente ut også moren til de to barna i Syria. Foto: Fredrik Solstad

Utelukker reforhandling

Mandag får statsminister Erna Solberg Frps krav fra partileder Siv Jensen.

ADVARER: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad advarer Frp-leder Siv Jensen: – Det er utelukket å reforhandle eller endre Granavolden-plattformen. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert: 17.01.20 kl. 23:27 Oppdatert: 18.01.20 kl. 08:04

