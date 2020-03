NY: Monica Mæland er ny justisminister. Onsdag møtte hun VG til intervju om domstolenes kontroll med utgifter til tolker på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Justisministeren om tolkeutgifter: Kontrollen i domstolen kan bli bedre

STORTINGET (VG) Justisminister Monica Mæland vil ikke ha ordninger som kan misbrukes. Samtidig svarer Borgarting lagmannsrett at forholdet mellom dem og advokatene er «basert på tillit».

– Generelt har jeg lest sakene med stor interesse, sier landets nye justisminister, Monica Mæland (H), om VGs artikler om Advokatfirmaet Rogstad.

8. februar avslørte VG hvordan advokatkontoret ble bygget opp av Afzzal Ghauri, samtidig som han sonet en dom for lånebedragerier.







22. februar avslørte VG hvordan fire forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad i samme straffesak har brukt over 1100 tolketimer fra Aba Consulting, som eies av broren til Afzzal Ghauri.

16 andre advokater i samme sak har totalt brukt 126 timer på tolk.

– Denne praksisen og selskapsstrukturen stinker, enkelt og greit, mente Peter Frølich (H), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

NYE LOKALER: Advokatfirmaet Rogstad flyttet inn i nye lokaler i Oslo sentrum i fjor. Afzzal Ghauri til venstre og styreleder Steingrim Wolland til høyre. Foto: Tore Kristiansen

– Kontrollen kan bli bedre

Borgarting lagmannsrett, som har utbetalt 1,15 millioner kroner til tolkeselskapet, anser det hele som et «avsluttede forhold» og kommer ikke til å undersøke utbetalingene nærmere.

– Det er ikke riktig av meg å kommentere en enkeltsak. Domstolene er uavhengige Stortinget og regjering. Men generelt er det slik at vi synes at domstolene kan gjøre en enda bedre jobb. I tildelingsbrevet for i år (departementets årlige instruks, journ. anm.), ba vi om at domstolene går grundig igjennom sin praksis knyttet til dette, sier Mæland.

Hun sikter da spesifikt til kontrollen med utgifter til tolking i rettsvesenet.

– Du mener at kontrollen i dag ikke er god nok?

– Jeg tror den kan bli bedre, og det tror også domstolen selv, svarer Mæland.

Hun utdyper:

– Domstolene har selv svart på dette med et ønske om å sentralisere salær- og tolkeregningsarbeidet i én enhet. Slik at det ikke lenger skal foregå i hver enkelt domstol. Det tror jeg er bra.

Svarer ikke

VG har stilt Domstoladministrasjonen flere spørsmål om saken, men de vil ikke svare.

– Denne saken er domstolens ansvar, og handler om en sak som er under behandling av domstolen. Norges domstoler er uavhengige i den dømmende virksomheten, og dette er et prinsipp som vi er svært opptatt av å ivareta, skriver Yngve Brox, kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen i en e-post.

VG har bedt Brox begrunne hvordan det å besvare spørsmål i saken vil komme i konflikt med domstolens uavhengighet. Spørsmålet er ikke besvart.

FØRSTELAGMANN: Marianne Vollan er den øverste sjefen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Stian Lysberg Solum

– Basert på tillit

26. februar sendte Borgarting lagmannsrett en fire siders redegjørelse rundt det som har fremkommet i VG til Domstolsadministrasjonen (DA).

Den aktuelle saken tolkene har blitt brukt i, er Lime-saken. Det er en omfattende menneskehandelsak, hvor det gikk med over 70 millioner kroner til advokater og tolker da Oslo tingrett hadde den i første runde.

Advokatfirmaet Rogstad gikk fra null til fire klienter i Lime-saken mellom Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Som nevnt i svar til VG, anser vi tidligere godkjente utbetalinger til tolker i Lime-saken som avsluttede forhold. Dersom det framkommer nye opplysninger, kan det imidlertid bli aktuelt å gjøre nye vurderinger av tidligere utbetalinger, skriver Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting, til sine administrative ledere i DA.

Brevet er også signert Borgarting-direktør Mari Fjærtoft Trondsen.

Vollan forklarer at dagens forskrifter gir «domstolene begrensede muligheter til å overprøve advokatenes redegjørelse for tolkebehovet».

– Dagens system er basert på tillit mellom domstolene og advokatene, og domstolene forutsetter at advokatene forvalter denne tilliten, skriver Vollan.

Viser til Tilsynsrådet

Vollan viser også til at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har åpnet sak mot Advokatfirmaet Rogstad.

– Vi antar at firmaets rutiner for bruk og fakturering av tolketjenester kan være blant de forhold Tilsynsrådet vil se på, skriver hun til DA.

Assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Dag Eriksen, opplyser at «bokettersynet også vil omfatte kontroll av selskapets og den enkelte advokatsfaktureringsrutiner knyttet til utførelsen av deres oppdrag.»

NR. 6: Monica Mæland er den sjette justisministeren i Erna Solbergs regjering siden 2013, men den første fra Høyre. De øvrige fem har vært fra Frp. Foto: Tore Kristiansen

– Inviterer til avklaringer

Flere politikere har reagert på koblingen mellom tolkeselskapet og Advokatfirmaet Rogstad, sammen med det fakturerte timeantallet.

– Er du blant dem som vil ha tydeligere svar?

– Jeg synes saken inviterer til avklaringer. Det er startet en debatt som er viktig å ta, svarer Mæland.

Jenny Klinge fra Senterpartiet har sendt Mæland et skriftlig spørsmål om saken.

– Jeg har til felles med Klinge at jeg mener vi ikke skal ha ordninger som inviterer til at det brukes for mye fra samfunnet, eller som kan misbrukes på noen måte. Samtidig ønsker vi også at det skal være minst mulig byråkrati og at folk i straffesaker skal ha rettigheter, sier Mæland.

– Ingen sammenheng

I sitt brev påpeker førstelagmann Vollan at domstolenes utgifter til advokaters bestilling av tolk når de forbereder seg til rettssaker, ikke går ut fra driftsbudsjettet deres. Det samme gjelder advokatenes egne salærer.

Begge deler er såkalte «regelstyrte utgifter» i statsbudsjettet, som da ikke følger en fast budsjettramme.

– Det er således ingen sammenheng mellom tolkeutgifter og den enkelte domstols ressursbruk eller saksbehandlingstid, slik man kan få inntrykk av gjennom uttalelser til VG, skriver Vollan.

Rogstad: Ingen økonomisk interesse

– Ingen av advokatene har noen som helst økonomisk interesse i hvem som tolker, hvor disse er ansatt eller hva de får betalt. For den enkelte advokat er dette fullstendig likegyldig, skrev Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, da han 3. februar redegjorde for advokatenes bruk av Aba Consulting til lagmannsretten.

Wolland har tidligere opplyst til VG at ingen av advokatene var kjent med hvem som eide Aba Consulting.

Afzzal Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Publisert: 10.03.20 kl. 09:11

