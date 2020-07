VIL IKKE SVARE: Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad vil ikke svare spørsmål i et brev fra Oslo tingrett, og bruker ord som «uforskammet», «uopplyst», «insinuant», «irrelevant», «kaptiøst» og «trusler» for å beskrive innholdet i brevet. Foto: Tore Kristiansen

Advokatfirma avfeier spørsmål fra dommer som uforskammet

Oslo tingrett vil ha svar fra Advokatfirmaet Rogstad om en tolkeregning – og vurderer å be politiet undersøke om det er skjedd noe straffbart.

Oslo tingrett har sendt et brev til Advokatfirmaet Rogstad med 12 spørsmål tilknyttet en tolkeregning på oppunder 160.000 kroner.

I et fire sider langt svarbrev avviser styreleder og advokat Steingrim Wolland å svare detaljert på noen av dem.

– Det finnes ingen saklig grunn til at dommeren skal engasjere seg på en slik måte, og det er helt uaktuelt å svare detaljert på de spørsmålene som dommeren stiller, skriver styreleder og advokat Steingrim Wolland til tingretten.

Det skjer etter at VG 9. juni avslørte store regninger fra et tolkeselskap sannsynligvis ble signert av daglig leder i Advokatfirmaet Rogstad, ifølge en skriftgransker.

Lederen er Afzzal Ghauri (38), som bygget opp Advokatfirmaet Rogstad, samtidig som han sonet en dom for lånebedragerier.

Tolkeselskapet, Aba Consulting, er formelt oppført på hans lillebror, Abrar Ghauri (30).

Storebror Ghauri har på papiret ingen rolle i tolkeselskapet, men begge selskaper holder til på samme adresse.

EIERSKAPSSTRUKTUREN: Advokat Sidra Bhatti, Afzzal Ghauris kone, eier 75 prosent av Advokatfirmaet Rogstad. Abrar Ghauri, hans bror, eier 100 prosent av tolkeselskapet Aba Consulting, ifølge offentlige registre. Bildet er en fotomontasje. Foto: ILLUSTRASJON

Advokatfirmaet har bestilt tolketjenester fra tolkefirmaet, som så har fått betalt fra staten.

Borgarting lagmannsrett har allerede levert inn en politianmeldelse på bakgrunn av VGs artikkel.

Oslo tingrett skriver nå i sitt brev til Advokatfirmaet Rogstad at det også for dem kan bli «aktuelt å be politiet undersøke om det foreligger straffbare forhold.»

Vil ikke si hvem som signerte

Domstolens spørsmål nummer ti er:

«Vennligst oppgi navnet på den som signerte arbeidsoppgaven (regningen journ.anm.)»

– Tingretten har ganske enkelt ikke noe med hvem som har signert på vegne av selskapet, svarer Wolland.

Og videre:

– Om det så var en mindreårig som hadde signert er det uvesentlig så lenge selskapet vedkjenner seg forpliktelsene som følger av det. Det hadde ikke endret rettens betalingsplikt.

Signaturen tingretten spør om, er en av signaturene skriftgranskeren mener sannsynligvis tilhører Afzzal Ghauri.

VG har ved en rekke anledninger bedt Advokatfirmaet Rogstad avklare hvem som har signert de tilsammen 17 tolkeregningene, som alle er innlevert i forbindelse med ankebehandlingen av den såkalte Lime-saken.

Steingrim Wolland har ikke besvart VGs spørsmål i denne saken.

STYRELEDER: Advokat Steingrim Wolland er styreleder i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Wolland: Kun to spørsmål relevante

I brevet til tingretten skriver Wolland:

– [F]aktum er at kun to av tolv spørsmål, med stor velvilje, kan sies å være relevante for vurderingen av arbeidsoppgaven (tolkeregningen journ.anm.). Begge er temmelig insinuante, og strengt tatt spørsmål om det er uriktige oppgaver. Dommeren kunne like gjerne spurt; kan dere vennligst selvinkriminere dere?

Og mot slutten av brevet:

– Jeg spør meg selv hvilken hatt du selv tror du har på, når du sender et slikt brev?

Oslo tingrett ønsker ikke å kommentere kritikken fra Wolland.

Omfattende avvisning

Wolland mener brevet fra domstolen «uttrykker injuriøse forestillinger basert på en fremstilling i VG».

– Det er kun VG som har interesse av spørsmålene. Spørsmål 12 er kaptiøst og uforskammet, skriver Wolland.

Kaptiøst kommer fra fransk og betyr at noe er ment å skulle overliste eller fange noen.

Wolland beskylder også dommeren for å bruke muligheten for en politianmeldelse som en trussel for å få svar.

– Det fremstår som helt useriøst at du på vegne av kjøper truer med politianmeldelse av noe [du] ikke klarer å beskrive, og forsøker å true deg til å motta opplysninger som er fullstendig irellevante for den tjenesten som er bestilt, levert, kontrollert og betalt - for ett år siden, skriver Wolland.

Ansatt hos både advokat- og tolkefirmaet

VG har tidligere omtalt hvordan personen som har utført tolkingen, først var ansatt i advokatfirmaet, for så å bli ansatt i tolkefirmaet.

Tingretten ber i brevet om å få detaljer om begge ansettelsesforholdene.

– Oslo tingrett har ingenting med hennes korte ansettelsesforhold i Advokatfirmaet Rogstad å gjøre, hverken stillingsbetegnelse, -prosent, ansettelse eller sluttdato. Det er totalt irrelevant for hennes arbeid i den konkrete saken, svarer Wolland.

JOBB: Personen som utførte mesteparten av tolkingen, har både vært ansatt i Advokatfirmaet Rogstad og tolkefirmaet Aba Consulting. Foto: ILLUSTRASJON

Rettens spørsmål nummer tre og fire er som følger:

«Hvis [personen som tolket] var ansatt i Advokatfirmaet Rogstad da krav om tolkesalær ble fremsatt fra Aba Consulting, hvorfor ble ikke dette arbeidsforholdet opplyst til retten?»

«Hvis [personen som tolket] ikke var ansatt i Aba Consulting AS da arbeidet ble uført, hva er grunnlaget for at Aba Consulting AS fremsatte krav om tolkesalær?»

– Jeg uttaler meg ikke på vegne av Aba Consulting AS, men bemerker likevel at spørsmålene 3 og 4 er både uopplyste og insinuante, svarer Wolland.

Og utdyper:

– Uopplyst fordi de avslører en svak kunnskap om arbeidsrett, jamfør bruken av ordet «ansatt», som om dette kan løse noe som helst i forhold til det arbeid som er utført og honorert. Tingretten har da ingenting med om tolken har flere arbeidsgivere og/eller oppdragsgivere?

Advokat med 955 tolketimer

Av 1.268 tolketimer fordelt på de ulike tolkeregningene, er 955 av dem bestilt og godkjent av advokat Morten Kjensli.

Kjensli er forsvarer for Lime-sakens hovedtiltalte, Sajjad Hussain. VG har siden februar forsøkt å få svar på en rekke spørsmål fra Kjensli.

– Som oppnevnt forsvarer for Hussain har jeg valgt ikke å kommentere de

forskjellige oppslag i VG, skriver han nå i et brev til Oslo tingrett, som er datert 15. juni.

Publisert: 09.07.20 kl. 12:09

