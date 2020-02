Legionella på studenthus

Det er registrert legionella i drikkevannet og dusj på Carl Berner studenthus i Oslo, som drives av studentsamskipnaden i Oslo, SiO.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i SiO.

Legionellabakteriene ble oppdaget ved rutinemessig kontroll av vannforsyningen til studenthuset.

– Vi vet ennå ikke hvordan bakterien har oppstått i vannforsyningen, men dette vil vi undersøke. Nye prøver vil tas på mandag, sier Langeland.

Hun sier de er i kontakt med bydelsoverlegen og følger råd og anbefalinger som gis.

– Beboerne har fått informasjon om at de ikke skal bruke dusjene og at vi anbefaler dem å koke drikkevannet. Vi banker nå på dørene til alle beboerne i studenthuset for å sikre at informasjonen når alle. Alle beboerne får tilgang til våre Athletica treningssentre for å dusje.

Det ser ikke per nå ut til at beboerne må flytte ut av leilighetene.

– Vi har gjennomført en rekke tiltak i studenthuset for å fjerne bakterien i tråd med bydelsoverlegens anbefalinger. Vi har blant annet økt temperaturen i varmtvannsbeholderne for å fjerne bakterien og skal skifte slanger og dusjhoder i samtlige boliger.

Legionella er ifølge Folkehelseinstituttet en bakteriesykdom som forårsakes av Legionellabakterien. Bakterien kan forårsake to sykdommer, legionærsykdom og pontiacfeber.

