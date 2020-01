STENGT: Hele Finnmark er rammet av et uvær som gjør det vanskelig å komme seg noe sted med bil. Foto: Skjermdump Statens vegvesen

26 veier stengt grunnet uvær i Finnmark

Skal du fra Troms til Finnmark må du belage deg på en veldig lang tur - gjennom Finland.

Nå nettopp

Onsdag er det store problemer på veiene i Finnmark og deler av Troms og Nordland. Ifølge Grethe Turmo Hatten, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Nord, er hele 26 veier helt stengt i Finnmark klokken 11.30.

Flere av disse er viktige hovedfartsårer gjennom fylket.







– Du har E6 i Sennalandet og Hatter, hvor veien er stengt. Det er jo veien fra Hammerfest til Alta. Vi har også Magerøya ut til Honningsvåg på E69. Der er det stengt på store veier på grunn av snøras og uvær, sier Hatten til VG.

Spesielt ut til Honningsvåg blir dette et problem, da de blir isolert. Dette gjelder også flere mindre steder.

– De kommer seg ikke fra Magerøya. Og veiene er stengt til Kongsfjord og Botsfjordfjellet, og da kommer de seg heller ikke derfra, legger hun til.

I tillegg er det stengt på E6 over Kvænangsfjellet på grensen mellom Finnmark og Troms. Dette gir store utfordringer for de som skal mellom de snart sammenslåtte fylkene.

– Det er stengt på grunn av fare for ras. De vil ha ny vurdering av om de skall åpne klokken 17, men de tviler på at det skjer. Det blir en lang omkjøring via Finland.

Altså må de som vil mellom nabofylkene kjøre om nabolandet vårt i øst, Finland.

I tillegg er det kolonnekjøring over Saltfjellet i Nordland.

Uværet gir også utfordringer for helsetjenester.

– AMK setter inn ambulansehelikopter, de har vel ikke noe valg.

Ellers ber hun folk være oppmerksomme om de skal ut å kjøre.

– Bilister må ta det med ro og kjøre etter forholdene. Ha nok drivstoff, og ha gjerne med noe å spise og noe varmt å drikke. Man kan bli stående lenge, sier trafikkoperatøren.

Publisert: 22.01.20 kl. 11:55

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser