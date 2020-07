SKAL PRESISERE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at de jobber med en presisering av covid-19-forskriften vedrørende testing av helsepersonell. Foto: Krister Sørbø / VG

Regjeringen snur: Nå skal alle svenske helsearbeidere bli testet to ganger

To svenske helsearbeiderne som testet positivt for coronaviruset ble ikke testet i forkant av jobb-oppstart i Norge. Nå har regjeringen bestemt at alle svenske helsearbeidere skal bli testet to ganger.

– Fra i dag av blir derfor helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge, sier statssekretær Inger Klippen i en pressemelding.

Hun opplyser at kravet er at de skal testes to ganger. Frem til man får svar på den første testen skal man være i karantene. Den andre testen skal bli tatt tidligst etter 48 timer, forklarer Klippen.

Det har den siste tiden vært forvirring rundt rådene om testing av utenlandsk helsepersonell.

Lørdag opplyste Helgelandssykehuset i Sandnessjøen at en svensk sykepleiervikar hadde testet positivt for coronaviruset etter å ha fått karantenefritak.

SMITTE: En svensk sykepleiervikar som jobbet på Helgelandssykehuset i Sandnessjøen testet positivt for coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad / VG

Sykepleier smittet

Også ved Nordfjord sykehus ble det påvist smitte hos en svensk vikarlege. Mandag kveld var testresultatene for kolleger og pasienter vedkommende hadde vært i kontakt med klare.

– En sykepleier som har jobbet sammen med den svenske legen på en vakt har testet positivt, skrev Helse Førde i en pressemelding.

Ble ikke testet

Alle arbeidstagere som kommer fra Sverige skal i utgangspunktet i ti dagers karantene før de kan arbeide og bevege seg fritt i Norge.

Det finnes likevel muligheter for å få unntak fra karanteneplikten.

Etter covid-19-forskriften kan sykehus som trenger helsepersonell, få det om ansatte testes to ganger for coronaviruset med 48 timers mellomrom, og begge testene er negative. Da kan de begynne å jobbe før de ti dagene har gått.

Dette kravet trådte imidlertid først i kraft den 22. juni.

– Det er svært beklagelig at koronasmittet helsepersonell har vært i kontakt med pasienter, det skal ikke skje. Fra i dag av blir derfor helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge, sier statssekretær Inger Klippen i en pressemelding.

Ved Helgelandssykehuset og Nordfjord sykehus ble ikke de ansatte teste før de begynte å jobbe.

– Den ansatte var screenet og hadde fylt ut skjema. Det forelå ingen krav om testing når hen startet, men vi fikk rutinene den 24. juni og hen ble da testet, sier Tore Bratt, kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset til VG.

På Nordfjord sykehus fikk den svenske vikarlegen innvilget karantenefritak den 19. juni, altså tre dager før den nye forskriften ble innført.

– Dette innebærer at den aktuelle legen ble vurdert etter de kriteriene som var gjeldende før den nye covid-19 forskriften trådte i kraft. Vedkommende oppfylte kriteriene for fritak for karanteneplikt etter forskriften på det aktuelle tidspunktet, sier Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef i Helse Førde og fortsetter:

– Som helseforetak trenger vi også litt tid for å implementere nye retningslinjer og forskrifter, men vil nå vurdere om det er mulig å respondere enda raskere på slike endringer.

Vil presisere regelverket

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at de gjeldende forskriftsbestemmelsene vurderes fortløpende av Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi jobber nå med en presisering av forskriften vedrørende testing av helsepersonell, slik at det ikke skal være rom for tvil eller ulik praksis i sykehusene om hvilke tiltak som gjelder, sa han til VG.

– Hvorfor ble ikke kravet om testing av utenlandsk helsepersonell innført tidligere?

– Det har i hele pandemiperioden vært strenge krav til alt helsepersonell som jobber i Norge, inkludert karanteneplikt etter nærkontakt med syke, testpålegg ved luftveissymptomer og krav til bruk av smittevernutstyr ved pasientkontakt, sier Nakstad og viser til Folkehelseinstituttets faglige råd til helsepersonell.

