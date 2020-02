ÅSTEDET: Tiffani Café på Frogner i Oslo like etter knivstikkingen 1. juli 2018.

Erkjenner drap på ekskjæresten: Tidligere dømt for vold mot ekskona

OSLO TINGRETT (VG) Så sent som året før drapet på Veronika Kocabkova (27) ble den tiltalte ekskjæresten (52) løslatt etter å ha sonet en dom for vold mot ekskona.

Fra 2014 til 2017 sonet mannen som er tiltalt for drapet på 27-åringen en dom i Tsjekkia for vold mot sin tidligere ektefelle. Det forklarte han selv i retten mandag.

– Er du en voldelig person? spurte statsadvokat Johan Øverberg.







– Jeg var mer hissig i mine unge år, svarte tiltalte.

– Slo du din kone?

– Man kan si det, vi hadde et gjensidig forhold på den måten, sier tiltalte via tolk.

– Hun lo av meg

52-åringen hevder at han og Veronika Kocabkova, som møttes i Norge, var kjærester da han begynte soningen i Tsjekkia. Tiltalte forklarte at det ble slutt mellom dem etter et par år på grunn av en konflikt om penger og Veronikas datter.

DREPT: Veronika Kocabkova (27) fra Tsjekkia ble knivstukket 1. juli 2018. Foto: PRIVAT

Han sa at årsaken til at han dro til Norge var at han ønsket å komme unna konflikten. Først like før knivstikkingen fikk han rede på ekskjæresten også befant seg i Norge, sa han.

– Vet du hva som utløste at du gikk til angrep på Veronika? spurte Øverberg.

– Kanskje tonen, hvordan hun snakket. Jeg husker ikke nøyaktig. Hun lo av meg. Det var kanskje latter, svarte tiltalte.

Videre forklarte tsjekkeren at han husket at hun sa noe til ham, men ikke hva.

VG har tidligere skrevet at Veronika Kocabkova skal ha blitt svært redd da hun ble kjent med at ekskjæresten var løslatt fra fengsel.

Hun skal ha fortalt dette til venner og familie og beskrev også frykten i et blogginnlegg med tittelen «Han ble løslatt fra fengsel».

«Jeg visste virkelig ikke hva jeg skulle gjøre» og «Jeg klarte ikke å få frykten ut av hodet», skrev hun blant annet.

– Anger du på at du drepte henne? spurte Øverberg.

– Selvfølgelig. Man blir drapsmann fra en dag til en annen. Det er helt forferdelig for foreldrene og verst er det for jenta som ikke egentlig har noen foreldre lenger. Det går ikke en time uten at jeg tenker på det, svarte tiltalte.

52-åringen hevder han og den drepte kvinnen i flere år hadde en konflikt om et barn.

Bistandsadvokat John Arild Aasen har varslet at han kommer til å fremme krav om erstatning for tap av forsørger på vegne av datteren til Kocabkova.

AKTOR: Statsadvokat Johan Øverberg. Her fotografert i forbindelse med en annen sak. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Erkjenner skyld

Den tiltalte tsjekkeren (52) erkjente straffskyld for drapet på ekskjæresten da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag. Han forklarte seg om hendelser både før og etter den dødelige knivstikkingen, men hevder at han ikke husker selve volden.

– Jeg var helt i panikk. Jeg er ikke i stand til å beskrive i detalj hva som skjedde. Jeg var veldig fortvilet, sa han.

Den 27 år gamle kvinnene ble påført 17 skader med kniv, de minste var risp, de mest alvorlige stikk i hjerte og lunger. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun lå en uke i koma før hun døde.

Publisert: 25.02.20 kl. 00:37

