POPULIST: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er Norges største populist. Foto: Trond Solberg

Statsråd Hauglie (H): – Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hevder Solberg-regjeringen er den beste for arbeidsfolk flest. Hvem er det hun prøver å lure, kontrer Ap.

Mindre enn 10 minutter siden







Hauglie legger frem tall som viser at sysselsettingen økte i 331 av 371 kommuner i fjor.

Her kan du finne utviklingen i din og landets kommuner:

– Tallene underbygger at vår regjering er den beste regjeringen for arbeidsfolk flest.

– Du sier det bare for å provosere før 1. mai?

– Nei, jeg sier det fordi jeg mener det. Jeg har en stabel med statistikk som kan dokumentere at folk flest har fått det bedre under vår regjering enn under den rødgrønne.

– Hvordan?

– Ved at vår politikk bidrar til at flere arbeidsfolk har fått en trygg jobb å gå til. Ledigheten er lavere enn på ti år, arbeidslivskriminaliteten går ned og vi har liberalisert arbeidstidsbestemmelsene slik at det skal være lettere for arbeidsfolk å kombinere arbeid og familieliv. Regelverket for varsling er også styrket, sier hun og fortsetter:

– Så har en vanlig familie fått 10.000 kroner i skattelette under vår regjering.

– Og de rikeste over 300.000 kroner: Eksperter sier skattelette ikke har gitt flere arbeidsplasser?

– Bør kunne få litt av æren

– Anslag fra Finansdepartementet viser at skattelette vil støtte opp under vekstevnen i fastlandsøkonomien, ved å stimulere til at investeringer og arbeidstilbud øker over tid. Vi ønsker å gjøre det mer lønnsomt å skape jobber og gi folk mer å rutte med.

– Det kan hevdes at mye av veksten i 2018 skyldes at økonomien har snudd etter oljesmellen?

– Vi fikk skylden da ledigheten økte og det gikk dårlig – og bør kunne få litt av æren for å ha påvirket med tiltak som gjør at det nå går bedre.

– Opposisjonen vil si at dere har bidratt med skattelette først og fremst til de rike og ikke nok for å få flere heltidsstillinger og mindre sosial dumping på arbeidsplassene?

– Vi kan dokumentere at ledigheten går ned og at andelen som jobber heltid har gått opp. Skattelette treffer folk flest: Arbeidsfolk sitter igjen med mer av sine egne inntekter. Og vi kan dokumentere at flere useriøse arbeidsgivere blir tatt og at det i dag et tryggere på norske arbeidsplasser.

– Vedum bommet grovt

Hauglie bruke også tallene til et frontalangrep på Trygve Slagsvold Vedum .

– Han hevder at Norge sentraliseres og at distriktene utarmes. Disse tallene forteller det motsatte: at veksten er jevnt spredt utover landet og at distriktene kommer bra ut av det, sier hun:

– Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett for om lag et år siden, snakket Sps leder i store ord om «sentralisering» og «svik av norske arbeidsplasser».

– Et år etterpå og med fasiten i hånd kan vi slå fast at Vedum bommet grovt. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2018 har det blitt 106 000 flere jobber, hvorav om lag tre av fire har kommet i privat sektor, sier hun.

les også Ni av ti nordmenn betaler nå hvitt

– Slagsvold Vedum viser blant annet til nedleggelse av lensmannskontor, kamp om å beholde lokalsykehus, tvangssammenslåinger; det er ikke uten grunn at de gjør det så bra på målingene?

– Vedum er Norges største populist

– Han treffer en nerve, men det betyr ikke at han har rett. Vår oversikt viser at samtlige av de 30 kommunene som har hatt mest vekst i sysselsettingen det siste året, må kunne karakteriseres som distriktskommuner. Nesten 90 prosent av kommunene har hatt vekst.

Hauglie svarer slik om lensmannskontor som legges ned.

– Ja, det legges ned en del lensmannskontorer med svært begrenset åpningstid. Men samtidig har det i vår periode blitt 2800 flere politifolk. Vi bruker pengene på politifolk fremfor politikontor.

les også Anniken Hauglie: – Jonas Gahr Støre lyver!

Hun er tøffere enn vanlige Høyre-tog:

– Vedum er Norges største populist. Skremselspropagandaen hans er hul, enkel og slagordpreget. Retorikken virker styrt av følelser, ikke fakta, og han setter sentrum og periferi opp mot hverandre. Vedum later som om Oslo stikker av med alt, selv om hovedstaden bare kommer på 159-plass på statistikken over kommuner med størst jobbvekst.

– Skjønner ikke at Distrikts-Norge finner seg i det

Vedums svar

Vedum rister på hodet over retorikken.

– Hvis Hauglie og Høyre tror dette er noe jeg finner på når jeg sitter på traktoren hjemme eller på kontoret på Stortinget, så tar de grundig feil. La meg bruke dagen i dag, som et eksempel, sier han:

– Jeg kommer akkurat fra møte med ambulanseforbundet som er bekymret over sentraliseringen av ambulansetjenesten og at tjenesten ikke blir god nok lokalt. Nå er jeg på vei til Namsos hvor universitets- og helsereformen truer sykepleierutdanningen. Det er dessverre hverdagen der ute, så får Hauglie kalle meg hva hun vil.

– Hun kan i hvert fall ikke ha lest rapportene fra politihverdagen, hvor 90 prosent av politifolkene sier politiets tilgjengelighet for folk er blitt dårligere etter den såkalte nærpolitreformen. Det går sånn når 110 tjenestested legges ned.

– Og når 87 prosent i Finnmark sier nei til tvangssammenslåing, tror hun at det ikke er reelle mennesker det dreier seg om – som reagerer. Eller var de ikke reelle de 10000 som samlet seg foran Stortinget mot rovdyrpolitikken?

– Hvem er det Hauglie prøver i lure?

– Hvem er det Hauglie prøver å lure? Oppslutningen om regjeringens politikk faller jo som en stein for tiden, sier Aps Arild Grande:

– Hauglie vet at skattekutt ikke gir jobber, de fyller bare kontoen til Høyres rike venner. Helt siden 1990 er det skapt 2,5 ganger så mange jobber med Ap i regjering som med Høyre, fordi vi har prioritert arbeid fremfor skattekutt. Samtidig opplever vanlige arbeidsfolk at skattekuttene regjeringen liker å skryte av blir mer enn spist opp av økte avgifter og barnehagepriser. Mange har faktisk fått dårligere råd under dagens regjering, sier han.

Grande mener «det store problemet er at regjeringen gjør arbeidslivet mer utrygt for arbeidsfolk»

– Det er opprørende å se en regjering som ikke bryr som om at forskjellene i Norge øker, at pensjonene svekkes og at mange unge ikke slipper inn i arbeidslivet. Høyreregjeringen har satt Norgesrekord i å skyve folk over på sosialhjelp og uføretrygd og mange arbeidsfolk opplever at lønn- og arbeidsvilkår blir skviset av innleie. Regjeringen gjør det dyrere å være medlem i en fagforening og stemmer imot våre forslag om pensjon fra første krone. Fremfor å lene seg selvtilfreds tilbake burde Hauglie snakke med arbeidsfolk som kjenner hvor skoen trykker, sier han.

Publisert: 01.05.19 kl. 08:49