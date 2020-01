RØD SLØYFE: Frp- leder Siv Jensen må igjen sette seg i førersetet – i en bil. Mandag hentet hun en splitter nye elbil hos André Schermann hos Møller Bil Ryen i Oslo. Den var pyntet for anledningen med rød (ikke blå) sløyfe. Foto: Tore Kristiansen

Nå kjører også Frp-Siv elbil

Etter å ha sittet i baksetet i seks og et halvt år, må Siv Jensen igjen sette seg bak rattet. – Jeg tror de fleste ikke ønsker å slippe ut mer CO₂ enn vi må, sier hun.

Nå nettopp

Mandag morgen kom av en eller annen grunn ikke den svarte regjeringsbilen flytende opp foran boligen hennes, slik den har gjort siden 2013.

– Irriterende ikke sant?

– Nei, da, men litt uvant. Fordelen med å ha sjåfør når du er statsråd, er at du får sitte i baksetet og jobbe. Men jeg elsker å kjøre bil, så dette gleder jeg meg til som en unge.

Vi møter henne i bilbutikk på Ryen mandag morgen.

Hun har bestemt seg for bil. Når vi kommer på besøk, er hun allerede godt i gang med en hyggelig selger, som forklarer henne alle de teknologiske detaljene som nye biler er fulle av.

Flere Frp-ere lever fortsatt i dieselbil-land.

En ledning inn til bilen forteller at hun er i ferd med å nyorientere seg.

– Her blir det ikke diesel, her blir det elbil, fastslår hun:

– Som Frp-er vil jeg ikke bidra med mer til statskassen enn nødvendig, ler hun.

Den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) har fått med seg valget av bil, og har gratulert Frp-lederen på Twitter.

HVOR ER SPYLERVÆSKEN? Selger André Schermann tegner og forteller om alt under panseret. Her er latteren dyp og ærlig, når hun innrømmer at det eneste hun er interessert i, er å finne lokket til spylervæsken. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg bor i Oslo og elbil passer bra. Jeg har følt litt på om jeg har rekkeviddeangst, men jeg har ikke det. Den vil ta meg godt frem og tilbake til hytta på Norefjell, sier Jensen.

– Man gir jo signaler via sitt bilkjøp?

– Jada, men jeg kom til at det er beste løsningen. Du mister motorduren, men den er virkelig sprek og er full av teknologi. Men det gjelder meg. Mange bilister er avhengig av andre biler enn elbiler. Vi er opptatt av bilavgifter: Avgiftene skal holdes nede, ikke øke.

– Nå som du kjører elbil kommer Frp til å hegne om elbilfordelene i mange år fremover?

– De fordelene har bidratt til at mange kjøper elbil. Så får vi se hvor lenge de skal videreføres. Jeg tror de fleste ikke ønsker å slippe ut mer CO₂ enn vi må.

– Nå må også jeg betale bompenger

– Det har kommet bompenger også på elbiler her i byen?

– Ja, nå må også jeg betale bompenger. Det er andre som må betale mye mer enn meg. Det er ikke uten grunn at vi kjemper for å få ned bompengene. Trykket har blitt for stort.

– Bompenge-forliket fra i fjor kan komme under press nå som dere er ute av regjeringen?

– Da lever de farlig. Vi har sagt at vi skal være konstruktive samarbeidspartnere for regjeringen. Det betyr også at de må ta hensyn til hva som er viktig for oss.

– Oslo Høyre vedtok i helgen vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og å flytte iskanten sørover i Barentshavet, som gir mindre fremtidige leteområder for olje- og gassvirksomhet?

– Jeg ser at Oslo Høyre trekker seg mot Miljøpartiet De Grønne, men det er Høyres program som avgjør, så vi får se hva de ender opp med nasjonalt etter landsmøtet i vår.

UT PÅ TUR: – Nå bærer det rett til møte på Gardermoen, sier Frp-leder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Bilen hun har valgt er en Volkswagen E-golf.

– Jeg velger å lease i tre år, så får vi se. Det passer mine behov og økonomi.

– Når bulka du sist?

– Jeg har hatt lappen siden jeg var ung og har kjørt mye, fordi jeg liker det. Jeg bulka bilen til moren min en gang.

– Og så må du ta høyde for parkeringsbøter og å bli tatt for å kjøre for fort?

– Jeg er en lovlydig sjåfør, sier hun før hun setter seg inn i sin elbil og smyger stille av gårde.

Publisert: 27.01.20 kl. 21:45

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser