Økokrim tar over domstolens anmeldelse av tolkeregninger

Domstolen mistenker falske signaturer på tolkeregninger. Etter å ha vært innom to politidistrikt, er det nå klart at Økokrim har fått saken på sitt bord.

– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt anmeldelse i saken, og vi går nå gjennom og vurderer anmeldelsen. Vi har ikke ytterligere kommentarer nå, uttaler førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til VG.

VG avslørte 9. juni at det sannsynligvis var bedragridømte Afzzal Ghauri (38), leder i Advokatfirmaet Rogstad, som signerte store regninger til Borgarting lagmannsrett fra et tolkeselskap, ifølge en skriftanalyse.

Tolkeselskapet som sendte regningene, Aba Consulting, er formelt oppført på hans lillebror, Abrar Ghauri (30).

Det fremkom ikke av regningene hvem signaturen skulle tilhøre. På papiret har ikke Afzzal Ghauri noe å gjøre med tolkeselskapet.

Borgarting lagmannsrett fikk opplyst av tolkeselskapet at Abrar Ghauri hadde signert.

– Jeg har tidligere svart at det er «rette vedkommende» som har signert, og da er det bare èn mulighet. Det er jeg som har signert, står det i en e-post fra Aba Consulting undertegnet med navnet Abrar Ghauri til lagmannsretten 25. mai, som VG har fått innsyn i.

Anmeldte etter VG-artikkel

24. juni anmeldte Borgarting lagmannsrett sin mistanke om mulige falske signaturer til Oslo politidistrikt.

Først ble anmeldelsen sendt til den regionale enheten Sentrum stasjon i distriktet, før de sendte den videre til Øst politidistrikt.

Bakgrunnen for det var at tolkeregningene er sendt inn i den mye omtalte Lime-saken, som nå går for Borgarting lagmannsrett – og det var Øst politidistrikt som i sin tid hadde etterforsket Lime-saken.

Øst politidistrikt sendte så saken i retur til Oslo politidistrikt.

Nå er det klart at særorganet Økokrim skal ha saken.

Økokrim omtaler seg selv som «spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet».

FØRSTESTATSADVOKAT: Marianne Djupesland i retten under Yara-rettssaken. Foto: Terje Bringedal

1,3 millioner kroner fra domstolen

Aba Consulting har fakturert til sammen 1268 tolketimer og fått utbetalinger på over 1,3 millioner kroner i Lime-saken.

955 av disse timene er bestilt og godkjent av advokat Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad.

Tolken som har utført mesteparten av jobben har vært ansatt i både Advokatfirmaet Rogstad og Aba Consulting.

Ny domstol gjør undersøkelser

Oslo tingrett har også iverksatt undersøkelser i forbindelse med en regning på 156 tolketimer godkjent av Morten Kjensli.

Ifølge en skriftanalyse er også denne regningen sannsynligvis signert av Afzzal Ghauri.

Likeledes mener skriftgranskeren at et etterfølgende brev som forsvarerte størrelsen på regningene sannsynligvis er signert Afzzal Ghauri, til tross for at signaturen ligger over lillebrorens maskinskrevne navn i brevet.

DUO: Afzzal Ghauri, som har en administrativ lederrolle i Advokatfirmaet Rogstad, og styreleder Steingrim Wolland. Foto: Tore Kristiansen

Valgt å ikke kommentere

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad mener at det ikke har skjedd noe straffbart.

Afzzal og Abrar Ghauri har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

I et brev til Oslo tingrett i juni, som VG har fått innsyn i, skriver Morten Kjensli at han som forsvarer for Lime-sakens hovedtiltalte, Sajjad Hussain, har valgt å ikke «kommentere de forskjellige oppslag i VG.»

