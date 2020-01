Prinsdal-drapet: Oppfordrer siktet til å melde seg

Siktede i Prinsdal-drapet er fortsatt ikke pågrepet. Politiet oppfordrer ham til å melde seg.

Det opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse onsdag.

– Det er stor aktivitet på saken og mye som skjer, sier hun.

Politiet oppfordrer mannen til å melde seg, men ønsker fortsatt ikke å gå ut med navn og bilde. De jobber fortsatt med å pågripe mannen.

Under pressekonferansen tirsdag, opplyste politiet at de hadde siktet en ung mann fra Oslo for drapet på Halil Kara (21) i Prinsdal i Oslo.

Politiet undersøker flere motiv, og jobber både med et personlig motiv, eller om det kan knyttes til kriminelle miljøer i Oslo, men holder alt åpent.

UNDERSØKELSER PÅ ÅSTEDET: Politiet var på plass med store styrker på Prinsdal, som ligger sør i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

– Det kan være flere involverte, men per nå er det en som er siktet, sa Metlid til VG tirsdag.

Sent fredag kveld fikk politiet melding om skyting i Prinsdal i Oslo. Det ble gitt livreddende hjelp til en mann på 21 år, men livet sto ikke til å redde.

Det var 21 år gamle Halil Kara som ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill sent fredag kveld.

Familien opplyste til VG gjennom sin bistandsadvokat, Veysel Ince, at Halil skal gravlegges i foreldrenes hjemby Antalya i Tyrkia.

Politiet mener fortsatt at drapet fremstår målrettet.

