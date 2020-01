UFORLØST: Jon Georg Dale (t.v.) i Frp måtte gi nøkkelen til samferdselsdepartementet til Knut Arild Hareide (KrF) etter at Frp trakk seg ut av regjering. Foto: Tore Kristiansen

Samferdselsministeren om fergeopprøret: – Sterkt bekymret for prisene

Den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) strekker ut en hånd til fergeopprørerne – og inviterer fylkene til dialog.

Fergeopprøret har siden i høst bredt seg langs kysten, etter en eksplosiv økning i fergeprisene flere steder. VG skrev søndag om et par fra Otrøy utenfor Molde som anslår at de må ut med 130.000 i året når fergeprisene øker igjen i sommer.

– Det er ikke tvil om at jeg er sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå. Den bekymringen deler jeg med fylkespolitikerne og fylkene som er sterkt berørt. Jeg vil med vår nye distriktsminister gå i dialog med fylkene, sier Knut Arild Hareide til VG.

I STORMEN: Knut Arild Hareide kommer inn som fersk samferdselsminister midt i fergeopprøret. Han vil gå i dialog med fylkene for en løsning. Foto: Gisle Oddstad

– Kan ikke være sånn at vi ikke får tatt klimaløft

Fergeopprøret blir en av de første store utfordringene som møter Hareide som fersk samferdselsminister. Han tar over et departement og et felt som har blitt styrt av Frp siden 2013.

Hareides hovedbudskap er at han vil gå i dialog.

– Det som er viktig er at vi fortsatt kan få tatt miljø- og klimavennlige investeringer, og der har mange av fylkene tatt et stort løft. Det kan ikke være sånn at vi ikke får tatt den type klimaløft, så vi må finne løsninger her, sier Hareide.

FÅTT MED DEG? DERFOR STIGER PRISENE Det er i hovedsak tre grunner til at fergeprisene øker: Autopass innføres. Den lille hvite brikken, klistret til bilvinduene, skal sørge for en smidig og effektiv reise gjennom landet. Brikken jobber raskere enn en fergebillettør, men den kan fortsatt ikke telle mennesker. Passasjerer reiser gratis og det tapet skal dekkes inn ved at en bil koster mer. Det førte til en 33 prosent økning i prisene i Hordaland i januar, mens i Møre og Romsdal skjer det 1. juli.

Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen

– Naturligvis sitter ikke jeg med løsninger nå. Det er fylkene som bestemmer prisene, det er ikke regjeringen, men jeg håper dialogen vi inviterer til skal gi resultater. Og jeg har lagt merke til at Nordland har senket prisene, og det synes jeg er bra, sier Hareide.

Arbeiderpartiet, Sp, SV og MDG mener at Erna Solbergs regjering har sulteforet fylkene og ber regjeringen åpne lommeboken for å hjelpe dem.

Mer om ditt fylke VG har undersøkt prisøkningen for personbiler fra 2015 til januar 2020, langs kysten fra Nordland til Rogaland. Fylkene Sogn og Fjordane og Trøndelag har en prisutvikling som følger rikstakstene og økte med 25 prosent siden 2015. Fylket med laveste prisvekst er Rogaland med 23 prosent.

Med prisøkningen i januar hadde Nordland nær doblet sine priser på fem år, med i snitt 94 prosent økning. Etter at fylket gikk tilbake på dette er nå endringen i snitt 44 prosent fra 2015.

Autopass ble innført i gamle Hordaland fylke 1. januar, og prisene økte 36 prosent. Tre prosent av dette er den vanlige prisstigningen. På fem år er økningen i snitt 64 prosent.

I Møre og Romsdal er økningen generelt 37 prosent på fem år. De fergene som har økt to takstsoner har gått opp 43 prosent . De fleste andre ferger vil få denne økningen senere. Endringene med Autopass i sommer, på 30 prosent, kommer i tillegg.

Fylkene Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland har hatt en utvikling som svarer rikssatsene, med 23 prosent og 25 prosent.

– Har dere sulteforet fylkene økonomisk slik at de har blitt tvunget til å øke prisene?

– Vi har gitt betydelige beløp til fylkene. På fylkesveiene er det klart at behovet er stort. Så vil det være et enda større behov enn det har vært. Så tror jeg vi alle vært at det å være de første ut for å ta klimainvesteringer er dyrere enn å havne litt bak i køen, svarer Hareide.

– Så ikke sulteforet?

– Jeg forstår at fylkene har ønsker om enda større bevilgninger. Men det er gitt betydelige summer. Så håper jeg vi kommer til en dialog om hvordan vi skal komme frem til løsninger i fellesskap. Men det er ingen «quick fix». Det tror jeg alle forstår. Dette er en av de sakene vi må jobbe betydelig med fremover, sier Hareide.

Frp ønsker ikke å gi mer penger direkte til fylkene, slik de rødgrønne partiene vil, men vil heller at folk skal få større rabatt på fergeprisene gjennom autopass-ordningen. Autopass er den lille hvite brikken som nå blir betalingsordningen på fergene.

– Ser du på muligheten for å gi større rabatter gjennom autopass, slik din forgjenger gjorde?

– Autopass er en av de tingene som er innført på dette området og hvor tilbakemeldingene jeg får er noe blandet. Det er noe av det jeg må se på, sier Hareide.

Publisert: 30.01.20 kl. 16:01

