ULYKKE: En mann er fraktet til sykehus med kutt i hodet etter en ulykke med et seilfly. Foto: Lars Bryhn Nyland

Mann til sykehus etter flyulykke: Glasskuppel løsnet

En mann er fraktet til sykehuset med kutt i hodet, etter at glasskuppelen over cockpiten løsnet. Piloten klarte selv å lande flyet.

Oppdatert nå nettopp







Litt etter klokken halv tre fikk politiet en melding om en seilflyulykke i Elverum .

Politiet forteller at piloten av et seilfly er på vei til Sykehuset i Hamar med ambulanse etter en flyulykke.

– Skadeomfang er per nå at pilot har ett kutt i hodet og er bevisst. Under ferdsel i luften, løsnet glasskuppel som beskytter piloten. Piloten fikk noen kuttskader i denne sammenheng, skriver operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Piloten landet selv seilflyet på Starmoen flyplass i Elverum. Hva som er årsaken til ulykken er foreløpig uvisst.

Havarikommisjonen for sivil luftfart er varslet om forholdet.

– Glasskuppelen er ikke en del av flyets bærende struktur. Den skal beskytte piloten mot vær og vind. Det er ikke spesielt farlig om den åpnes, sier Andras Sundt leder i Norsk Flytekniker Organisasjon til VG.

Publisert: 16.04.19 kl. 15:50 Oppdatert: 16.04.19 kl. 16:26