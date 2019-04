STRID I REGJERINGEN: Venstres Abid Raja får svar fra Frp – og det er at momsfritaket for elbiler ryker i etter neste stortingsvalg i 2021. Foto: Trond Solberg, VG

Venstre-Raja: – Norge har ikke tatt el-bilbølgen

Abid Raja sier vi blir lurt av elbil-tallene. – Sannheten er at det er overraskende få elbiler i Norge, mener Venstre-politikeren. Her kan du sjekke elbil-statusen i ditt fylke.

– Elon Musk, Norge og verden har latt seg imponere over at elbilene nå står for over 50 prosent av nybilsalget her til lands.

– Det er vel og bra, men det tildekker at det er veldig langt frem. Jeg frykter at slike tall vil gi vann på mølla til de som mener det snart er på tide å bygge ned elbil-ordningene. Det vil jeg på det sterkeste advare mot, sier Raja.

Hans Venstre har hentet tall fra Vegdirektoratet og Nobil og satt dem sammen i en oversikt som viser elbilstatusen fylke for fylke.

Hovedfunn

Her er hovedfunnene:

Hordaland har flest elbiler: 13,7 prosent av bilene i Hordaland er elbiler – etterfulgt av Oslo (13,6 prosent) og Akershus (12,6). Det er de eneste fylkene med over ti prosent elbiler. Rogaland har 9,6 prosent og Vest-Agder 8,5 prosent.

På bunnen av listen finner vi Finnmark, hvor bare 0,8 prosent av innbyggere har elbil. Det er skrint med elbiler også i Troms, hvor bare 2,4 prosent har elbil. Her er andre fylker med lav andel: Oppland 2,65, Hedmark 2,9, Sogn og Fjordane 2,6 og Nordland og Møre og Romsdal med 3,6 prosent elbiler.

Det er 216 311 elbiler i Norge. De utgjør 7,9 prosent av bilparken på 2,73 millioner biler.

I fylkene med flest elbiler begynner det nå å bli kamp om landepunktene langs veiene. I Rogaland er det 35 elbiler pr. ladepunkt, i Hordaland 28 og Akershus 26 elbiler pr. ladepunkt.

I motsatt ende av skalaen ligger Sogn og Fjordane hvor det bare er 6 biler pr. ladestasjon og i Aust Agder, som med 459 ladepunkter har 7 elbiler pr. ladepunkt.

– 92 prosent har ikke elbil

– Oversikten viser tydelig at Norge ikke har tatt elbil-bølgen. Det er bare i Hordaland, Oslo og Akershus og delvis Vest-Agder og Rogaland at hver 10. bil er elbil. 92 prosent har ikke elbil, sier Raja.

– Den viser også at det må bygges mange flere ladepunkter. I flere av storbyregionene er det nå for få punkter: Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikt som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig:

– Vi kan ikke ende der at når elbilbølgen begynner å treffe distriktene, så vurderer partier å fjerne fordelene. Det er uaktuell politikk for Venstre.

– Hvorfor er du bekymret over at elbil-støtteordningene kan være under press: Din egen flertallsregjering har varslet at de skal videreføres ut stortingsperioden?

– Ja, men det er krefter både i Høyre, Frp og Senterpartiet som skaper usikkerhet. I Høyre er man bekymret for at bompengene slår sosialt skjevt ut og at el-bilsuksessen tapper statskassen for penger. Nå skal det snekres et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil.

– Og Frps transportpolitiske talsperson Morten Stordalen vil innføre moms på elbiler og Senterpartiet vil verne diesel- og bensinbilene, sier han.

– Begynner vi å vingle nå, så kan vi ende som i Danmark. De har vært veldig vinglete, hvor høyere engangsavgift drepte hele elbilsalget, og deretter har de snudd og delvis gjeninnført elbilfordelene. Da opptrappingen av registreringsavgift startet, falt elbilsalget umiddelbart med 65 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

– Nissan Leaf mest solgt

Han sier at Transportøkonomisk Institutt har advart om at salget vil falle betraktelig dersom elbilene må betale merverdiavgift.

– Elbilfordelene har vært en viktig del av det grønne skiftet i veitrafikken, og bidrar til at i 2019 planlegger anslagsvis 78.000 nordmenn å kjøpe en ny elbil de neste 12 månedene.

– Antall elbiler har økt fra 38 000 i 2014 til over 200 000 nå. Hvor mange skal til for at elbilfordelene kan bli bygd ned?

– Hele verden kommer til Norge for å lære av det vi gjør. Vi har en fantastisk mulighet til å bli første samfunn med bare null utslipps-biler. Skal vi nå det målet, må vi beholde fordelene i lang tid.

– Mange blir provosert og reagerer på dere kaster milliarder etter rikinger som har råd til en Tesla?

– Nissan Leaf og e-Golf er de mest solgte modellene. I Norge er ikke Tesla de rikestes bil. Vi skal være veldig glad for at Tesla gikk foran i å utvikle en folkebil som du kan kjøre gjennom hele Norge med. Jeg har hatt Tesla siden 2013 og har kjørt til 15 ulike europeiske land, med rekkeviddeangst. Det gikk bra, sier han.

– Vil fjerne momsfritaket

Frp-leder Siv Jensen overlater å kommentere saken til lederen av Frps bilpolitiske utvalg, stortingsrepresentant Morten Stordalen.

Han sier de vil gå inn for å fjerne momsfradraget på elbiler i 2021.

– Momsfritaket ble innført i forbindelse med klimaforliket i 2012, da det stort sett bare fantes Think og Buddy. Nå har det kommet el-folkebiler til konkurransedyktige priser. Da kan vi i 2021 innføre moms på elbiler og bruke de økte inntektene til å redusere bompengene:

– Det er mange som reagerer på de økte kostnadene stadig nye bommer gir. Vi ser det i Bergen, Stavanger, Oslo og noen andre byer.

– Vil dere fjerne flere elbilfordeler?

– Nei, det er momsfritaket det er snakk om. Og jeg vil si at det er slik at ikke alle kan kjøre elbil; det er ikke så lett når du har leilighet i en by å få privat ellader. Jeg synes derfor vi skal vektlegge at utslippsmålene er viktigst, ikke målet om at vi bare skal ha nullutslippsbiler.

Publisert: 30.04.19 kl. 06:58