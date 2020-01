ENGASJERER: I flere fylker engasjerer har det vært ferge-opprør. Her er fergen «Edøyfjord», som går mellom Edøya og Sandvika på Nordmøre. Foto: Gisle Oddstad, VG

Troms og Finnmark: – Ikke sikkert vi får råd til elferger

Fylket skal vurdere innkjøp av elferger i februar. Det pågående opprøret mot fergepriser gjør dem usikre.

Nå nettopp

Troms og Finnmark fylke har bedt om å få tilbud på elferger for to fergestrekninger de har lagt ut på anbud. Etter opprør mot økende fergepriser langs kysten er fylket nå usikre på om de har råd til elfergene.

– Det er prisen som kommer til å avgjøre. Vi vet ikke om vi får det til før vi får se anbudene, sier Kristina Hansen (Sp) fylkesråd for samferdsel.

Ifølge utregningen til KS vil fylker med elferger få totalt 500 millioner kroner for lite i år. Derfor øker de billettprisene. Regjeringen mener de har betalt det de skal, og at fylkene selv må ta ansvar for prisstigningen.

– Politisk ønsker vi at vi skal gå over til nye elferger, selvfølgelig, men det må være innenfor en pris som både fylkeskommunen og kundene kan bære, sier fylkesrådet.

– Kommer denne usikkerheten av erfaringene på elferger i andre fylker?

– Ja absolutt. Du har fylker som har gjort alt som de skal, men som har så store kostnader at det blir opprør, sier Hansen.

Les også: Opposisjonen ber regjeringen stanse prishopp

Foreløpig lavere priser

I Troms og Finnmark ligger prisene lavere enn rikssatsene, selv om de økte prisene ti prosent i år.

– Men det er før vi har innført elferger, sier Jonny Berg, avdelingsleder i fylkeskommunen.

I Møre og Romsdal mener fylkeskommunen at elfergene har kostet 100 millioner kroner mer i året enn de får dekket av staten. De har skrudd opp fergebillettene med 24 prosent fra i fjor til år.

Knut kjøpte elbil for å unngå økte fergepriser: «Gir ingen mening»

Nordland fylkeskommune hevet prisene mye mer enn det i januar, men de gikk tilbake på det etter massive protester.

– Vi tror at det blir kostnader knyttet til dette. Vi er spent på størrelsen og om det vil få følger for andre ting, som billettprisene, sier Berg.

– Må på banen med penger

– Samferdselsminister Hareide må komme på banen med mer penger. Han sier at han er bekymret for fergeprisene, jeg håper det omsettes i penger, sier fylkesråd Andersen.

Tilbudene fra fergeselskapene skal åpnes 11. februar. Da får fylket se fasiten. Innen den tid håper politikeren at de får noen garantier for at staten vil ta en større del av regningen.

– Kysten trenger et løft, hvis vi skal legge opp til mer miljøvennlige ferger. Det koster penger, og da trenger vi gulrøtter i systemet.

Nye fergepriser engasjerer: «Vi kommer til å betale mer for fergene enn huslånet»

Publisert: 31.01.20 kl. 20:29

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser