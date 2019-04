SEKS MÅNEDER: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor. Her et bilde av boligen i Sloraveien 9. januar, da den forsvinningssaken ble kjent for offentligheten. Foto: Jorgen Braastad

Politiet om mulige kidnappere: Taushet kan være en bevisst strategi

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i et halvt år. Politiet er bekymret for hvorfor de mulige kidnapperne ikke viser større vilje til å ta kontakt.

Politiets hovedhypotese er fortsatt den samme: De mener den 69 år gamle kvinnen fra Lørenskog er blitt bortført.

– Det har gått seks måneder nå siden hun ble meldt savnet fra hjemmet sitt. Det er et faktum at det ikke har kommet noe livsbevis etter det, og det til tross for at familien gjentatte ganger har oppfordret om at nettopp det skal komme før man kan sette i gang en prosess. Men til tross for det har det ikke kommet noe, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

BEKYMRET: Politiinspektør Tommy Brøske leder etterforskningen av forsvinningsmysteriet i Lørenskog. Tirsdag er det seks måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Helge Mikalsen

Politiet har tidligere uttrykt at mangelen på livsbevis fra 69-åringen bekymrer dem.

– Vi må bare erkjenne det at den bekymringen er ytterligere forsterket nå. Vi anfører nå at det er mindre sannsynlig at Anne-Elisabeth er i live nå, enn da vi påbegynte etterforskningen av denne saken. Samtidig må jeg påpeke at vi fortsatt ikke har noen holdepunkter for det motsatte. Vi har ikke noen holdepunkter for at hun ikke er i live eller er tatt livet av, så status er fortsatt den samme, sier Brøske.

Slepespor på badet

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober. Siste sikre livstegn skal være en telefonsamtale klokken 09.14 denne dagen, ifølge politiet.

Da milliardærektemannen kom hjem ved 13.30-tiden denne dagen, var hans 69 år gamle kone forsvunnet.

SAVNET: Dette er bilder som familien til Anne-Elisabeth Hagen har gitt til politiet. Foto: PRIVAT

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at hun kan ha blitt angrepet på bad/toalett i huset. Bakgrunnen for dette er funn av såkalte situasjonsspor, som kan omtales som slepespor, i tilknytning til det aktuelle rommet.

Inne i huset ble det funnet et trusselbrev med krav om løsepenger. Kravet skal være på ni millioner euro – om lag 88 millioner kroner – som skal utbetales i kryptovalutaen monero, får VG opplyst.

I tiden etter forsvinningen har det vært kontakt med de mulige kidnapperne over ulike digitale plattformer. Den første plattformen var tilknyttet en type kryptovaluta.

Taushet i tre måneder

I månedsskiftet januar/februar skiftet «motparten», som utgir seg for å ha bortført 69-åringen, til en ny digital plattform. Dette er siste kontakt – siden har det vært stille.

VG har fått tilgang til en uttalelse fra politiet hvor de mulige kidnapperne beskrives som følger: «Slik saken fremstår per nå har vi all grunn til å tro at vi står overfor kriminelle med en betydelig volds- og gjennomføringskapasitet».

– Det fremstår som om kontakten med denne motparten har stoppet opp. Hva tenker politiet om at det har skjedd?

– Siden vi går ut fra at det er et økonomisk motiv her med et krav om løsepenger, så er et alminnelig utgangspunkt å tenke at motparten ønsker å få innløst dette fremsatte kravet. Men med den begrensede kontakten og dialogen som har vært her, så er det ikke noen tvil om at dette også bekymrer oss. Det bekymrer oss at det er en motpart som ikke har vist større vilje til å etablere kommunikasjon, sier Brøske, som legger til:

– Samtidig kan vi ikke utelukke at dette er en bevisst strategi; at taushet og tidsfaktoren benyttes som virkemidler.

SUPERHUND: Den svenske kriminalsøkshunden «Cross» gjennomførte søk i Vesletjernet denne uken. Hunden ble kåret til årets politihund i 2018 i Sverige. Foto: TORE KRISTIANSEN

Frem til nå har politiet utført 2000 «aktiviteter» – eller oppgaver og etterforskningsskritt for å løse forsvinningsmysteriet.

Svenske supersnuter

Denne uken gjennomføres det blant annet søk med svenske spesialhunder, den ene av dem «Cross», var med å gjøre funn i åpent hav i det brutale Kim Wall-drapet i Danmark i 2017.

– Saken etterforskes med tilnærmet samme styrke som de siste månedene, og den har fortsatt høy prioritet i Øst politidistrikt. Overordnet status er at vi fortsatt ikke har kommet med noen løsning i saken, det er en naturlig erkjennelse å komme med. Etter vår vurdering gjenstår det fortsatt mye etterforskning, sier Brøske.

Politiinspektøren opplyser at det er et betydelig antall etterforskere fra både Øst politidistrikt og Kripos som jobber med forsvinningsmysteriet.

– Hvor lenge kan politiet fortsette med en slik ressursbruk?

– Det spørsmålet vurderes, kanskje ikke daglig, men ofte. Men noen eksakt dato, det har vi ikke. Det er innhold i saken; oppgaver som må gjøres som er en indikator. Også er det selvfølgelig andre utenforstående hensyn som er en annen indikator. Vi vurderer dette fortløpende, sier Brøske.

STRANDLINJE: Også i Langvannet utenfor eneboligen i Sloraveien gjennomførte de svenske politihundene søk denne uken. Foto: TORE KRISTIANSEN

Publisert: 30.04.19 kl. 11:58