Afzzal Ghauri (38) styrer Advokatfirmaet Rogstad, hvor hans kone er advokat og hovedeier. I tillegg står han registrert som eier av et transportfirma og et bilverksted i Lilllestrøm. Foto: Tore Kristiansen

Skatterazzia mot Afzzal Ghauris transportfirma

Mistenker skatteunndragelser. Fant bitcoin-koder hos barndomsvenn som er ansatt i firmaet.

VG skrev lørdag om hvordan bedrageridømte Afzzal Ghauri (38) styrer Advokatfirmaet Rogstad.

På papiret eier Ghauri kun ett firma, Lillestrøm Distribusjon AS.

Dette selskapet har Skatteetaten fattet interesse for.

19. november i fjor slo Skatteetatens innsatsdivisjon til mot privatadressen til en barndomsvenn av Ghauri, som er ansatt i selskapet

BILVERKSTED: Lokalene til Lillestrøm Distribusjon, som eies av Afzzal Ghuari. Selskapet består av et bilverksted og et transportfirma. Foto: Helge Mikalsen

Fant bitcoin-koder

Aksjonen ble gjennomført etter mistanke om at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene.

Under bevissikringen fant Skatteetaten bitcoin-koder i en konvolutt, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett.

I kjennelsen er kodene beskrevet som en lommebok for bitcoin.

På konvolutten sto navnet til et mangeårig medlem av B-gjengen, blant annet dømt for ran av en pengetransport, kidnapping og vold.

I kjennelsen går det frem at barndomsvennen mener bitcoin-kodene ikke har noe med skattesaken å gjøre.

Retten avslo å levere ut bitcoin-kodene til barndomsvennen. Domstolen mente skattemyndighetene hadde grunn til å undersøke dem nærmere.

Mistenker stråmannvirksomhet

I kjennelsen går det også frem at Skatteetaten mistenker stråmannvirksomhet.

Driften på verkstedet var tidligere organisert i et selskap som het Romerike Distribusjon, ikke Lillestrøm Distribusjon.

Romerike Distribusjon gikk konkurs i fjor.

Dette selskapet var ikke eid av Ghauri, men ble drevet av barndomsvennen, og var formelt eid av barndomsvennens kone.

Bardomsvennen er ilagt konkurskarantene. Skatteetaten mistenker at barndomsvennen har hatt en mye mer sentral rolle i begge selskaper enn hva som kommer frem i offentlige registre.

Lillestrøm Distribusjon er en ren videreføring av virksomheten, under nytt navn og eierskap, mener styrer for konkursboet, advokat Owe Halvorsen.

RASK BIL: Afzzal Ghauri sto som eier av Lamborghinien på bildet frem til 2015. I dag er bilen registrert på broren til barndomsvennen. Foto: Privat

Styreleder ble hagleraner

Konkursen til Romerike Distribusjon inneholder også en historie om bitcoin.

I mars i fjor ble det innsatt en ny styreleder i selskapet, som fikk en kort karriere i jobben.

I mai tok styrelederen seg inn i leiligheten til en bitcoin-utvinner, som på et tidspunkt satt med verdier for over 100 millioner kroner. Med seg hadde styrelederen en svart bag og en uladd, avsagd hagle.

Gjerningsmannen sa «legg deg og ikke skrik, ellers skyter jeg», ifølge forklaringen til mangemillionæren.

«Ranshandlingen ble ikke fullbyrdet da [bitcoin-mangemillionærens navn] kastet seg ut fra balkongen og ned på gaten», står det i dommen.

Styrelederen ble dømt til ett år og to måneders fengsel. I dommen påpekes det at mannen er straffedømt en rekke ganger tidligere.

Ghauri vil ikke kommentere

VG har stilt Afzzal Ghauri og barndomsvennen en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken.

Ingen har svart.

Under Skatteetatens bevissikring på en privat adresse i november i fjor, ble det også funnet 28.150 kroner i kontanter i jakkelommen til barndomsvennen som er ansatt i Lillestrøm Distribusjon.

Nytt kontantfunn

Pengene forklarte han var en kontaktbetaling for en bilreparasjon, som han skulle levere til styrelederen i selskapet.

Styrelederen er Afzzal Ghauri, som også er eneeier i selskapet.

Barndomsvennen la til at kunden ikke pleide å betale kontant, ifølge kjennelsen.

Banket opp realitydeltager

Barndomsvennen er samme mann som ble ilagt forelegg for å banke opp en realitydeltager i 2014. Dette skjedde etter at realitydeltageren forsøkte å svindle til seg en Lamborghini, som sto registrert på Ghauri.

VG omtalte episoden i en dokumentar om Advokatfirmaet Rogstad lørdag 8. februar.

Den gang ble barndomsvennen pågrepet, og det ble funnet 35.000 kroner i 500-lapper i en Armani-skulderveske i Lamborghinien.

Disse forklarte barndomsvennen skulle gå til å betale huslån og skolefritidsordning (SFO).

«På spørsmål svarte siktede at det ikke var noen spesiell grunn til at han skulle betale regningene kontant», går det frem av avhøret.

Publisert: 14.02.20 kl. 18:45

