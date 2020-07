Bærum-angrepet: Politiet ble villedet av Google Maps - tok 20 minutter etter alarmen

Det gikk 20 minutter fra alarmen går til politiet kommer til Al Noor-moskeen i Bærum under angrepet i august i fjor. PST hadde nettopp laget en trusselvurdering som advarte mot høyreekstrem terror. Den fikk moskeen aldri kjennskap til.

Oppdatert nå nettopp

Dette er noen av funnene til utvalget som har evaluert hendelsen for politiet, som ble lagt fram torsdag formiddag.

– Kunne politiet vært raskere fremme? Ja, det tror vi. Det ble ikke kunngjort melding om livstruende pågående vold på politiets nett, sa utvalgsleder Anja Dalgaard- Nielsen.

– Og patruljen som var nærmest, var ikke lokalkjent. De ble ledet feil av Google maps, la hun til.

– Men politiet som kom til stedet, var aksjonsvillige, presiserte hun.

Upublisert rapport

– Gjerningsmannen var inspirert av to voldsomme terrorangrep i Christchurch som drepte 51 mennesker, sa Dalgaard-Nielsen under presentasjonen.

Hun forklarte også at moskeen ikke hadde kjennskap til en trusselvurdering PST nylig hadde lageet om høyreekstrem terror.

– At rapporten fra PST ikke ble publisert, handlet om gradering, ferieavvikling og frykt for å skape frykt, sa hun.

PST-rapporten burde vært publisert, ifølge evalueringsutvalget, som også mener det rår en forsiktighetskultur i PST.

– Politiet og PST bør møtes jevnlig og vurdere hvilke grupper som har størst behov for politiets bistand ut fra det gjeldende trusselbildet, sa Dalgaard-Nielsen.

PRESSEKONFERANSE: Den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringsutvalget Foto: Mattis Sandblad

Burde hatt bekymringssamtale med Manshaus

Den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringsutvalget, som nå avgir en 200 siders rapport på bestilling fra Politidirektoratet, PST og politimesteren i Oslo.

Utvalget har gjennomført nær 100 intervjuer og hatt tilgang til alt av politiets interne lydlogger og sambandstrafikk i terror-døgnet i august i fjor.

DØMT: Philip Manshaus ble nylig dømt til 21 års forvaring. Foto: Mattis Sandblad

les også Politiet får kritikk etter håndteringen av moské-angrepet

Året før fikk politiet et tips om at gjerningsmannen Philip Manshaus var blitt radikalisert. Utvalget mener at tipset ble håndtert i forhold til innholdet, men sier også at politiet eller PST burde ha gjennomført en bekymringssamtale med Manshaus.

Dette ble ikke gjort. Tipset ble delt fra PST med politiet i Oslo, men ikke fulgt videre opp.

VG-spesial: Terrorangrepet i Bærum – angrepet, ofrene og gjerningsmannen

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier at han støtter utvalgets konklusjon om at deres trusselvurdering burde vært publisert tidligere.

– Vi har nok en tendens til å beskytte den informasjonen vi får i litt for stor grad, sier Sjøvold.

Publisert: 02.07.20 kl. 12:11 Oppdatert: 02.07.20 kl. 12:28

Fra andre aviser