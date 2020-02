FORSVARER I LIME: Patrick Lundevall-Unger i Avocado Advokater forsvarer én av de tiltalte i Lime-saken, sammen med Rogstad-advokat Kim Gerdts. Foto: Stian A E Eisentrager

Ber om at rettssak utsettes etter VG-avsløring

Forsvarer Patrick Lundevall-Unger ber om at Lime-saken stoppes midlertidig, fordi Advokatfirmaet Rogstad representerer fire av klientene.

Forsvarer Patrick Lundevall-Unger sendte søndag kveld en bekymringsmelding til dommeren i Lime-saken. Der ber han om en midlertidig utsettelse av saken, med bakgrunn i VGs avsløring om Advokatfirmaet Rogstad.

– Jeg ber domstolen vurdere å stanse saken, sier han til VG.

Maratonrettsaken er litt over halvveis, og skal etter planen vare frem til mai.

Fire av de tiltalte hadde ved sakens oppstart forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad, deriblant den utpekte hovedmannen, Sajjad Hussain.

Advokatkontor styrt av bedrageridømt

Lundevall-Unger representerer en av de andre tiltalte i Lime-saken, men også en av Hussains nære familiemedlemmer utenfor Lime-saken.

VG skrev lørdag at advokatkontoret styres av bedrageridømte Afzzal Ghauri (38).

Samme dag kom det frem at retten har vært ukjent med en kobling mellom Ghauri og et tolkefirma som har fakturert en millionsum i Lime-saken – tolkefirmaet eies av Ghauris lillebror.

ENORM SAK: Lime-saken hadde tretten tiltalte da den begynte i september. Utenfor bildet står det ytterligere to forsvarerbenker, for å få plass til samtlige. Foto: Tore Kristiansen

– Familien tar sterk avstand

Han formidler på vegne av familien en beskjed om at Hussain fikk en kraftig reaksjon på det som kom frem i VG lørdag.

– Familien tar sterk avstand fra det som har kommet ut i media, sier Lundevall-Unger.

Enorm rettssak

Rettssaken som nå er i spill er, sammen med 22. juli-saken og Eirik Jensen-saken, et av det siste tiårets største.

Etter en etterforskning som skal ha kostet over 70 millioner kroner og en rettssak i Oslo tingrett som kostet like mye bare i advokat- og tolkeutgifter, ble Sajjad Hussain dømt til ni års fengsel i en dom på 1099 sider.

Totalt elleve måneder er satt av til saken som skal pågå frem til mai i år.

FAKTA: LIME-SAKEN Omtalt som Norges største menneskehandel-sak.

Politiet slo til mot 20 butikker i Lime-kjeden i 2014.

13 personer ble tiltalt.

I en dom på 1099 sider ble 11 personer i 2018 dømt for grov menneskehandel i Oslo tingrett.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain ble blant annet dømt for menneskehandel, grovt bedrageri og mafiaparagrafen til ni års fengsel.

Retten mente en rekke personer hadde blitt utnyttet i Lime-butikkene.

Oslo tingrett brukte 78 millioner kroner på advokat- og tolkeutgifter.

Ankesaken startet i september i fjor i Borgarting lagmannsrett og skal pågå frem til mai 2020.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain sammen med én av sine tre forsvarere, Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad. Foran sitter Thomas Klevenberg i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Heiko Junge

Vurderer å ta avstand fra advokatene sine

– Jeg er veldig skuffet og sjokkert etter VGs avsløring, sier Sajjad Hussain til VG søndag kveld.

Og legger til:

– Det kom som et sjokk. Jeg ble syk.

VG har fått tilgang til en separat bekymringsmelding, hvor det kommer frem at familien Hussain vurderer å ta avstand fra Advokatfirmaet Rogstad.

VG har spurt Sajjad Hussain om han ønsker å bytte forsvarer eller få stanset saken.

– Foreløpig har jeg ingen kommentar til dette, sier Hussain.

– Ingen kommentar

Morten Kjensli, som i dag er en av Hussains tre forsvarere, har søndag kveld ingen kommentar.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette nå. Jeg vil vente til dette eventuelt er fremsatt i domstolen, sier Morten Kjensli til VG.

MANGEÅRIG SAK: Politiet slo til mot 20 butikker i Lime-kjeden i 2014, etter en lang og kostbar etterforskning. Rettssaken har blitt minst like dyr. Foto: Trond Solberg

Frykter for rettssikkerheten

Lundevall-Unger sier flere av de tiltalte nå er bekymret for rettssikkerheten sin.

– Er bakteppet da det som har kommet frem i VG i helgen?

– Ja, ikke bare for Sajjad Hussain, men også for min klient. De er livredde og bekymret for at de ikke får en rettferdig rettergang, sier Lundevall-Unger.

Og legger til:

– Jeg ønsker ikke å kritisere noen, men dette går ut over saken. For meg er det viktig at rettssikkerheten for alle som er tiltalt blir tatt vare på.

Publisert: 09.02.20 kl. 21:09 Oppdatert: 09.02.20 kl. 21:20