– Disse rådene sier tydelig at helsepersonell som kommer fra Sverige bør testes og ikke gå i jobb før det foreligger negativt testresultat.

Nakstad presiserer at testing av symptomfrie personer ikke er noen garanti mot utvikling av sykdom i løpet av 14 dagers inkubasjonstid.

– Det er også viktig å huske at symptomfrie personer som tester positivt vanligvis ikke er smitteførende hvis de har gjennomgått sykdomsfasen og vært uten symptomer i mer enn tre dager. Mange kan faktisk teste positivt i flere uker etter at de var syke fordi det finnes rester av døde viruspartikler i luftveiene, eller rester av virus som er inaktivert av antistoffer, men altså uten at personen er smittsom, sier han.

– De fleste symptomfrie helsearbeidere som tester positivt befinner seg nok i denne kategorien og utgjør i praksis ingen smitterisiko, men fordi det kan finnes noen som er i ferd med å bli syke (presymptomatiske), har helsemyndighetene anbefalt testing før man går ut i arbeid på sykehus, legger han til.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen (H), uttalte under mandagens sending av Dagsnytt atten at de vurderte å skjerpe inn regelverket. Overfor VG utdyper hun dette:

– Selv om det allerede er gitt smittevernråd om at helsepersonell fra Sverige skal testes, vurderer vi også å forskriftsfeste dette. Kravet om testing vil da også kunne omfatte helsepersonell fra nordiske land.

Hun opplyser videre at departementet er i dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om hvordan en mulig regulering av dette kan være og at en eventuell forskriftsendring vil gjennomføres raskt.

– Beklagelig

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier til NRK at de siden mars har etterlyst et krav om at svensk helsepersonell som jobber på norske sykehus skal testes.

– Det er beklagelig at det må konkrete tilfeller med påvist smitte før reaksjonene kommer fra myndighetssiden. Dette problemet har vi påpekt tidligere, sier hun til VG.

Hun forteller at de tidligere i vår mottok bekymringer fra flere av sine medlemmer om svenske vikarer som gikk rett inn på sykehus uten testing.

ETTERLYST HANDLING: Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har siden mars etterlyst at svensk helsepersonell skal testes. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

– Forskjellen nå er at det kommer mange flere vikarer fra Sverige fordi ferieavvikling i norske helsetjenester ikke er mulig å gjennomføre uten utenlandske vikarer, sier Larsen.

Forbundslederen sier de ser med alvor på sakene som har blitt omtalt i mediene den siste tiden.

– Vi mener det er nødvendig med forskrift, på lik linje med tuberkulosesmitte, slik at helseforetak og kommuner ikke lengre selv kan unnlate å teste helsepersonell fra land med høy grad av Covid-19 smitte, slik som Sverige, sier hun.

Endrer testrutiner

Både Helse Førde og Helgelandssykehuset har varslet at de vil endre sine testrutiner for utenlandske vikarer. Alle vikarer skal nå testes ved oppstart og på nytt etter noen par dager.

Rutineendringen kommer som følge av endringer i Folkehelseinstituttets råd tidligere denne uken, skriver avisen Firda.

Overlege og seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, Are S. Berg, opplyser til VG at FHI ikke har endret på sine råd for utenlandsk helsepersonell.

– Vi har over tid hatt et råd om at utenlandske helsearbeidere bør testes før pasientnært arbeid, men det har ikke vært et krav i forskriften for arbeidstagere fra Norden siden unntaket for Norden kom på plass. Dette rådet er det vi løftet og tydeliggjorde, sier han til VG.

Overlege og seksjonsleder i FHI, Are Stutwiz Berg, sier de fortsatt anbefaler at utenlandske helsearbeidere blir testet før pasientnært arbeid. Foto: Trond Solberg, VG

– Vi har stor forståelse for at dette er krevende å forholde seg til, selv om det altså ikke er noe nytt at det er forskjellige regler for arbeidstagere fra Norden og resten av Schengen, EU og EØS. Det jobbes med å forenkle dette, sier Berg.

