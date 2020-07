Bærum-angrepet: Tok 20 minutter før politiet kom

Det går 20 minutter fra alarmen går til politiet kommer til Al Noor-moskeen i Bærum under angrepet i august i fjor. PST hadde nettopp leget en trusselvurdering som advarte mot høyreekstrem terror. Den fikk moskeen aldri kjennskap til.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er noen av funnene til utvalget som har evaluert hendelsen for politiet, som ble lagt fram torsdag formiddag.

– Kunne politiet vært raskere fremme? Ja, det tror vi. Det ble ikke kunngjort melding om livstruende pågående vold på politiets nett, sa utvalgsleder Anja Dalgaard- Nielsen.

– Og patruljen som var nærmest, var ikke lokalkjent. De ble ledet feil av Google maps, la hun til.

Upublisert rapport

– Gjerningsmannen var inspirert av to voldsomme terrorangrep i Christchurch som drepte 51 mennesker, sa Dalgaard-Nielsen under presentasjonen.

– At rapporten fra PST ikke ble publisert, handlet om gradering, ferieavvikling og frykt for å skape frykt, sa hun.

PST-rapporten burde vært publisert, ifølge evalueringsutvalget, som også mener det rår en forsiktighetskultur i PST.

– Politiet og PST bør møtes jevnlig og vurdere hvilke grupper som har størst behov for politiets bistand ut fra det gjeldende trusselbildet, sa Dalgaard-Nielsen.

PRESSEKONFERANSE: Den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringsutvalget Foto: Mattis Sandblad

200 sider

Den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringsutvalget, som nå avgir en 200 siders rapport på bestilling fra Politidirektoratet, PST og politimesteren i Oslo.

Utvalget har gjennomført nær 100 intervjuer og hatt tilgang til alt av politiets interne lydlogger og sambandstrafikk i terror-døgnet i august i fjor.

DØMT: Philip Manshaus ble nylig dømt til 21 års forvaring. Foto: Mattis Sandblad

les også Politiet får kritikk etter håndteringen av moské-angrepet

Rapporten beskriver svikt i den operative innsatsen.

Utvalget skal også være også kritisk til hvordan politiet og PST håndterte en hemmeligstemplet trusselvurdering fra PST før terrorangrepet lørdag 10. august 2019.

At rapporten var gradert, skal ha ført til at innholdet – et varsel om økt høyreekstrem aktivitet – ikke var kjent ut over en engere krets i politiet.

VG-spesial: Terrorangrepet i Bærum – angrepet, ofrene og gjerningsmannen

Publisert: 02.07.20 kl. 12:11

Fra andre aviser