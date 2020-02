BRUS OG BOLLESTAD: Matminister Olaug Bollestad (KrF) var med da de første pallene med brus og mineralvann kom inn til Matsentralen nylig. Til venstre: Daglig leder Christiano Aubert i Matsentralen, Oslo. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Mer brus fra Bollestad: Vil hindre kasting – og gi til dem som ikke har råd

Matminister Olaug Bollestad sørger for mer brus til Matsentralen og familier med dårlig råd. Stikkordet er en ny ordning som hindrer kasting av store partier brus og mineralvann.

KrF-toppen og mat-statsråden tok nylig imot 28.000 liter brus til Matsentralen; drikke som ellers ville ha blitt kastet.

Sendingen ble gjort mulig etter at Bollestad og regjeringen endret regelverket så bryggeriene slipper å betale sukkeravgift og pant på donasjoner.

Resultatet er at nå kan også brus kan gis til veldedige formål uten å bli avgiftsbelagt.

Sløsing

– Kasting av mat og drikke er sløsing. Det er dårlig ressursbruk, og det er dårlig for miljøet. Derfor er jeg glad for at regjeringen har gjort endringer som gjør at mineralvann og brus ikke helles ut, men heller kan doneres til gode formål gjennom aktører som Matsentralen, sier Bollestad.

Hun kommer selv fra et parti der brus foretrekkes som flytende forfriskning både på møter og i festlig lag.

Men i denne saken er det hverken eget – eller Kristelig Folkepartis – brusforbruk som er i sentrum for matministeren.

– En del familier har ikke råd til for eksempel å feire barnas bursdag. Hvis dette gjør det litt lettere for noen familier å få råd til bursdagsfeiring for barna, da er det en god ting, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

FORETREKKER BRUS: Olaug Bollestad foreviget da hun i en tidligre VG-reportasje inntok livretten lammefrikassé. Selvsagt følge i KrF-kretser: Brus og mineralvann. Foto: Krister Sørbø, VG

Jubelbrus

Den første sendingen av brus var på hele 17 paller med totalt 28.000 liter brus og mineralvann.

Bollestad bruser nesten over av glede ved siden av pallen med brus etter sitt bidrag til mindre matsvinn.

Ifølge Bollestads departement ender en tredjedel av all maten som produseres i verden opp som matsvinn.

I Norge kastes det minst 385.000 tonn mat hvert år – nok til å mette nesten 800.000 mennesker. Denne maten har en verdi på over 21 milliarder kroner årlig.

– Her er Matsentralen en viktig samarbeidspartner for næringslivet, og jeg oppfordrer alle matprodusentene til å bidra med det de kan. Å sørge for at mat og drikke havner i magen og ikke i søpla, er viktig både for matsikkerhet, miljø og økonomi, sier Bollestad.

Daglig leder Christiano Aubert i Matsentralen Oslo er minst like begeistret som Bollestad for brus-nyheten.

– Dette er veldig kjærkomment. Det har vært for dyrt for bryggeriene å donere dette tidligere på grunn av pant og sukkeravgift. Nå refunderes avgiften på varene som gis til oss. Det betyr at vi kan ta imot og formidle videre de varene som kanskje settes aller mest pris på av folk som vanligvis ikke tar seg råd til brus og mineralvann, sier Aubert til VG.

Han er spesielt glad for at barnefamilier med dårlig råd nå får en mulighet til å servere brus i barnebursdager.

Publisert: 15.02.20 kl. 17:53

