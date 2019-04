PÅ LANDSMØTE: KrFs nye leder Kjell Ingolf Ropstad. I bakgrunnen sitter Martine Tønnessen, leder av KrFU. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-landsmøtet på 1–2–3

SOLA (VG) Vil du kjapt vite hva KrF har lyst å få til? Her har du sjansen: Vi tilbyr deg KrF-landsmøtet på 1-2-3. De vil blant annet beholde pappapermisjonen, forby reklame for plastisk kirurgi, og sikre varig vern av LoVeSe.

KrF samlet seg til sitt første landsmøte som regjeringsparti på Sola i Stavanger. Det vanskelige veivalget i fjor høst preger fortsatt partiet, som på programmet hadde alt fra valg av ny ledelse og diskusjoner om lokalpolitikk, til andakt og «familiefest».

De har ikke vedtatt et nytt program, men har kommet med en rekke uttalelser og vedtak om alt fra barn av norske IS-krigere, til redningshelikopter i nord, og sikring av penger til det nye fritidskortet. Dette er noen av de viktigste:

1) At de vil prioritere å hente hjem alle barn av IS-krigere, uavhengig om de er foreldreløse eller ikke. KrF mener det er uakseptabelt med en forutsetning om at barn må skilles fra foreldrene, og mener det er sikrere at foreldrene straffeforfølges på vanlig måte.

2) Å beholde dagens pappapermisjon. Under helgens landsmøte ville flere stille seg bak et forslag om å skrote fedrekvoten helt, men partiet endte i stedet på alternativet den nyvalgte partilederen Kjell Ingolf Ropstad støttet: Å redusere fedrekvoten til 10 uker, men samtidig gi far selvstendig opptjeningsrett til permisjon.

3) Å sikre varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak, og hindre oljeleting i områder nordøst i Barentshavet.

4) De vil også åpne nye områder for havvind-parker, og sette en ambisjon om 3 GW fra havvind i Norge innen 2030.

5) KrF vil forby reklame for kosmetisk kirurgi, øke kontrollen av reklame i sosiale medier, og bøtelegge brudd på markedsføringsloven hardere.

6) De vil kreve etablering flere redningshelikoptre i nord. De mener nedbyggingen av forsvarets helikopterbase på Bardufoss har svekket beredskapen, og gjør det enda mer påkrevd med en ny redningshelikopterbase i Troms.

7) Landsmøtet vedtok at fritidskortet, KrF-gjennomslaget i regjering for alle barn i alderen 6–18 år, skal komme med minst 2000 kroner, og kunne brukes på alle typer fritidsaktiviteter.

8) De vil også jobbe for forlengelse av Nord-Norgebanen til Tromsø.

9) De vil gå til kamp mot gjeldsproblemer ved å sette et kostnadstak ved gjeldsvekst på 100 prosent, så kostnadene ikke kan overstige størrelsen på kreditten. I tillegg vil de ha forbud mot forbrukslånsreklame i sosiale medier og strengere regulering av inkassobransjen.

10) De vil utrede nye finansieringsmodeller for store infrastrukturprosjekter som kan være et alternativ til bompenger.

11) De krever økte bevilgninger til NVE for å intensivere arbeidet med ras- og flomsikring.

12) KrF forby unødvendig engangsplast i Norge, som q-tips, engangsbestikk, multipacks, take away-emballasje og småemballasje. De vil også innføre en høy avgift på isopor, og i enkelte tilfeller forby bruken.

13) De vil ha voksenrett til videregående skole for flyktninger etter introduksjonsprogrammet.

14) De vil styrke arbeidet for å forebygge fødselsdepresjon, og at alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege 3 uker etter en fødsel.

15) KrFs landsmøte mener at regjeringen nå bør ta initiativ til en internasjonal konferanse i samarbeid med FN med et særlig fokus på det store jenteunderskuddet i verden og hvordan det kan stanses

KRF-FEST: KrFs nestleder Olaug Bollestad og andre nestleder Ingelin Noresjø på sekke- og potetløp under partiets «familiefest» i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

