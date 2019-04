Forsker om hvithval med seletøy i Finnmark: Trolig fra den russiske marinen

Fiskerne i Finnmark fikk et spesielt møte med en hvithval tidligere i uken, da en hval med et stramt seletøy kom svømmende opp til båten deres. Forsker tror hvalen har rømt fra russisk fangenskap.

Fiskerne Joar, Håvard og Erlend Hesten skulle ut på vannet torsdag for og sette garn da de fikk øye på en hvithval som svømte mellom båtene.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Hvithvalen svømte helt opp til båtene og vi syns det var litt fascinerende å se på, så kom den helt opp til båten vår og gned seg opp til båten, forteller Joar Hesten til VG.

Da de fikk hvalen på nært hold så de at den hadde på seg seletøy.

Fiskerne filmet og tok bilder av hvalen og sendte dem til en marinbiolog i Tromsø.

– Jeg tenkte at den kunne ikke svømme rundt med seletøy og at noen med riktig kompetanse kunne hjelpe til, sier Hesten.

Kan være militær-hval

Det er ikke sikkert hvor hvalen har kommet fra, men på innsiden av selen står det «Equipment of St. Petersburg». Marinbiolog og inspektør i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Jørgen Wiig mener det er sannsynlig at den har rømt fra Russland .

– Hva den har blitt brukt til der blir bare spekulasjoner, men den har nok vært i fangenskap over en lengre periode for den var helt tam. Vi kunne klappe den!

arrow-right expand-left Hvithvalen svømte helt opp til båten til fiskeren Joar Hesten.

Professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT), Audun Rikardsen sier hverken norske eller russiske forskere setter seletøy på hvithvaler.

– Jeg har vært i kontakt med noen russiske forskere og de kan bekrefte at det ikke er noe de holder på med. De forteller meg at det mest sannsynlig er den russiske marinen i Murmansk.

På seletøyet var det også et feste til et GoPro-kamera, Rikardsen sier det er mulig at de har forsøkt å dressere den til noe, så har den stukket av.

– Dette er et tamt dyr som er vant med å få servert mat, så det er nok derfor den har oppsøkt fiskerne. Spørsmålet nå er om den kommer til å klare å tilpasse seg naturlig føde. Vi har sett tilfeller at andre hvaler som har vært i russisk fangenskap har klart seg, men vi husker også Keiko og at det ikke gikk så bra.

Svømte med hvalen

Rikardsen sendte bildene videre til Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, som har ansvaret for å frigjøre hvaler som setter seg fast.

– Vi fikk vite at hvalen fortsatt var med fiskerne, så vi satte ut båten og kjørte til fiskerne mellom Rolvsøya og Ingøya, sier Jørgen Wiig.

Sammen med inspektør Yngve Larsen klarte de å lokke til seg hvalen med torskefileter. Wiig forteller at det var tydelig at hvalen ønsket hjelp. Mannskapet forsøkte å løsne seletøyet, men det satt fast.

– Selen hadde flere klips som holdt den på plass, men vi klarte ikke å løsne dem. Hver gang vi forsøkte å løsne selen smatt hvalen akkurat unna i siste liten og. Etter hvert foreslo fiskeren at han skulle ta på seg en våtdrakt og gå ut i vannet med hvalen.

Joar Hesten forteller at han oppfattet hvalen som «veldig trygg og tam».

– Man vet aldri hvordan et vilt dyr kan oppføre seg når det er redd eller skadet. Den var ikke redd meg og den kom helt inntil meg, forteller fiskeren.

Til stor jubel fra mannskapene om bord, klarte han å få løs den ene klipsen og fikk festet hvalfrigjøringutstyret.

Marinbiolog Wiig forteller at hvalen ble stresset da den ble festet til båten og svømte nedover. Da løsnet seletøyet. Etter at hvalen fikk av seg seletøyet svømte den noen runder rundt båten før den svømte bort.

– Den var veldig vant med mennesker, så jeg vet ikke om den kommer til å klare seg alene.

Publisert: 27.04.19 kl. 15:24 Oppdatert: 27.04.19 kl. 15:35