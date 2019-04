SENKET SKULDRENE: Terje Søviknes nyter å være tilbake i Os som ordfører og pappa med tid til både innbyggerne og ungene. Her er han fotografert utenfor rådhuset i kommunen som fra 2020 blir slått sammen med Fusa og blir hetende Bjørnafjorden kommune. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Terje Søviknes (50) klar for comeback som nestleder - nå får han tid til familien

OS/OSLO (VG) Terje Søviknes (50) er klar for comeback som Frp-nestleder nøyaktig 20 år etter at han sist ble valgt som Frp-nestleder. Men vervet skal ikke gå utover familien.

Det er tøffe tider i Frp. Det siste året har ikke vært spesielt preget av fremskritt for partiet som har vært en viktig del av Terje Søviknes ´ liv siden han var tenåring midt på 80-tallet.

Meningsmålinger ned mot ti-tallet og en rekke opprivende saker om Frp-politikere det siste året, gir ikke den beste inngangen til landsmøtet kommende helg.

Søviknes ser den.

Krevende

– Det har vært et krevende år. Det har særlig gått utover arbeidet i organisasjonen. Likevel har vi på tross av alle de krevende sakene klart å jobbe opp mot kommunevalgkampen. Arbeidet i kommuner og fylker har gått greit på tross av disse sakene sentralt, insisterer Søviknes.

Noen har kalt året som har gått som et annus horribilis (et fryktelig år) for Frp.

PÅ FESTIVAL: Det har blitt mer fritid på Terje Søviknes etter at han forlot regjeringen. På bildet er han i festivalstemning på jazzfestivalen i Molde sommeren 2017. Til høyre: hans forlovede Anne Fenstad (47) Foto: PRIVAT

Både Leirstein-saken, Keshvaris reiseregninger, Njåstads lekkasje fra org.utvalget, Wara-saken og Per Sandberg-saken, samt gjennomtrekken i posten som justisminister, har preget partiet.

I tillegg har meningsmålingene pekt nedover for partiet, og egne bom-motstanderpartier vokser frem der Frp ikke klarer å bremse bomringene.

– Vi ligger for lavt. Derfor må vi jobbe for å få frem alle våre gode lokalsaker og øke oppslutningen frem mot valget, slik vi gjorde det før valget i 2017, sier Søviknes.

– Kan du være litt mer konkret om hvordan dere skal reise dere igjen?

– Vi skal være tydelige i arealpolitikken og i vår kamp mot eiendomsskatt. I 2018 ble det betalt inn 14 milliarder kroner i eiendomsskatt. Da må vi frem med våre løsninger.

Konfirmasjon

– Du gikk av som minister for å få mer tid til familien. Har du fått mer tid til familien?

– Det har jeg. Jeg er hjemme på kveldene og i helgene, stort sett. Det er mye mindre reising enn tidligere, og jeg har jo base hjemme i Os her på Vestlandet. Jeg ble skilt i 2011, og hadde en avtale om å ha barna 40/60 med eks.kona. Det ble i praksis umulig med hyppig reisevirksomhet og statsrådtilværelse i Oslo. Det ble en for stor utfordring å være olje- og energiminister i Oslo eller på reise - med to på 12 og 15 år hjemme. Da vi hadde konfirmasjon for datteren på 15 sist lørdag, så fikk jeg en klar forståelse av at hun satte pris på mitt valg, sier Søviknes åpent til VG.

AVGANGEN: 31. august i fjor forlot Terje Søviknes regjeringen og posten som olje- og energiminister. Her er han på vei hjem til Os, unger og taco. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Du blir høyst trolig valgt som ny 2. nestleder til helgen. Hvorfor sa du ja til det?

– Jeg har alltid hatt et hjerte som banker for Frp, og kan bidra til en godt sammensatt partiledelse. Jeg ser at jeg kan utfylle en partiledelse der Siv er i regjeringen, Sylvi er på Stortinget og jeg er representant for kommunene. Der blir det en viktig oppgave for meg å bidra til å bygge en sterkere organisasjon.

Rehabiliteringen

– Er statsråd-perioden og landsmøtets høyst sannsynlige valg av deg som nestleder en endelig rehabilitering av deg?

– Nå må dere i media snart bli ferdig med det spørsmålet. Det er nok mest situasjonsbestemt at jeg eventuelt blir nestleder etter at Ketil (Solvik-Olsen) forlenger sitt opphold i USA.

Søviknes-saken * En jente som var 16 år i 2000 anklaget Søviknes for å ha voldtatt henne under FpUs landsmøtefest i Langesund i 2000. * Søviknes medga at de to hadde seksuell omgang, men avviste kategorisk at det dreide seg om noe annet enn sex med samtykke fra begge parter. * Saken ble henlagt som intet straffbart forhold, saken sto i flere år i veien for hans rikspolitiske karriere og det tok nesten 17 år før han kunne vende tilbake; det skjedde da han ble olje- og energiminister 16. desember 2016. * Statsadvokaten bestemte i juni 2018 at saken ikke ble gjenopptatt, etter at Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter har sett på saken på nytt etter begjæring fra kvinnen som sto bak voldtektsanmeldelsen for 17 år siden. (Kilde: VG) Vis mer vg-expand-down

– Du stiller også som fylkesordfører-kandidat i nye Vestland fylke og som ordførerkandidat i nye Bjørnafjord kommune (nåværende Os og Fusa). Får du noe bedre tid til familien etter høstens valg?

– Ja, det skal jeg sørge for. Dersom jeg skulle havne i den hyggelige situasjon å være aktuell for begge de vervene, så har jeg sagt at kommune-jobben er første prioritet. Jeg vil jo uansett fortsatt ha base i Os, og jeg kan styre hverdagen min i langt større grad enn som statsråd, sammenligner Søviknes.

FOR 20 ÅR SIDEN: Terje Søviknes ble valgt som en av to nestledere, samen med Siv Jensen i mai 1999. Da var det åpent hvem som skulle overta partiet etter Carl I. Hagen. Til helgen blir de gjenforent i partiledelsen. Foto: Pål R. Hansen, VG

Politikeren, som har vært ordfører i Os helt siden forrige århundre (1999), har fått tid til både fiske, litt båtliv og ikke minst tid med familien etter at han forlot statsrådlivet.

– Jeg får fisket litt, ja, sier 50-åringen som faktisk var yrkesfisker med egen sjark en femårsperiode på 90-tallet.

– Når jeg har fri, og nå tar jeg virkelig fri - da trekkes jeg mot sjøen og forsøker å dyrke det. Så blir det tid til å følge opp ungene mye bedre, for eksempel i deres håndball- og danseaktiviteter, beskriver osingen.

På hjemmebane

– Kanskje viktig for en politiker å ha tid til å være sammen med ikke-politikere?

– Ja, det er enormt betydningsfullt å møte mennesker der de er i lokalsamfunnet. Derfor har jeg alltid lagt vekt på å delta der jeg kan delta.

På hjemmebane er han mest stolt av at Os-samfunnet har klart å reise det han mener er «Norges flotteste eldresenter» - med en 1300 kvadratmeter innendørs tropisk hage med palmer, bananer, tropiske vekster og en egen «Bambus bar».

Med andre ord et slags lokalt fullgodt alternativ til da flere norske kommuner ville bygge gamlehjem i Syden.

– Så nå lengter du etter å bli gammel så du kan spise bananer fra egen hage i Os - æh Bjørnafjord kommune?

– Mange har nok ønsket å sette seg på venteliste til en hjørneleilighet i det nye eldrebygget. Men dit er ikke jeg kommet ennå.

Publisert: 30.04.19 kl. 05:58